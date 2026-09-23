Khi hiệu quả công việc trở thành thước đo năng lực lãnh đạo

Cán bộ xã Hạnh Lâm kiểm tra mô hình cây dứa được trồng tại địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo

Về xã biên giới Hạnh Lâm, trên những triền đồi vốn quen với màu xanh của chè, cam, keo, nay có thêm màu xanh mới của cây dứa.

Gần 4 ha đất của gia đình ông Lê Đình Hiền, ở xóm Tổng Đội được chuyển đổi sang trồng dứa; ông còn thuê, mượn thêm gần 6 ha đất để mở rộng sản xuất. Ông Hiền chia sẻ, cây chè đòi hỏi nhiều công chăm sóc và chi phí thu hái ngày càng cao, giá cả bấp bênh; cây cam sau một thời gian bị thoái hóa, năng suất giảm. Sau khi được địa phương tuyên truyền, tập huấn và chủ động tìm hiểu, ông mạnh dạn chuyển đổi.

Chè là một trong những cây trồng chủ lực ở xã Hạnh Lâm. Ảnh: Mai Hoa

Không chỉ gia đình ông Hiền, nhiều hộ dân ở xã Hạnh Lâm đã chuyển đổi cây trồng, đưa diện tích dứa trên địa bàn lên hàng chục héc-ta. Xã đặt mục tiêu từng bước hình thành vùng dứa khoảng 200 ha, đồng thời chuyển đổi chè, cam theo hướng hữu cơ, ứng dụng khoa học, công nghệ, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ.

Kết quả bước đầu này, theo Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Hạnh, đó là nhờ thay đổi cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo. Cấp ủy không xác định chủ trương theo hướng chung chung mà lựa chọn những vấn đề sát thực tiễn để tập trung lãnh đạo. Nghị quyết về chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2026-2030 được cụ thể hóa thành nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân. Từ khảo sát đất đai, tuyên truyền, vận động đến tổ chức sản xuất, kết nối tiêu thụ đều có phân công và theo dõi tiến độ. Cách làm này cũng được triển khai trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác như quản lý, phát triển nguồn thu ngân sách; huy động nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; xây dựng nông thôn mới; phát triển chăn nuôi tập trung an toàn sinh học; tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Năng lực lãnh đạo của Đảng ở cơ sở chính là năng lực tổ chức thực hiện. Cấp ủy phải bám sát thực tiễn, lựa chọn đúng vấn đề cần tập trung, theo sát quá trình triển khai để nhận diện và tháo gỡ điểm nghẽn. Đồng chí Nguyễn Thái An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hạnh Lâm.

Đồng chí Nguyễn Thái An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hạnh Lâm cho rằng: Trong điều kiện mới, yêu cầu đặt ra đối với cấp ủy là phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nhất là năng lực tổ chức thực hiện. Cấp ủy phải bám sát thực tiễn, lựa chọn đúng vấn đề cần tập trung, theo sát quá trình triển khai để nhận diện và tháo gỡ điểm nghẽn. Khi một nhiệm vụ được xác định là trọng tâm, không thể “khoán trắng” cho một cơ quan hay bộ phận mà cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc, nhưng trách nhiệm của từng chủ thể phải được phân định rõ.

Tư duy này thể hiện rõ trong giải quyết bài toán đất đai. Trước khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và hơn 20.000 thửa đất cần làm sạch dữ liệu, Hạnh Lâm không chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên môn vốn còn mỏng mà xã thành lập các tổ công tác, huy động cán bộ từ cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và giáo viên có kỹ năng công nghệ thông tin cùng tham gia. Cán bộ xuống từng khu dân cư, từng thửa đất để xác minh, đối chiếu, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ. Đây là cách tổ chức lại nguồn lực theo yêu cầu của nhiệm vụ, chuyển từ tư duy “việc của bộ phận chuyên môn” sang “việc chung của cả hệ thống”.

Hạ tầng giao thông tại xã Hạnh Lâm đang được tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện. Ảnh: Mai Hoa

Đổi mới phương thức lãnh đạo còn thể hiện ở việc cấp ủy không đứng ngoài quá trình thực hiện. Thường trực Đảng ủy duy trì làm việc với lãnh đạo UBND và các bộ phận chuyên môn vào đầu tuần để nghe tiến độ, nhất là những nhiệm vụ còn khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ. Công tác kiểm tra, đánh giá được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý theo từng nhiệm vụ và kết quả thực hiện được đưa vào đánh giá, xếp loại tổ chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn theo quý.

Trong cải cách hành chính, xã Hạnh Lâm thực hiện quy trình “4 tại chỗ” gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ; gắn với yêu cầu “rõ người - rõ việc - rõ tiến độ - rõ trách nhiệm - rõ kết quả”, tổ chức đánh giá, khen thưởng, kỷ luật với kết quả thực thi công vụ. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trước hạn và đúng hạn đạt trên 98%. Quan trọng hơn, tư duy “quản lý” đang được chuyển sang “phục vụ”, lấy sự thuận lợi và hài lòng của người dân làm thước đo.

Bám sát thực tiễn để chỉ đạo

Xã Vân Tụ là một trong những địa phương được Tỉnh ủy Nghệ An tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Từ thực tiễn một địa bàn mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã cũ, cấp ủy Vân Tụ xác định đổi mới phương thức lãnh đạo trước hết phải bắt đầu từ việc xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong cả hệ thống chính trị; đồng thời chuyển từng nhiệm vụ chính trị thành những công việc cụ thể, có người chủ trì, người phối hợp, tiến độ và sản phẩm rõ ràng.

