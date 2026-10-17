Khi giảng viên điều tra hình sự làm dân vận trên không gian số

Một video tuyên truyền sáng tạo về quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm pháp lý thu hút cả nghìn lượt like, chia sẻ trên fanpage của Mô hình Dân vận khéo “Gắn kết đào tạo - phục vụ cộng đồng” của Khoa Nghiệp vụ Điều tra hình sự (Học viện Cảnh sát Nhân dân)

Dấu mốc tiên phong và tư duy đổi mới từ thực tiễn

Trong bối cảnh lực lượng Công an nhân dân đang đẩy mạnh triển khai đồng bộ các chủ trương chiến lược về xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, công tác dân vận trong các cơ sở đào tạo cũng đặt ra yêu cầu phải có những bước chuyển mình căn bản. Không thể mãi bó hẹp trong khuôn viên nhà trường hay những buổi tuyên truyền mang tính hình thức, lực lượng làm công tác giáo dục, đào tạo cần phải đưa tri thức chuyên môn trực tiếp “chạm” đến đời sống thực tiễn xã hội.

Xuất phát từ tư duy đó, ngày 15/6/2026, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân đã ký quyết định công nhận Mô hình Dân vận khéo “Gắn kết đào tạo - phục vụ cộng đồng” do Khoa Nghiệp vụ Điều tra hình sự chủ trì xây dựng. Đây được ghi nhận là mô hình dân vận khéo đầu tiên trong hệ thống các học viện, trường Công an nhân dân được quy chuẩn hóa và triển khai bài bản theo hướng lấy hoạt động chuyên môn làm nền tảng.

Lễ ra mắt mô hình dân vận khéo “Gắn kết đào tạo – phục vụ cộng đồng”, ngày 2/7/2026.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và trực tiếp là Ban Chỉ đạo mô hình do Đại tá, PGS.TS. Lê Quang Toàn, Trưởng khoa Nghiệp vụ Điều tra hình sự làm Trưởng ban, mô hình đã nhanh chóng đi vào chiều sâu, gắn kết hài hòa giữa nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học với trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Điểm độc đáo và là "chìa khóa" thành công của mô hình chính là phương thức vận hành song song: một mặt huy động đội ngũ giảng viên am hiểu sâu sắc pháp luật hình sự, nắm vững thủ đoạn của các loại trực tiếp truyền đạt kỹ năng phòng ngừa tội phạm cho người dân; mặt khác lồng ghép thực tiễn công tác dân vận vào chương trình học tập của học viên chuyên ngành (như các lớp Điều tra hình sự D49, D50, D52...). Qua đó, các học viên được rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng thực hành ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Những tình huống pháp lý sát sườn được đội ngũ giảng viên, học viên chuyển tải thành chuỗi video ngắn trực quan, dễ hiểu, thu hút hàng chục nghìn lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

Sức hút từ những thước phim "trúng và đúng" trên không gian mạng

Sự lan tỏa của mô hình không chỉ giới hạn qua các chuyến công tác thực tế dầm mưa dãi nắng tại các địa bàn vùng cao biên giới như Lào Cai, các trung tâm bảo trợ như Làng Trẻ em Birla (Hà Nội), hay các buổi tọa đàm nghiệp vụ sắc bén tại Công an thành phố Bắc Ninh... mà đã tạo ra một cuộc cách mạng thực sự trên không gian số thông qua trang Fanpage chính thức của mô hình.

Đánh giá một cách khách quan, sự tăng trưởng và sức hút của trang Fanpage này là vô cùng ấn tượng. Chỉ trong một thời gian ngắn đi vào hoạt động, Fanpage đã thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi và tương tác đều đặn từ cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ, học sinh, sinh viên.

Hàng loạt video ngắn (Reels) và phóng sự chuyên đề được đăng tải đã đạt mức tương tác "khủng" với hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem cho mỗi video (như các video ghi nhận hoạt động học tập của khóa D52 đạt trên 150K lượt xem, các video tuyên truyền pháp luật, cảnh báo thủ đoạn tội phạm đạt từ hàng chục nghìn đến hàng vạn lượt tiếp cận).

Thành công đó đến từ tư duy làm truyền thông hiện đại, nhạy bén của đội ngũ thực hiện. Thay vì các văn bản pháp luật khô khan, các sản phẩm truyền thông trên trang đã chắt lọc những vấn đề "nóng" nhất của an ninh phi truyền thống và tội phạm công nghệ cao để chuyển hóa thành các tiểu phẩm, câu chuyện cảnh báo trực quan.

Từ các chuyên đề sắc sảo như: "Tại sao rất khó, thậm chí không thể lấy lại được tiền lừa đảo trên không gian mạng", "Thế nào là bắt cóc online", cho đến các chuỗi series cảnh báo pháp lý như "Người dưới 18 tuổi vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự" hay "Rủi ro khi cầm, giữ, vận chuyển hàng hóa trái phép", mỗi video đều nhắm thẳng vào các "điểm mù" tâm lý và sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân.

Thông qua ngôn ngữ biểu đạt sinh động, hình ảnh trực quan và sự phân tích sắc sảo từ góc độ nghiệp vụ điều tra hình sự, các video đã thực sự trở thành những "cẩm nang số" sắc bén, giúp hàng vạn người dân tự trang bị tấm khiên phòng vệ trước các cạm bẫy tội phạm.

