Khi hiểu biết pháp luật trở thành một hành trang của người trẻ

Tuổi trẻ Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên hướng về cơ sở.

Tại Thái Nguyên, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên ngày càng được quan tâm. Các trường học trên địa bàn chủ động lồng ghép nội dung pháp luật vào sinh hoạt chi đoàn, phong trào tình nguyện, hoạt động ngoại khóa và các chương trình đồng hành với thanh niên.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề gần gũi, thiết thực như Luật Thanh niên, pháp luật về giao thông đường bộ, an ninh mạng, phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, mua bán người, bình đẳng giới và các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Đặc biệt, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và mạng xã hội, trang bị kiến thức pháp luật cho người trẻ trên không gian mạng trở thành yêu cầu cấp thiết.

Thanh niên cần biết cách bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, đồng thời có trách nhiệm trong việc chia sẻ thông tin, ứng xử văn minh, không phát tán tin giả, thông tin sai sự thật hoặc nội dung vi phạm pháp luật.

Em Nguyễn Thanh Trầm, sinh viên năm 4 ngành Luật, Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, chia sẻ: Khi hiểu biết pháp luật, chúng ta sẽ biết mình có những quyền gì, cần thực hiện những nghĩa vụ gì, việc gì được phép làm và việc gì không nên làm. Em nghĩ rằng kiến thức pháp luật không chỉ dành cho những người học Luật hay làm công việc liên quan đến pháp luật mà cần thiết đối với tất cả mọi người.

Đoàn viên thanh niên xã Lam Vỹ ra quân tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Tại các trường học, sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn, nhà trường và lực lượng chức năng trong tuyên truyền pháp luật góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, sinh viên.

Ở địa bàn dân cư, đoàn viên, thanh niên còn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật; phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh. Qua đó, ý thức thượng tôn pháp luật không chỉ được lan tỏa trong thanh niên mà còn từng bước đi vào đời sống cộng đồng.

Trao đổi về vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chị Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Thời gian tới, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của mạng xã hội và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trẻ. Mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên cần thực sự trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trong thanh niên.

Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ dừng lại ở một ngày, một hoạt động hay một phong trào, mà cần trở thành ý thức tự giác, thường xuyên trong mỗi hành động của người trẻ hôm nay.