Em Phạm Hoàng Sơn vinh dự nhận danh hiệu "Học sinh 3 tốt" năm học 2025-2026

Chủ động chọn hướng đi phù hợp

Với Phạm Hoàng Sơn, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (phường Nam Gia Nghĩa), học tập vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất. Nhưng với em, trưởng thành không chỉ được tạo nên từ những giờ học và điểm số.

Trước khi vào lớp 10, Sơn từng tham gia đội tuyển học sinh giỏi. Sau một thời gian, em nhận thấy hướng đi này không thực sự phù hợp với bản thân nên quyết định rút lui. Thay vào đó, em dành thời gian cho hoạt động ngoại khóa, công tác Đoàn và rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho chặng đường phía trước.

Sơn xác định mục tiêu của mình là thi vào Đại học Ngoại thương. Vì vậy, em chủ động sắp xếp thời gian để tập trung cho việc học, đồng thời dành phần thời gian còn lại tham gia các hoạt động, tích lũy trải nghiệm và rèn kỹ năng.

Với Phạm Hoàng Sơn, học vẫn luôn là ưu tiên số một

Với Sơn, lựa chọn ấy không có nghĩa là giảm sự tập trung cho việc học. Em tìm cho mình một cách học chủ động, phù hợp hơn. Thời gian được chia rõ ràng để vừa tham gia hoạt động, vừa bảo đảm nhiệm vụ học tập.

Theo Sơn, muốn học tốt trước hết phải chăm chỉ và nắm chắc kiến thức. Trên lớp, em tập trung nghe giảng, ghi nhớ những nội dung cơ bản và hiểu bài đến đâu chắc đến đó. Phần nào chưa rõ, em chủ động tự học, bổ sung kiến thức. Khi làm bài, Sơn bắt đầu từ dạng cơ bản rồi nâng dần độ khó để hiểu sâu cách giải, thay vì chỉ tìm đáp án.

Rèn kỹ năng từ những việc không có trong sách vở

Nếu việc học giúp Sơn tích lũy kiến thức thì hoạt động Đoàn lại tạo cho em một môi trường khác để học cách làm việc, giao tiếp và giải quyết vấn đề.

Trong năm học 2025 - 2026, Sơn tham gia chiến dịch “Hoa phượng đỏ” - Tiếp sức mùa thi; chương trình “Xuân Tình Nguyện”; tham gia và đồng tổ chức các chương trình gây quỹ “Đêm nhạc Thu ca”, “Trăng rằm yêu thương” hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; là thành viên Ban Tổ chức cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cấp trường...

Từ những hoạt động ấy, Sơn dần hình thành các kỹ năng mà trước đây em chưa có nhiều cơ hội thực hành. Em biết cách tổ chức một sự kiện, phân công công việc cho các thành viên, sử dụng hệ thống âm thanh, màn hình LED để vận hành chương trình và xử lý những tình huống phát sinh.

Sơn nhận thấy bản thân thay đổi rõ hơn qua từng hoạt động. Em trưởng thành hơn trong cách giao tiếp, biết bình tĩnh trước những vấn đề bất ngờ và có trách nhiệm hơn khi làm việc cùng tập thể.

“Tham gia hoạt động nhiều đôi khi cũng ảnh hưởng đến việc học. Vì vậy, em phải tự điều chỉnh, phân chia thời gian và cố gắng theo được cả hai. Có những giai đoạn phải ưu tiên việc học, có lúc lại cần dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động”, Sơn chia sẻ.

Phạm Hoàng Sơn (bên trái) tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện

Nhờ vậy, Sơn vừa duy trì thành tích học tập trong tốp 1 - 2 của lớp, tốp 20 toàn trường, vừa tích lũy thêm nhiều trải nghiệm. Năm học 2025 - 2026, em được công nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường, “Thanh niên khỏe” cấp trường; đoạt giải Ba cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong các hoạt động tình nguyện.

Ở chặng cuối của tuổi học trò, Sơn nhìn lại lựa chọn của mình với sự hài lòng. Em không chọn cách ôm đồm tất cả, cũng không xem thành tích học tập là mục tiêu duy nhất. Điều quan trọng hơn với em là biết mình muốn gì, chủ động sắp xếp thời gian và kiên trì với con đường đã chọn.

Sơn có tinh thần tự giác tốt, tự tin và luôn nhiệt tình trong các hoạt động. Sơn có khả năng tổ chức tốt, tiếp thu nhanh, luôn tích cực tham gia và hỗ trợ cho các hoạt động của Đoàn trường và nhà trường. Thầy Hoàng Hùng, Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh.