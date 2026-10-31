Khi giao hưởng bước vào giảng đường sư phạm

Chương trình mang đến cho người nghe cơ hội tiếp cận âm nhạc giao hưởng thông qua những tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới, đồng thời góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần trong môi trường đại học.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Tùng

Phát biểu tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, hoạt động âm nhạc được tổ chức với mong muốn giúp cộng đồng nhà trường có thêm không gian thư giãn, tái tạo năng lượng tinh thần sau những giờ học tập và làm việc.

Tiết mục mở màn chương trình. Ảnh: Thanh Tùng

Mở đầu chương trình, khán giả được thưởng thức tác phẩm của nhà soạn nhạc Jim Parker gồm 6 phần, lấy cảm hứng từ 6 bức tranh của các danh họa, được thể hiện qua dàn kèn đồng. Tiếp đó là những sáng tác quen thuộc của các nhà soạn nhạc thiên tài như Bernard Herrmann, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Gioachino Rossini...

Dàn nhạc được chỉ huy bởi Giám đốc âm nhạc, nhạc trưởng chính Olivier Ochanine. Ảnh: Thanh Tùng

Dưới sự chỉ huy của Giám đốc âm nhạc, nhạc trưởng chính Olivier Ochanine, các nghệ sĩ dẫn dắt người nghe khám phá nhiều sắc thái biểu cảm của âm nhạc. Thông qua từng tác phẩm, khán giả có thể cảm nhận những cung bậc khác nhau, từ mạnh mẽ, quyết liệt, kiêu hãnh đến nhẹ nhàng, hài hước hay kịch tính.

Đáng chú ý, phần giới thiệu và kết nối của nhạc trưởng Olivier Ochanine - người từng giành Giải Nhất Cuộc thi Chỉ huy quốc tế Antal Doráti tại Hungary năm 2015, giúp những kiến thức về âm nhạc giao hưởng trở nên dễ tiếp cận hơn. Thay vì chỉ thưởng thức các tác phẩm, khán giả còn được gợi mở cách nhận diện cảm xúc, sắc thái và những câu chuyện được thể hiện qua ngôn ngữ âm nhạc.

Phần giới thiệu và kết nối của nhạc trưởng Olivier Ochanine giúp âm nhạc giao hưởng trở nên gần gũi với khán giả. Ảnh: Thanh Tùng

Với sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chương trình tạo cơ hội để các em tiếp xúc trực tiếp và tìm hiểu về hoà nhạc giao hưởng - một loại hình nghệ thuật hàn lâm. Trải nghiệm này góp phần mở rộng hiểu biết về đời sống văn hóa, nghệ thuật, đồng thời cho thấy vai trò của giáo dục thẩm mỹ trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn bày tỏ sự trân trọng đối với Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời đã phối hợp tổ chức chương trình. Theo Hiệu trưởng nhà trường, mục tiêu bảo tồn văn hóa, thúc đẩy giáo dục nghệ thuật có sự đồng điệu với định hướng đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nơi đào tạo những người trực tiếp truyền tải tri thức và các giá trị văn hóa tới thế hệ trẻ.

Nhạc trưởng Olivier Ochanine chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời được thành lập năm 2017, với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group. Dàn nhạc hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn âm nhạc giao hưởng, góp phần đưa các tác phẩm âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng.

Chương trình hòa nhạc là một trong những hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, việc tổ chức các hoạt động nghệ thuật góp phần tạo thêm môi trường trải nghiệm, giao lưu và bồi đắp đời sống tinh thần cho cán bộ, giảng viên, sinh viên.