Khi hàng tre trở thành 'vành đai xanh' nơi biên giới

Hàng tre xanh chạy dọc theo đường tuần tra biên giới của tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp triển khai mô hình “Lũy tre biên giới” từ năm 2016. Với sự tham gia trồng và chăm sóc của nhiều cán bộ, chiến sĩ, các đoàn thể cùng người dân địa phương, đến nay, tre sinh trưởng, phát triển tốt, trở thành “vành đai xanh” nơi biên giới.

Thời điểm này, vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp đang vào mùa lũ, các cánh đồng ngập nước rộng mênh mông. Anh Võ Văn Hưng lập gia đình rồi về sống ở ấp Giồng Bàng, xã biên giới Thường Phước 25 năm qua. Anh Hưng kể, lúc trước, chưa xây dựng đường tuần tra biên giới, việc lưu thông rất khó khăn. Mùa lũ về, nước ngập đường, nơi anh ở như “ốc đảo” giữa biển nước mênh mông. Cuộc sống của gia đình anh và người dân trong khu vực bước sang trang mới kể từ khi Nhà nước xây dựng đường tuần tra biên giới.

Khi đường tuần tra biên giới vừa hoàn thành đưa vào sử dụng, ven đường rất ít cây xanh. Vào mùa lũ, mỗi khi mưa thường kèm theo dông gió mạnh, uy hiếp những căn nhà bán kiên cố của người dân. Cả cánh đồng như biển nước, những con sóng mạnh đánh vào bờ, gây sạt lở đường tuần tra biên giới. Năm 2016, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp triển khai mô hình “Lũy tre biên giới” với việc trồng tre dọc theo tuyến đường này và nhận được sự tham gia tích cực của các đoàn thể, người dân địa phương.

Hàng tre xanh chạy dọc theo đường tuần tra biên giới, đoạn qua địa bàn xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Anh Võ Văn Hưng cho biết thêm, anh rất ủng hộ và tích cực tham gia trồng, chăm sóc những bụi tre dọc theo tuyến đường tuần tra biên giới. Với sự chăm sóc của lực lượng Bộ đội Biên phòng và người dân địa phương, đến nay, hàng tre trước nhà của anh sinh trưởng, phát triển rất tốt, thành những bụi tre to. Mô hình “Lũy tre biên giới” đã phát huy hiệu quả trong việc ngăn cản, hạn chế những cơn gió mạnh nguy cơ gây ảnh hưởng đến nhà cửa, giữ đất, ngăn chặn sạt lở.

Ông Hà Văn Oai, Tổ trưởng Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới số 2, ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước đánh giá cao hiệu quả của mô hình “Lũy tre biên giới” do Bộ đội Biên phòng triển khai thực hiện. Ông Hà Văn Oai chia sẻ, mỗi lần họp Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, ông thường tuyên truyền người dân tích cực chăm sóc và bảo vệ những bụi tre trồng dọc theo đường tuần tra biên giới. Nhờ đó, ý thức người dân ngày càng nâng lên, bà con không đốt rác gần hàng tre nhằm tránh cháy lan; không chặt tre trái phép để sử dụng vào mục đích riêng hay thu hoạch măng tre.

Theo Thượng tá Trương Văn Thi, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, ở địa phương, mùa nước lũ thường ngập diện rộng, đường tuần tra biên giới, đoạn Thường Phước - Ba Nguyên là điểm đầu nguồn nên chịu tác động rất lớn, nước chảy xiết, sóng mạnh làm xói lở đường tuần tra biên giới. Thực hiện mô hình “Lũy tre biên giới”, đơn vị phối hợp cùng các lực lượng liên quan và các đoàn thể cùng người dân địa phương trồng tre với chiều dài khoảng 6 km.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng và người dân địa phương tích cực chăm sóc và bảo vệ “Lũy tre biên giới”. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Thượng tá Trương Văn Thi đánh giá, sau nhiều năm trồng, tre đã lớn và mọc thành hàng, thành bụi đan xen vào nhau. Rễ tre bám chặt vào đất, hỗ trợ cho việc giữ gìn đất, chống xói lở gây ảnh hưởng đến thân đường tuần tra biên giới, nhất là khi mùa lũ về. Hàng tre còn góp phần chắn sóng và hạn chế gió khi mưa dông, bảo vệ nhà cửa của nhân dân. Hàng tre như một “vành đai xanh” góp phần ngăn chặn việc xuất nhập cảnh trái phép qua lại biên giới.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong việc tuyên truyền cho người dân sống dọc đường tuần tra biên giới hiểu hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của “Lũy tre biên giới”. Từ đó, bà con sẽ cùng với Bộ đội Biên phòng giữ gìn, chăm sóc hàng tre, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp quản lý hơn 50 km đường biên giới đất liền và 23,52 km đường biên giới trên biển. Khu vực biên giới đất liền (giáp tỉnh Prey veng, Campuchia) thuộc địa bàn 4 xã là Thường Phước, Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành và 2 phường là Thường Lạc, Hồng Ngự. Những năm qua, tình hình khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh cơ bản ổn định. Để tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp thực hiện nhiều mô hình, chương trình, phong trào, trong đó có mô hình “Lũy tre biên giới”.

Những bụi tre được trồng từ mô hình “Lũy tre biên giới” đã phát huy tác dụng hạn chế dông gió ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là vào mùa mưa lũ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Theo Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, năm 2016, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đã tham mưu UBND tỉnh triển khai mô hình “Lũy tre Biên giới” ở các xã, phường biên giới đất liền bằng việc trồng tre dọc đường tuần tra và được chấp thuận. Từ đó, các Đồn Biên phòng chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động nguồn tài trợ tre giống. Người dân sinh sống dọc đường biên đồng thuận, ủng hộ, bà con tham gia trồng và chăm sóc tre. Đến nay đã trồng được hơn 22.900 cây tre giống với chiều dài trên 30 km; tre phát triển phủ xanh toàn bộ đường tuần tra biên giới.

Với sự tham gia trồng và chăm sóc của nhiều cán bộ, chiến sĩ, các đoàn thể và người dân địa phương, hàng tre chạy dọc tuyến biên giới ngày càng phát triển. Sự xuất hiện của “vành đai xanh” dài hàng chục kilomet không chỉ tô điểm thêm nét đẹp thanh bình của vùng biên giới Đồng Tháp mà còn khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Mô hình “Lũy tre biên giới” góp phần trồng thêm cây xanh, bảo vệ môi trường; phòng chống sạt lở đường tuần tra biên giới; hạn chế dông gió ảnh hưởng đến đời sống người dân. Mô hình này còn mang lại nhiều lợi ích khác và có ý nghĩa đặc biệt trong công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh.