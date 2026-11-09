Khi Gen Z giữ 'chìa khóa' phổ biến pháp luật

Hội thi “Tuyên truyền viên Gen Z” đặt các em học sinh vào vị thế trung tâm

Được tham mưu đề xuất và triển khai dưới sự định hướng sát sao của cấp ủy, chính quyền cùng lực lượng Công an phường Hà Đông, ngày 9/11, Hội thi “Tuyên truyền viên Gen Z” đã được diễn ra tại trường THCS Hà Đông với sự tham gia của học sinh đến từ 12 trường học trên địa bàn.

Không đơn thuần là một sân chơi ngoại khóa, đây là một chiến lược truyền thông sắc sảo, một mô hình điểm sáng trong công tác dân vận và phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, đặt chính các em học sinh vào vị thế trung tâm.

Các em được có tiếng nói riêng, muốn định hình cái "tôi" trước tập thể và các em đã khẳng định mình

Phá vỡ rào cản "người lớn giảng bài"

Từ trước đến nay, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học thường vấp phải một bức tường vô hình - đó là khoảng cách thế hệ. Những thông điệp về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường hay tội phạm mạng khi được truyền tải đôi khi dễ rơi vào trạng thái tiếp thu một chiều. Học sinh lắng nghe, ghi nhớ để đối phó với kiểm tra, nhưng hiếm khi biến nó thành niềm tin nội tại.

Gần 3.000 học sinh từ 12 cơ sở giáo dục trên địa bàn đã tham dự

Hội thi “Tuyên truyền viên Gen Z” đã làm thay đổi hoàn toàn khi gần 3.000 học sinh từ 12 cơ sở giáo dục trên địa bàn quy tụ về đây, không có một "bục giảng" nào dựng lên. Thay vào đó là sân khấu của những tiếng cười, những giọt mồ hôi tập luyện miệt mài căng thẳng, và trên hết là những tiểu phẩm ngắn, những câu thơ, điệu hò, vè, những giai điệu múa hát do chính các em tự biên tự diễn.

Ông Nguyễn Hữu Hiển - Phó Chủ tịch UBND Phường Hà Đông phát biểu tại hội thi

Ông Nguyễn Hữu Hiển - Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông nhấn mạnh:

"Hội thi là một hình thức tuyên truyền sinh động, gần gũi với lứa tuổi học sinh... Các em không chỉ được củng cố kiến thức pháp luật mà còn có cơ hội thể hiện khả năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, kỹ năng thuyết trình và truyền tải những thông điệp thiết thực đến bạn bè, thầy cô và cộng đồng."

Cái tên “Tuyên truyền viên Gen Z” cho thấy sự tinh tế của lực lượng Công an phường Hà Đông và nhà trường - họ đã lùi lại một bước để nhường trọn sân khấu cho tuổi trẻ.

Các chiến sĩ công an, các thầy cô giáo không đứng trên sân khấu giảng giải điều luật, mà đứng phía sau làm người đồng hành, cố vấn, cung cấp chất liệu thực tiễn và trên sân khấu, các em học sinh hóa thân thành những tuyên truyền viên thực thụ. Điều đó đã xóa nhòa khoảng cách, biến những kiến thức pháp luật gai góc trở nên mềm mại, dễ thấm và dễ chạm đến thế hệ Gen Z.

Khi Gen Z dùng đúng "tần số" để truyền tải thông điệp

Thế hệ Gen Z nổi tiếng với tốc độ bắt trend chóng mặt, hôm nay có thể "hóng" theo một điệu nhảy, nhưng ngày mai tất cả đã chìm nghỉm vào quên lãng và hôm nay chia sẻ một thông điệp, nhưng ngày mai sẽ trôi tuột theo dòng thông tin vô tận trên mạng xã hội.

