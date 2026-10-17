Khi giới trẻ Trung Quốc nhận ra tầm quan trọng của tập thể dục

Người trẻ Trung Quốc tăng cường vận động giữa nhịp sống bận rộn. Ảnh minh họa: AI

Các bài tập dưỡng sinh truyền thống như Bát Đoạn Cẩm, những động tác giãn cơ tại văn phòng hay vận động ngoài trời đang trở thành lựa chọn của một bộ phận giới trẻ, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đến việc duy trì lối sống lành mạnh.

Một báo cáo gần đây cho thấy 42% người trẻ Trung Quốc làm việc hơn 10 giờ mỗi ngày, nhưng 78% trong số họ lại không tập thể dục thường xuyên.

Những thói quen này khiến họ dễ mắc các vấn đề về xương khớp, tiêu hóa, thần kinh và cả tâm lý. Và trong khi các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đắt đỏ chưa chắc hiệu quả, thì giới trẻ lại đang quay về với những gì gần gũi và dễ thực hiện nhất đó là tập thể dục.

Xiao Lin, 26 tuổi nhân viên lập kế hoạch quảng cáo cho biết tính chất công việc đòi hỏi cô phải ngồi trước máy tính nhiều giờ mỗi ngày, khiến cơ thể thường xuyên mệt mỏi, đau nhức vùng cổ và vai.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe, Xiao Lin bắt đầu tranh thủ giờ nghỉ trưa để tập các động tác dưỡng sinh theo video hướng dẫn trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, cô còn tận dụng những khoảng nghỉ ngắn trong giờ làm việc để vận động, hạn chế tình trạng ngồi lâu trước màn hình máy tính.

Việc vận động giữa giờ giúp cô cảm thấy thoải mái hơn sau thời gian dài ngồi làm việc. Từ trải nghiệm cá nhân, cô dần hình thành thói quen dành một khoảng thời gian ngắn mỗi ngày để chăm sóc sức khỏe.

Trong số các hình thức tập luyện được giới trẻ Trung Quốc quan tâm, Bát Đoạn Cẩm, bài tập dưỡng sinh truyền thống đang được phổ biến theo cách thức linh hoạt hơn.

Những video hướng dẫn rút gọn, kéo dài khoảng 5 phút, giúp người tập dễ dàng thực hành trong giờ nghỉ hoặc tại nhà mà không cần nhiều dụng cụ.

Theo số liệu được dẫn từ nền tảng video Bilibili, các video liên quan đến Bát Đoạn Cẩm đã thu hút hơn 50 triệu lượt xem, trong đó các video hướng dẫn tập luyện nhanh trong khoảng 5 phút chiếm tỷ lệ hơn 60%.

Con số này cho thấy sức hút của hình thức luyện tập ngắn, vừa dễ tiếp cận đối, vừa phù hợp với lịch sinh hoạt bận rộn với nhóm người trẻ. Thay vì chờ đến khi có đủ thời gian cho những buổi tập kéo dài, nhiều người lựa chọn chia nhỏ thời gian vận động trong ngày. Một số bài tập có thể thực hiện ngay tại bàn làm việc, trong khi các động tác giãn cơ giúp người tập thay đổi tư thế sau thời gian dài ngồi trước máy tính.

Bên cạnh tập luyện tại nơi làm việc, một bộ phận người trẻ còn dành thời gian đi bộ, vận động ngoài trời và tham gia các hoạt động thư giãn trong công viên.

Trào lưu tắm nắng lưng được chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội cũng thu hút sự chú ý, dù việc tiếp xúc với ánh nắng cần được thực hiện hợp lý để tránh gây tổn thương da.

Sự quan tâm của giới trẻ Trung Quốc đối với việc tập thể dục diễn ra trong bối cảnh nhiều người phải đối mặt với lịch làm việc dày đặc, thời gian nghỉ ngơi hạn chế và thói quen ít vận động.

Việc ngồi lâu trước máy tính, sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài khiến nhu cầu vận động và cải thiện thể lực trở nên đáng chú ý.

Đáng chú ý, mạng xã hội đang góp phần tạo động lực để người trẻ hình thành thói quen tập luyện.

Những video hướng dẫn ngắn, kinh nghiệm cá nhân và hoạt động chia sẻ giữa bạn bè giúp việc vận động trở nên gần gũi hơn, đồng thời tạo cơ hội để mọi người khuyến khích nhau duy trì lối sống tích cực.

Từ những động tác giãn cơ tại văn phòng đến các bài tập dưỡng sinh truyền thống, giới trẻ Trung Quốc đang tìm cách đưa hoạt động thể chất vào nhịp sống thường ngày.

Dù chỉ bắt đầu bằng vài phút vận động giữa giờ làm việc, xu hướng này cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức của một bộ phận người trẻ, chăm sóc sức khỏe không nhất thiết phải chờ đến khi có nhiều thời gian, mà cần được duy trì bằng những thói quen phù hợp và đều đặn.

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn, việc chủ động tranh thủ thời gian để tập thể dục giúp người trẻ quan tâm hơn đến thể lực của bản thân, qua đó góp phần hình thành lối sống cân bằng, hướng tới sức khỏe lâu dài.