Cán bộ xã Vân Tụ tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh. Ảnh: Mai Hoa

Theo đồng chí Hoàng Danh Truyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Tụ: Cấp ủy phải thường xuyên sâu sát từng nhiệm vụ, từng cơ quan, đơn vị và địa bàn dân cư. Ngoài làm việc với các phòng, ban chuyên môn, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; Thường trực Đảng ủy duy trì giao ban hàng tháng đối với các phòng, ban, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và bí thư chi bộ, xóm trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận các xóm. Qua đó, những vấn đề phát sinh từ cơ sở, nhất là điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được phản ánh trực tiếp để cấp ủy kịp thời định hướng, chỉ đạo, giao phòng, ban chuyên môn xử lý kịp thời.

Các lực lượng xã Vân Tụ hỗ trợ người dân di dời nhà cửa, bàn giao mặt bẳng dự án đầu tư. Ảnh: CSCC

Điểm mới là sau mỗi cuộc làm việc, giao ban, nhiệm vụ không dừng ở kết luận chung mà được cụ thể hóa theo phương châm “6 rõ”: Rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Chẳng hạn, qua làm việc với Phòng Kinh tế, cấp ủy yêu cầu rà soát toàn bộ nhiệm vụ liên quan đến phát triển sản phẩm OCOP, hợp tác xã, hạ tầng kỹ thuật, đầu tư công, giải ngân, công trình, dự án, đất đai, đơn thư và thủ tục hành chính; làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp, thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Với những vụ việc đất đai tồn đọng, kéo dài, từng trường hợp phải có phương án và thời hạn xử lý cụ thể, không để hồ sơ kéo dài mà không xác định được trách nhiệm.

Thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đi qua địa bàn xã Vân Tụ. Ảnh: Mai Hoa

Tương tự, với Mặt trận và các đoàn thể, cấp ủy không giao nhiệm vụ theo cách chung chung mà xác định rõ từng nội dung cần thực hiện, từ sắp xếp các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đến tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong chuyển đổi số, Mặt trận và các đoàn thể được phân công tuyên truyền, hướng dẫn người dân, xây dựng các mô hình “Công dân số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Cách lãnh đạo ấy được thể hiện rõ trong giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đi qua địa bàn xã Vân Tụ. Giai đoạn đầu còn vướng 0,58 km/15 km và ảnh hưởng đến 29 hộ dân. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thành lập 2 tổ công tác đi đến từng nhà để tuyên truyền vận động nhân dân. Khi chỉ còn 2 hộ chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, Đảng ủy xã thành lập Tổ tuyên truyền, vận động do Bí thư Đảng ủy làm Tổ trưởng để trực tiếp tuyên truyền, vận động, giải thích và được người dân đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công hoàn thành hai đoạn tuyến còn lại.

Từ một điểm nghẽn cụ thể, có thể thấy rõ vai trò của người đứng đầu và sức mạnh của cả hệ thống chính trị khi được tổ chức đúng cách. Cấp ủy không làm thay chính quyền, nhưng trực tiếp vào cuộc ở những nhiệm vụ khó; Mặt trận, đoàn thể không đứng ngoài, mà được giao phần việc cụ thể; cán bộ, công chức không chỉ chịu trách nhiệm về tiến độ mà phải chịu trách nhiệm về kết quả.

Cùng với đó, giao ban, đối thoại với cơ sở được duy trì thường xuyên, giúp cấp ủy chuyển từ “nắm tình hình qua báo cáo” sang trực tiếp nắm việc, nắm vấn đề và nắm kết quả. Qua thực tiễn ở xã Vân Tụ, đổi mới phương thức lãnh đạo không phải là thêm tầng nấc chỉ đạo, mà là làm cho sự lãnh đạo sâu sát hơn, trách nhiệm rõ hơn và hiệu quả được kiểm chứng bằng những chuyển biến cụ thể.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và xã Anh Sơn kiểm tra công trình thi công trên địa bàn xã. Ảnh: Mai Hoa

Hiện nay, trước yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo với trọng tâm là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, khắc phục tình trạng “nói nhiều, làm ít”, “chủ trương đúng nhưng thực hiện chưa tốt”; cấp uỷ các cấp ở Nghệ An đang đẩy mạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo bắt đầu từ đổi mới cách tổ chức thực hiện, đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống với tinh thần “6 rõ”, “6 dám”.

Ở cấp tỉnh, tinh thần này được thể hiện rõ bằng các tổ công tác, tăng cường cán bộ về cơ sở, bám từng địa bàn, dự án, nhiệm vụ; nhất là giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án tồn đọng, các vụ việc cần tập trung giải quyết… Ở từng nhiệm vụ được xác định rõ người chủ trì, trách nhiệm phối hợp, thời hạn và sản phẩm đầu ra; vướng mắc ở đâu, trách nhiệm thuộc ai được làm rõ để tập trung tháo gỡ. Đáng chú ý, kết quả thực hiện ngày càng gắn với đánh giá năng lực tổ chức và cán bộ thông qua KPI, lấy sản phẩm, tiến độ và mức độ hoàn thành làm thước đo. Đây là bước chuyển từ “giao việc” sang “giao trách nhiệm”; từ “nghe báo cáo” sang “kiểm tra thực tế”; từ đánh giá bằng cảm nhận sang đánh giá bằng dữ liệu và kết quả. Đó chính là cách đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động cụ thể, trách nhiệm cụ thể và kết quả đo đếm được.