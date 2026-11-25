Được thành lập năm 2023, CLB “Cùng em khám phá CVĐC Non nước Cao Bằng” của Trường THPT Thạch An duy trì sinh hoạt theo các chủ đề về địa chất, cảnh quan thiên nhiên, lịch sử và văn hóa các dân tộc. Thông qua tư liệu, hình ảnh và những câu chuyện về di sản, học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu những giá trị đặc sắc của CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Các thành viên Câu lạc bộ “Cùng em khám phá Công viên địa chất Non nước Cao Bằng” Trường THPT Thạch An trao đổi, tìm hiểu những giá trị di sản địa chất, lịch sử và văn hóa của quê hương.

Không chỉ tiếp nhận kiến thức, các thành viên CLB còn chủ động tìm kiếm thông tin, trao đổi và chia sẻ những điều khám phá được. Từ đó, những cảnh quan, phong tục, tập quán và nét văn hóa vốn gần gũi trong đời sống hằng ngày được các em nhìn nhận dưới góc độ mới, gắn với trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Em Phạm Thị Kim Nhung, học sinh lớp 12, Trường THPT Thạch An chia sẻ: Tham gia CLB giúp em hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc bảo tồn CVĐC Non nước Cao Bằng, không chỉ góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống mà còn quảng bá hình ảnh quê hương đến với nhiều người. Những hoạt động tích cực của CLB cũng được Ban Quản lý CVĐC ghi nhận, khen thưởng về thành tích quảng bá, lan tỏa các giá trị di sản.

Một trong những hoạt động nổi bật của CLB là xây dựng video clip giới thiệu các điểm di sản thuộc vùng CVĐC. Trong năm qua, các thành viên đã thực hiện 15 video clip với nội dung đa dạng, từ cảnh quan địa chất, danh lam thắng cảnh đến lịch sử, phong tục và bản sắc văn hóa các dân tộc. Mỗi sản phẩm đều được các em chủ động tìm hiểu tư liệu, lựa chọn nội dung và sáng tạo cách thể hiện nhằm giúp người xem dễ tiếp cận, hiểu hơn về giá trị của từng di sản.

Các thành viên câu lạc bộ chủ động xây dựng nội dung, quay video giới thiệu những điểm di sản thuộc vùng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng.

Bên cạnh đó, CLB còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa bằng song ngữ Việt - Tày, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống như múa chầu, hát lượn, hát Then, đàn tính. Em Nông Thùy Trâm, thành viên CLB, cho biết: Chúng em mong muốn đưa những giá trị văn hóa của quê hương đến gần hơn với bạn bè, người thân thông qua các hoạt động trải nghiệm và nền tảng số, qua đó khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về di sản trong thế hệ trẻ.

Theo cô giáo Phạm Thị Quyên, Chủ nhiệm CLB, năm học 2026 - 2027, CLB đặt mục tiêu thực hiện các video giới thiệu di sản bằng tiếng Tày và tiếng Anh, góp phần bảo tồn tiếng nói bản địa đang dần mai một. Các sản phẩm sau khi hoàn thành sẽ được đăng tải trên các nền tảng truyền thông, đồng thời tích hợp mã QR để học sinh sử dụng trong hoạt động tuyên truyền tại trường học và cộng đồng.

Từ những buổi sinh hoạt đến các sản phẩm truyền thông do chính học sinh thực hiện, CLB “Cùng em khám phá CVĐC Non nước Cao Bằng” của Trường THPT Thạch An tạo môi trường để các em học đi đôi với trải nghiệm, biến kiến thức về di sản thành hành động cụ thể. Qua đó, tình yêu và trách nhiệm bảo tồn CVĐC Non nước Cao Bằng được nuôi dưỡng từ nhà trường, góp phần đưa những giá trị di sản tiếp tục lan tỏa trong đời sống cộng đồng.