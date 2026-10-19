Khi hiệu phó về làm giáo viên - Bài 1: Trở lại nơi bắt đầu

Hành trình gieo chữ của cô như chiếc cầu thang, phải nhọc nhằn, nỗ lực hết sức mới đến được vị trí mà bao người mơ ước. Nhưng đùng một cái, nghe công bố quyết định, cô quay trở lại chính nơi mình bắt đầu…

Hiệu phó ở tuổi 34

Trong ngôi trường Tiểu học Trần Nhân Tông thân quen vừa khoác chiếc áo mới rộng lớn hơn khi sáp nhập với Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương (phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), cô Phan Thị Diễm Hương cũng vừa được phân công vị trí mới, không còn là phó hiệu trưởng nhà trường.

Ở vai trò nào, cô giáo Phan Thị Diễm Hương cũng nỗ lực hết sức mình. Ảnh: Thanh Hiền

Năm 2013, cô Hương tốt nghiệp ra trường và về công tác tại Trường Tiểu học Trần Nhân Tông. Khi ấy trường chỉ có một cơ sở ở đường Bình Thái 1, số lượng học sinh chưa nhiều. Sáu năm sau, trường xây thêm cơ sở mới khang trang, rộng lớn ở đường Thăng Long, cô được điều chuyển sang đây giảng dạy. Lúc đó, cô dạy hầu hết các môn Toán, Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý khối 5. Nhờ chuyên môn cao, tận tuỵ, được đồng nghiệp và ban giám hiệu tin tưởng, cô được bầu làm tổ trưởng tổ chuyên môn.

Năm 2023, cô tiếp tục được nhà trường cử đi học Trung cấp chính trị. Cùng với quá trình cống hiến bền bỉ, nhiều thành tích như giáo viên dạy giỏi cấp quận (cũ), cấp thành phố, đạt giải cao về bài giảng e-learning…, cô tiếp tục được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Nhân Tông vào đầu năm 2025. Ngôi trường hai cơ sở, với gần 1.500 học sinh, làm cán bộ quản lý với cô vừa vinh dự, vừa gánh trên vai trách nhiệm không hề nhỏ.

“Đó là bước ngoặt lớn trong hành trình gieo chữ của tôi. Tôi vui vì quá trình phấn đấu của mình được lãnh đạo và đồng nghiệp trong trường ghi nhận. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ một điều duy nhất là phải cống hiến hết mình, làm sao để học trò hứng khởi mỗi ngày đến trường là một ngày vui, làm sao để nhắc đến cái tên trường Tiểu học Trần Nhân Tông là người ta nghĩ ngay đến một trường học chất lượng, hạnh phúc, thầy cô thân thiện yêu thương học trò”, cô Hương nói.

“Hầu như ngày nào tôi cũng đi sớm về muộn, về tới nhà nhiều việc chưa xong lại phải lôi ra làm tiếp. Thời gian dành cho gia đình con cái cũng eo hẹp dần. Nhưng tôi chưa một lần nản, vì vị trí nào cũng có trọng trách”. Cô giáo Phan Thị Diễm Hương

Công việc của một hiệu phó nhiều vô kể. Nếu trước kia làm giáo viên chủ nhiệm, tổ trưởng chuyên môn chỉ tiếp xúc nhiều với lớp, với tổ, công việc chủ yếu liên quan đến bài vở thì nay với vị trí quản lý, cô phải bao quát hết tất cả các khối lớp, các tổ, làm việc với tất cả giáo viên trong trường. Từ thủ tục, giấy tờ, chương trình hoạt động cho đến tâm tư của từng thầy cô cô đều phải để tâm. “Hầu như ngày nào tôi cũng đi sớm về muộn, về tới nhà nhiều việc chưa xong lại phải lôi ra làm tiếp. Thời gian dành cho gia đình con cái cũng eo hẹp dần. Nhưng tôi chưa một lần nản, vì vị trí nào cũng có trọng trách”, cô trải lòng.