Tại không gian của Hội thi “Tuyên truyền viên Gen Z”, một tư duy chiến lược hoàn toàn khác đã xuất hiện. Bằng sự nhạy bén và khả năng nắm bắt tâm lý đám đông thiên bẩm, các đội thi đã không sao chép máy móc các trào lưu vô bổ, mà "bẻ lái" chính văn hóa mạng và ngôn ngữ mạng để phục vụ cho tinh thần thượng tôn pháp luật.

Các em đã mổ xẻ những vấn đề gai góc nhất của lứa tuổi học đường như: phòng ngừa ma túy học đường, thuốc lá điện tử, lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng cho đến bạo lực học đường, cố ý gây thương tích, vi phạm trật tự an toàn giao thông và quản lý pháo, vũ khí, vật liệu nổ...

Thay vì hô hào khẩu hiệu khan hiếm cảm xúc, các em đã chuyển hóa những khái niệm pháp lý thành các câu chuyện đời thường, các tình huống giả định sát thực tế qua các phần thi Giới thiệu, Tìm hiểu kiến thức và Tuyên truyền viên Gen Z.

Tại đây, các học sinh tự tay viết kịch bản lên án tội phạm mạng và tự mình đứng trước hàng trăm bạn bè để thuyết trình về hiểm họa của thuốc lá điện tử, các em không còn đóng vai trò là những khán giả ngồi nghe.

Các em đang tự giáo dục chính mình và cộng đồng và khả năng thấu hiểu tâm lý bạn bè đồng lứa giúp các em tìm ra đúng "tần số" để truyền tải thông điệp bằng sự sẻ chia, tranh luận và thấu cảm.

Khi tiếng nói của Gen Z được lắng nghe và tôn trọng

Khi đứng trên sân khấu, khoác lên mình sứ mệnh của các tuyên truyền viên nòng cốt đại diện cho gần 3.000 học sinh từ 12 cơ sở giáo dục, mỗi học sinh hiểu rằng lời nói, hành động và thông điệp của mình có trọng lượng.

Thông qua Hội thi "Tuyên truyền viên Gen Z", Công an phường Hà Đông đã chạm đến một khao khát sâu kín nhất ở lứa tuổi này đó là: Các em muốn có tiếng nói riêng, muốn định hình cái "tôi" trước tập thể và các em đã khẳng định mình.

Qua mỗi phần thi, các em không chỉ nói cho vui mà đang chịu trách nhiệm trước bạn bè, thầy cô và cả cộng đồng khi: Hiểu luật để sống đúng, biết luật để tự bảo vệ mình và đặc biệt lan tỏa pháp luật bằng sức trẻ Gen Z.

Thành công và sức lan tỏa của Hội thi “Tuyên truyền viên Gen Z” không chỉ dừng lại ở một giải đấu hay những khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu, mà đã mở ra một tư duy hoàn toàn mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Công an cơ sở.

Bằng việc tin tưởng, trao quyền nhường trọn không gian cho thế hệ trẻ làm chủ diễn đàn, chính quyền và lực lượng Công an phường Hà Đông đang biến những điều luật khô khan thành niềm tin nội tại và tự giác chấp hành của học sinh.

Ban chỉ huy Công an phường Hà Đông trao tặng chiếc ti vi màn hình lớn đến đại diện nhà trường cùng phối hợp tổ chức Hội thi để hỗ trợ công tác giảng dạy cho giáo viên và học sinh

Ban Tổ chức trao giải tặng các đội thi có thành tích xuất sắc

Khi tiếng nói của Gen Z được tôn trọng, khi từng lời nói và hành động của các em mang trọng lượng tác động trực tiếp đến bạn bè đồng lứa, "pháo đài" an ninh trật tự học đường không còn là trách nhiệm đơn độc của lực lượng chức năng. Chính các em, những tuyên truyền viên nòng cốt mang trái tim nhiệt huyết và góc nhìn sáng tạo đang trở thành thế hệ công dân số tiên phong, từng ngày dùng sức trẻ để biến văn hóa thượng tôn pháp luật thành một trào lưu sống đẹp, lan tỏa sâu rộng và bền vững trong cộng đồng.