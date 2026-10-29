Khi Gen Z nối nhịp cộng đồng dân cư

Từ đảng viên trẻ đến Tổ trưởng tổ dân phố

Tại tổ dân phố Phú Xá 1, phường Phú Thượng, Mai Hoàng Thu Thảo đảm nhận công việc Tổ trưởng trong bối cảnh địa bàn dân cư được sắp xếp lại, quy mô quản lý có nhiều thay đổi. Với một người sinh năm 2000, đây vừa là cơ hội đóng góp cho cộng đồng, vừa là trách nhiệm không nhỏ khi phải làm quen với công việc đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo và khả năng gắn kết nhiều thế hệ cư dân.

Mai Hoàng Thu Thảo mong muốn đóng góp sức trẻ và kiến thức của mình cho cộng đồng dân cư tại phường Phú Thượng. Ảnh: Cao Kỳ

“Khi biết bản thân được bầu làm Tổ trưởng tổ dân phố, tôi vừa bất ngờ, vừa cảm thấy có một chút áp lực với trách nhiệm mới. Tôi hiểu rằng đây không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là sự tín nhiệm của người dân dành cho mình”, Mai Hoàng Thu Thảo chia sẻ.

Một trong những công việc đầu tiên nữ tổ trưởng này triển khai sau khi nhận nhiệm vụ là phối hợp thực hiện chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn phường. Công việc đòi hỏi phải thu thập, rà soát và tổng hợp lượng thông tin lớn trong thời gian nhất định.

Địa bàn sau sắp xếp rộng hơn, số lượng người dân tăng lên, trong khi bản thân chưa nắm hết đặc điểm của từng khu vực. Từ thực tế đó, Thảo trực tiếp nhập dữ liệu của hơn 761 hộ gia đình, khoảng 2.200 nhân khẩu trên máy tính, đồng thời lập nhóm Zalo cộng đồng cư dân để thuận tiện thông tin, phối hợp công việc. Chính cách làm này giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót trong quá trình nhập liệu, tạo thuận lợi cho cả người dân và cán bộ phụ trách.

Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ còn được nhìn nhận từ chính người dân. Bà Hoàng Thị Hằng, cư dân tại ngõ 107 đường An Dương Vương, tổ dân phố Phú Xá 1, bày tỏ sự phấn khởi khi thấy lớp trẻ tham gia đảm nhận công việc ở cơ sở.

Theo bà Hằng, những người trẻ có nhiệt huyết, được đào tạo bài bản cùng khả năng tiếp cận công nghệ thông tin. Việc đưa các ứng dụng số vào hoạt động cộng đồng giúp thông tin đến với người dân nhanh chóng, thuận tiện hơn. Bà dẫn chứng, trước đây việc đóng đảng phí thường phải thực hiện khi đến cuộc họp, nhưng nay các đảng viên được hướng dẫn có thể thực hiện ngay tại nhà. Những thông báo, thông tin liên quan đến tổ dân phố và chi bộ cũng được cập nhật qua Zalo, giúp người dân dễ dàng nắm bắt.

“Với tuổi già như các bác thì cảm thấy rất tốt”, bà Hằng chia sẻ, đồng thời khẳng định người dân tin tưởng vào sự nhiệt tình và cách làm mới của lớp cán bộ trẻ.

Tổ trưởng tổ dân phố Mai Hoàng Thu Thảo ứng dụng công nghệ để tổng hợp dữ liệu, hỗ trợ triển khai các hoạt động phục vụ người dân. Ảnh: Cao Kỳ

Sự ghi nhận từ người dân là tín hiệu tích cực, nhưng với Thảo, công nghệ không thể thay thế kinh nghiệm và sự thấu hiểu trong công việc cộng đồng. Nữ tổ trưởng sinh năm 2000 cho rằng, bản thân còn nhiều điều phải học hỏi từ các thế hệ đi trước, nhất là kinh nghiệm tổ chức công việc, cách ứng xử khéo léo và giải quyết những vấn đề sao cho thấu tình, đạt lý.

“Tôi luôn đặt tinh thần cầu thị và lắng nghe lên hàng đầu trong quá trình làm việc với các bác. Cố gắng tiếp thu ý kiến đóng góp, bày tỏ sự tôn trọng đối với thâm niên và kinh nghiệm của các bác, đồng thời chủ động trao đổi để tìm ra cách giải quyết phù hợp nhất”, Thảo nói.

Trong giai đoạn đầu nhận nhiệm vụ, Thảo cũng nhận được sự hướng dẫn của những cán bộ tổ dân phố đi trước. Sự hỗ trợ của những người có kinh nghiệm giúp Thảo từng bước làm quen với công việc, tháo gỡ những bỡ ngỡ khi địa bàn và quy mô dân cư thay đổi.

Uy tín được xây dựng bằng trách nhiệm

Đánh giá về yêu cầu đối với đội ngũ tổ trưởng tổ dân phố sau sắp xếp, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Bùi Thế Cường cho biết, quy mô và địa bàn quản lý của các tổ dân phố có sự thay đổi, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người đứng đầu. Tổ trưởng tổ dân phố phải thực sự là cầu nối tin cậy giữa chính quyền với nhân dân, nắm chắc địa bàn, gần dân, hiểu dân, đồng thời chủ động, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

"Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường yêu cầu đội ngũ tổ trưởng đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ số, kịp thời nắm bắt và phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đồng chí Bùi Thế Cường nhấn mạnh.

Từ trường hợp Mai Hoàng Thu Thảo, đồng chí Bùi Thế Cường đánh giá đây là tín hiệu tích cực trong việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ hoạt động ở cơ sở. Theo đồng chí, sự năng động, nhiệt huyết, khả năng tiếp cận công nghệ và tư duy đổi mới là những lợi thế của người trẻ, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số. Tuy nhiên, công tác tại cộng đồng dân cư còn đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo và khả năng vận động, thuyết phục nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Bùi Thế Cường nhấn mạnh yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức hoạt động của đội ngũ tổ trưởng tổ dân phố sau sắp xếp. Ảnh: Cao Kỳ

Để hỗ trợ đội ngũ tổ trưởng hoàn thành nhiệm vụ, UBND phường chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp thông tin, tăng cường kết nối với các bộ phận chuyên môn và lực lượng chức năng; đồng thời phát huy hiệu quả các nhóm thông tin cộng đồng để tiếp nhận, phản ánh và xử lý kịp thời kiến nghị chính đáng của người dân.

Từ góc nhìn của chính quyền địa phương, tuổi trẻ là lợi thế nhưng không phải yếu tố quyết định uy tín. Điều quan trọng hơn là trách nhiệm, sự tận tâm và kết quả công việc cụ thể. Người tổ trưởng cần biết lắng nghe, công tâm, gương mẫu, nói đi đôi với làm và có mặt khi người dân cần. Đó cũng là điều Mai Hoàng Thu Thảo hướng tới trong thời gian tới.

Nữ tổ trưởng Gen Z mong muốn tiếp nối thành quả của các thế hệ cán bộ đi trước, xây dựng tổ dân phố Phú Xá 1 đoàn kết, văn minh; để người dân sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ nhau, nhà văn hóa thực sự trở thành nơi kết nối cộng đồng, còn các công việc hành chính được triển khai minh bạch, thuận tiện và gần dân hơn. Với Thảo, danh hiệu “trẻ nhất” có thể khiến mọi người chú ý lúc ban đầu, nhưng uy tín phải được xây dựng qua quá trình làm việc lâu dài.