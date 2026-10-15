Khi hạnh phúc của người lao động không còn nằm ngoài giờ làm

Khi công việc thường xuyên kéo dài ngoài giờ và áp lực thành tích khiến người lao động khó nghỉ ngơi trọn vẹn. Nhà sáng lập The Huffington Post và Thrive Global, Arianna Huffington từng trải qua kiệt sức vì làm việc quá độ. Từ trải nghiệm đó, bà nhiều lần lên tiếng về tầm quan trọng của giấc ngủ và nghỉ ngơi, phản bác quan niệm cho rằng hy sinh sức khỏe là cái giá tất yếu của thành công.

Câu chuyện của bà đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm: Liệu năng suất làm việc có ý nghĩa gì nếu con người không đủ sức duy trì nó lâu dài?

Tuy nhiên, để người lao động thực sự khỏe mạnh và duy trì năng lượng lâu dài, nghỉ ngơi thôi là chưa đủ. Môi trường làm việc cũng đóng vai trò quan trọng, từ cách tổ chức công việc đến không gian mà mỗi người dành phần lớn thời gian trong ngày.

Ánh sáng tự nhiên, cây xanh và không gian thoáng đãng không chỉ cải thiện trải nghiệm tại văn phòng mà còn có thể góp phần nâng cao sức khỏe tinh thần.

Nghiên cứu công bố trên Scientific Reports năm 2024 ghi nhận mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với thiên nhiên và cảm nhận hạnh phúc của người lao động. Điều này cho thấy, bên cạnh lương thưởng và phúc lợi, doanh nghiệp cần quan tâm đến việc xây dựng môi trường làm việc hỗ trợ sức khỏe và chất lượng sống của nhân viên.

Để người lao động thực sự khỏe mạnh và duy trì năng lượng lâu dài, nghỉ ngơi thôi là chưa đủ. Ảnh minh họa: Magnific.

Từ góc độ quản trị nhân sự, điều đó đòi hỏi doanh nghiệp nhìn xa hơn những phúc lợi dễ đo đếm như bảo hiểm hay khám sức khỏe định kỳ. Một chính sách chăm sóc sức khỏe tinh thần bền vững cần được thể hiện trong cách giao việc, khả năng chủ động về thời gian, kỳ vọng hợp lý, sự an toàn khi lên tiếng và quyền thực sự được nghỉ ngơi. Không gian làm việc xanh có thể là khởi đầu, nhưng sẽ khó phát huy ý nghĩa nếu nhân viên vẫn phải chịu áp lực liên tục và không được tôn trọng ranh giới cá nhân.

Ở cấp độ cá nhân, sự hòa hợp cũng bắt đầu từ việc nhận ra đâu là điều mình có thể thay đổi và đâu là kỳ vọng không nhất thiết phải đáp ứng. Trong Thuyết Mặc kệ họ, Mel Robbins gợi mở một cách nhìn giúp mỗi người bớt tiêu hao năng lượng vào phản ứng, lựa chọn và đánh giá của người khác, để tập trung hơn vào những điều thuộc quyền quyết định của mình. Khi không còn cố làm hài lòng tất cả, ta có thêm cơ hội xác định điều gì thực sự quan trọng.

Trong khi đó, Chăm sóc bản thân thật sự của bác sĩ tâm thần Pooja Lakshmin nhấn mạnh rằng chăm sóc bản thân không chỉ là những hoạt động thư giãn nhất thời. Điều cốt yếu nằm ở việc hiểu nhu cầu của chính mình, xây dựng ranh giới và đưa ra những lựa chọn phù hợp với giá trị sống.

Còn Sức mạnh của nghỉ ngơi của Ximena Vengoechea gợi mở cách nhìn lại những khoảng dừng trong ngày, từ đó giúp chúng ta nhận biết nhu cầu phục hồi thay vì luôn ép mình phải tiếp tục.

Sách Sức mạnh của nghỉ ngơi của tác giả Ximena Vengoechea.

Ba cuốn sách tiếp cận vấn đề từ những góc độ khác nhau, nhưng cùng dẫn đến một câu hỏi đáng suy ngẫm: Ta đang tổ chức cuộc sống để thực sự sống tốt hơn, hay chỉ cố gắng chịu đựng thật giỏi để hoàn thành nhiều việc hơn?

Có lẽ, tương lai của sức khỏe tinh thần nơi công sở không nằm ở việc mỗi người phải tìm ra một tỷ lệ hoàn hảo giữa công việc và cuộc sống. Đó là khi công việc có ý nghĩa mà không chiếm trọn đời sống; khi nghỉ ngơi không đi kèm cảm giác tội lỗi; khi doanh nghiệp coi con người là những cá thể có nhu cầu và giới hạn, thay vì những nguồn lực luôn phải hoạt động tối đa.