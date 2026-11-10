Khi gương mặt bán hàng cho bạn không có thật

Đây không còn là chuyện viễn tưởng. Nó đang diễn ra ngay trên những màn hình chúng ta lướt mỗi ngày. KOL AI, tức những người có ảnh hưởng hoàn toàn do máy tính dựng nên, là một trong những chủ đề nóng nhất của ngành quảng cáo năm 2026. Báo chí trong nước từng ghi nhận có KOL AI báo giá tới hơn một tỷ đồng cho một video quảng cáo dài hơn sáu mươi giây, con số khiến chính những người làm nghề lâu năm cũng phải sững sờ.

Tại Việt Nam, một số thương hiệu lớn đã thử nghiệm nhân vật ảo trong quảng bá tài chính, công nghệ, và không ít tòa soạn, đài truyền hình đã đưa người dẫn chương trình ảo lên sóng.

Phải thừa nhận sòng phẳng rằng sức hấp dẫn của người ảo đối với doanh nghiệp là có thật và rất dễ hiểu. Họ không ốm đau, không vướng lịch, không đòi hỏi, và trên hết, không bao giờ gây tai tiếng.

Trong một thời đại mà chỉ một phát ngôn lỡ lời của người nổi tiếng có thể kéo sập cả chiến dịch trị giá nhiều tỷ đồng, một gương mặt mà thương hiệu nắm trọn quyền kiểm soát, từ lời nói đến biểu cảm, là điều nhiều nhãn hàng mơ ước. Về mặt chi phí và quản trị rủi ro, người ảo là một bước tiến khó phủ nhận của công nghệ. Chối bỏ điều đó là ngây thơ.

Nhưng chính ở đây, ta cần dừng lại và tách bạch rạch ròi giữa hai câu chuyện. Một chuyện là hiệu quả công nghệ, nơi người ảo rõ ràng có lợi thế. Chuyện kia là niềm tin, nơi nó đặt ra một câu hỏi mà cả ngành vẫn chưa trả lời sòng phẳng: người xem có quyền được biết mình đang nghe lời khuyên từ một con người hay từ một sản phẩm phần mềm hay không? Câu hỏi này không hề nhỏ nhặt. Nó chạm tới bản chất của mối quan hệ giữa người bán và người mua.

Bởi khi một con người thật đứng ra khen một món đồ, dù họ được trả tiền đi nữa, ít nhất họ vẫn chịu trách nhiệm bằng uy tín, bằng gương mặt, bằng danh dự của chính mình. Nếu sản phẩm tệ, họ phải đối diện với sự giận dữ của công chúng. Một người ảo thì không có gì để mất. Nó đọc đúng kịch bản được lập trình, không vui, không buồn, không hối tiếc, không chịu một hậu quả nào. Chính các phân tích về xu hướng này cũng thừa nhận hai điểm yếu cốt lõi của người ảo là thiếu tính chân thực và những vấn đề nan giải về đạo đức, minh bạch.

Nói cách khác, sự hoàn hảo không một vết xước của một gương mặt ảo, thứ tưởng như là ưu điểm, đôi khi lại chính là điều nên khiến ta cảnh giác thay vì tin tưởng. Cái gì hoàn hảo quá thường là cái không có thật.

Người viết không cho rằng công nghệ này là điều xấu xa cần tẩy chay. Làn sóng ấy sẽ đến, và sẽ ở lại, dù ai có muốn hay không. Phủ nhận nó cũng vô ích như phủ nhận internet hai mươi năm trước. Điều đáng đòi hỏi không phải là ngăn cấm, mà là một nguyên tắc giản dị đến mức lẽ ra không cần bàn cãi: hãy nói cho người xem biết.

Một dòng ghi chú nhỏ rằng đây là nhân vật do AI tạo ra sẽ không hề làm giảm giá trị của sản phẩm tốt, nhưng nó trả lại cho người mua thứ họ xứng đáng có, là sự thật để tự mình cân nhắc và quyết định. Sự minh bạch ấy không phải gánh nặng cho doanh nghiệp tử tế, nó là tấm giấy thông hành cho lòng tin.

Vậy nên, lần tới khi một gương mặt quá đỗi hoàn hảo xuất hiện để khuyên bạn mua một thứ gì đó, hãy cho phép mình một thoáng hoài nghi lành mạnh. Hãy tìm xem có dòng ghi chú về AI hay không, và hãy nhớ một điều cốt lõi: một lời khen không có ai chịu trách nhiệm phía sau thì chỉ là một dòng chữ đẹp được lập trình.

Giá trị thật của sản phẩm luôn nằm ở chính nó, chứ không nằm ở gương mặt giới thiệu, dù gương mặt ấy có thật hay chỉ là những dòng mã. Công nghệ có thể tạo ra một con người không tì vết, nhưng nó không thể tạo ra trách nhiệm. Và trách nhiệm, suy cho cùng, mới là thứ làm nên niềm tin.