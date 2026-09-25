Khi đường phố Paris thành không gian nghệ thuật mở: Sáu kiệt tác hội họa xuống phố thu 2026

Tác phẩm Still Life with Apples - Cuộc sống tĩnh lặng với những quả táo, 1893–1894, của Paul Cézanne - lắp đặt tại Sèvres - carrefour de la Croix-Rouge, Paris. Phối cảnh của Getty / L'Art dans la Ville

Mùa thu Paris thường đón du khách bằng những khoảng trời xanh trong, vệt lá vàng trút xuống bước chân người rảo bộ, hay cả những cơn mưa rào bất chợt làm lấp lánh ánh đèn đường. Giữa nhịp sống đô thị ấy, từ ngày 1.10 đến 30.11.2026, Bảo tàng J. Paul Getty (Los Angeles, Mỹ) hợp tác cùng tổ chức L'Art dans la Ville mang sáu kiệt tác hội họa kinh điển ra hòa mình vào không gian phố phường. Đây là sự kiện văn hóa ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 250 năm quan hệ hữu nghị Pháp – Mỹ.

Không cần vé vào cửa hay xếp hàng qua những cửa kiểm soát bảo tàng, người dân và du khách có thể tự do thưởng lãm các bản tái hiện khổ lớn này miễn phí, 24 giờ mỗi ngày. Dưới cái nắng hanh hao ban ngày hay ánh đèn đêm lung linh của Paris, những bức tường hay giàn giáo công trình vốn thô ráp bỗng trở thành những "màn hình nghệ thuật" khổng lồ ngoài trời.

Sáu tác phẩm danh tiếng được Getty lựa chọn đưa ra không gian công cộng đợt này bao gồm:

Irises và Portrait of Joseph Roulin (Vincent van Gogh)

Jeanne (Spring) (Édouard Manet)

Still Life with Apples (Paul Cézanne)

Young Man at His Window(Gustave Caillebotte)

Spring (Lawrence Alma-Tadema)

Các bản in khổ lớn này sẽ được đặt tại nhiều khu vực biểu tượng và quen thuộc khắp Paris, như khu vực ga Gare de l'Est, Tòa thị chính (Hôtel de Ville), khu vực Louvre, Sèvres, Auteuil, và khu vực Nhà thờ Đức Bà (Notre-Dame).

Việc tận dụng các bức tường đô thị hay giàn giáo trùng tu làm không gian hiển thị không quá xa lạ với "Kinh đô Ánh sáng" – nơi vốn có truyền thống lâu đời về nghệ thuật thị giác công cộng (Public Art). Dù rảo bước qua các đại lộ, di chuyển bằng phương tiện công cộng hay dạo quanh những góc phố quen, du khách và người dân đều có thể bất chợt bắt gặp một kiệt tác hội họa hiện diện ngay trong đời sống thường nhật.

Dù các nguyên bản quý giá vẫn được lưu giữ tại Los Angeles, việc đưa những bản tái hiện này "trở về" không gian đô thị nước Pháp là lời đối thoại đầy chất thơ giữa di sản nhân loại và nhịp sống hiện đại. Bà Katherine E. Fleming, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Getty, người đồng thời tích cực tôn vinh phái đẹp trong nghệ thuật qua quỹ 100 Femmes de Culture, chia sẻ rằng dự án là minh chứng cho cam kết "đưa nghệ thuật vượt ra khỏi bốn bức tường bảo tàng" để chạm đến đông đảo công chúng.

Bên cạnh dự án đường phố này, Getty còn tài trợ cho Thư viện Quốc gia Pháp (BnF), Viện Ý tưởng và Trí tưởng tượng Columbia, đồng thời phối hợp cùng nhà xuất bản Skira mở không gian trưng bày tại Paris. Những chấm phá nghệ thuật trên tường phố thu này hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm thú vị cho bất kỳ ai đang sống hoặc ghé thăm Paris.

Lan Chi (Theo artdependence và mynewsla)