Hàng loạt video chuyên đề trên fanpage , Mô hình Dân vận khéo “Gắn kết đào tạo - phục vụ cộng đồng” của Khoa Nghiệp vụ Điều tra hình sự (Học viện Cảnh sát Nhân dân) đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trên mạng xã hội như: Nhóm video giải mã tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính: Các clip ngắn như “Tại sao rất khó, thậm chí không thể lấy lại được tiền lừa đảo trên không gian mạng” (hơn 6.100 lượt xem), “Thế nào là Bắt cóc online?” (hơn 5.400 lượt xem), “Lực lượng Công an không làm việc qua mạng xã hội” (hơn 14.000 lượt xem), “Lợi dụng việc khám, chữa bệnh để lừa đảo” (hơn 23.000 lượt xem) hay cảnh báo “Hậu quả của việc mua bán tài khoản ngân hàng chính là tiếp tay cho tội phạm”. Qua góc nhìn nghiệp vụ điều tra, các giảng viên đã chỉ rõ quy trình dòng tiền bị tội phạm tẩu tán xuyên biên giới chỉ trong vài phút, đồng thời bóc trần kịch bản thao túng tâm lý khiến nạn nhân tự cô lập và chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Nhóm chuỗi video (Series) cảnh báo pháp lý cho thanh thiếu niên và người dân: Nổi bật là “Tập 6: Rủi ro khi cầm, giữ, vận chuyển hàng hóa trái phép” đạt hơn 61.000 lượt xem và hơn 500 lượt tương tác; “Tập 7 – Cướp giật tài sản: Đừng để một phút mất cả tương lai” đạt hơn 27.000 lượt xem; “Tập 8: Người dưới 18 tuổi vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự” thu hút hơn 42.000 lượt xem; hay video song ngữ “Legal Warning: Human Trafficking (Cảnh báo pháp lý về tội phạm mua bán người)” đạt 15.000 lượt xem chỉ sau một ngày đăng tải.

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ác thước phim ghi lại không khí học tập sôi nổi, hiện đại của thầy và trò Học viện Cảnh sát nhân dân tạo sức hút lớn đối với giới trẻ trên nền tảng số

Lan tỏa sâu rộng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an

Sự tăng trưởng vượt bậc của trang Fanpage trong thời gian ngắn không chỉ nằm ở những con số thống kê về lượt xem hay lượng tương tác, mà quan trọng hơn là hiệu ứng lan tỏa xã hội sâu rộng mà nó mang lại.

Không dừng lại ở địa bàn đô thị, mô hình đã vươn xa tới các tỉnh biên giới, vùng cao như Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh... Tại đây, các giảng viên đã sử dụng hình ảnh trực quan, mẫu vật mô phỏng và các tình huống hỏi đáp để hướng dẫn học sinh nhận biết ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, cũng như kỹ năng phòng tránh bẫy lừa đảo việc làm và bắt cóc online.

Đặc biệt, đúng với phương châm “Gắn kết đào tạo - phục vụ cộng đồng”, mỗi chuyến đi dân vận đồng thời là một học kỳ thực tế quý giá đối với học viên chuyên ngành Điều tra hình sự. Tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Bắc Ninh (tháng 9 và tháng 10/2026), hàng chục học viên các lớp chuyên ngành B11-D49 và B3D-D49 đã được trực tiếp tham dự các buổi tọa đàm khoa học cùng lãnh đạo Công an địa phương và các phòng nghiệp vụ.

Thông qua lăng kính truyền thông số, hình ảnh người cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Cảnh sát nhân dân hiện lên thật gần gũi, trách nhiệm và đầy ắp tính nhân văn.

Đó là hình ảnh những người thầy mặc sắc phục công an tận tình hướng dẫn học sinh vùng cao nhận diện ma túy núp bóng, là những giọt mồ hôi trong các buổi tọa đàm nghiệp vụ tại Công an cơ sở, hay những nụ cười rạng rỡ khi trao tặng những phần quà nghĩa tình, bộ bàn ghế học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Làng Trẻ em Birla.

Khoa Nghiệp vụ Điều tra hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân tuyên truyền pháp luật ở Làng Trẻ em Birla Hà Nội

Những thước phim chân thực ấy đã bồi đắp niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân, đồng thời khắc họa sinh động tinh thần thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Nhìn lại hành trình đã qua, có thể khẳng định Mô hình Dân vận khéo “Gắn kết đào tạo - phục vụ cộng đồng” của Khoa Nghiệp vụ Điều tra hình sự không chỉ là một mô hình giáo dục sáng tạo, hiệu quả trong khối các trường Công an nhân dân, mà còn là minh chứng tiêu biểu cho khả năng bắt nhịp nhanh chóng với xu thế chuyển đổi số.

Bằng uy tín chuyên môn, sự tận tụy với Nhân dân và tư duy truyền thông nhạy bén, mô hình đang tiếp tục khẳng định giá trị bền vững, lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân văn cao đẹp của người chiến sĩ Công an cách mạng "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" trong tình hình mới.