Rời ghế vẫn thủy chung với nghề

Hơn một năm làm hiệu phó, cô chứng kiến ngôi trường biết bao đổi thay, nhất là khi cả nước thực hiện sáp nhập tỉnh thành, nhiều em học sinh từ tỉnh Quảng Nam (cũ) theo ba mẹ ra trung tâm Đà Nẵng làm việc đã chuyển vào trường. Ổn định tâm lý học trò, cùng cả trường bước vào guồng quay mới, tưởng chừng mọi chuyện đã êm thì đùng một cái xôn xao thông tin sắp xếp lại đầu mối trường học. Cô thật tình, rằng lúc đó bán tín bán nghi, lòng đầy xáo trộn, không biết khi sáp nhập thì nhân sự trong các trường sẽ ra sao, bản thân có ảnh hưởng gì không.

Và rồi mọi chuyện diễn ra thật nhanh chóng, ngày 20/8/2026, phường Cẩm Lệ công bố các quyết định về việc thành lập trường và công tác cán bộ. Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương sáp nhập vào Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, lấy tên là Trường Tiểu học Trần Nhân Tông. Hai trường có 2 hiệu trưởng, 4 hiệu phó, sau khi sáp nhập chỉ còn một hiệu trưởng, hai hiệu phó. Cô Hương là một trong những cán bộ quản lý về làm giáo viên.

Vậy là quãng đường đằng đẵng 13 năm cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ chỉ sau một ngày đã đưa cô trở về điểm xuất phát. “Trước khi công bố, tôi cũng đoán được mình là một trong số những hiệu phó được bố trí lại công việc về làm giáo viên. Dù vậy, thật tâm tôi vẫn hụt hẫng và buồn. Cả quãng đường tôi phấn đấu hơn 10 năm, bao nhiêu dự định, tâm nguyện cống hiến ở vai trò phó hiệu trưởng còn dở dang chỉ sau một ngày đã khép lại…”, cô trải lòng.

Rời vị trí hiệu phó, cô Hương làm giáo viên giảng dạy, mỗi ngày đều tận tâm với những học sinh thân yêu Ảnh: Thanh Hiền

Hiểu được nỗi lòng của cô Hương, lãnh đạo và các đồng nghiệp trong trường đã động viên, khích lệ bởi cuộc sắp xếp này không chỉ riêng ai, không chỉ một trường mà diễn ra trên cả nước, cũng như đợt sáp nhập tỉnh thành, xã phường vậy. Dẫu có chút xáo trộn ban đầu nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ trơn tru. Chính những lời động viên ấy giúp cô hiểu ra bản thân mình còn trẻ, chặng đường phía trước còn dài, sao có thể gục ngã lúc này.

Cô Nguyễn Thị Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Nhân Tông cho hay sau sắp xếp, trường có 1 hiệu trưởng và 2 hiệu phó. Cô Hương là một trong những cán bộ quản lý được bố trí về làm giáo viên. “Ban giám hiệu biết các cô có nhiều tâm tư nên luôn động viên, chia sẻ. Rất mừng vì mọi người đã hiểu và chấp hành chủ trương chung, tiếp tục gắn bó với công việc giảng dạy với một tinh thần tận tụy, nỗ lực, hết mình vì học sinh thân yêu”, cô nói.

Cô xốc lại tinh thần, đón nhận mọi chuyện với một tâm thế nhẹ nhàng hơn, nhìn nhận thực tế khúc ngoặt bất ngờ này không chỉ tới với mình mà với rất nhiều hiệu phó, hiệu trưởng trên cả nước. Rồi năm học mới bắt đầu, cô bước tới trường với vai trò một giáo viên đứng lớp, lòng nhẹ tênh. Hôm tôi gặp cô vào một sáng đầu tuần, cô cởi mở, vui tươi, còn khoe được giảng dạy hai môn mình yêu thích là Lịch sử, Địa lý và đảm nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn nữa. Những bài giảng trên lớp được cô chuẩn bị công phu, tâm huyết, ứng dụng cả AI để học trò dễ hình dung hay có thể “ngược thời gian”, “xuyên không” về các trận chiến, di tích lịch sử…

“Thật ra tôi cũng mất gần một tháng trời để ổn định lại tâm lý. Giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi. Tôi tới trường, được dạy môn mình thích, được gặp các trò nên rất vui. Suy cho cùng thì ở vị trí nào cũng cống hiến cho giáo dục hết. Tôi vẫn sẽ bước đi và dốc hết sức mình, tôi còn dự định đi học thạc sỹ để nâng cao trình độ bản thân và dạy học chất lượng hơn”, cô chia sẻ.