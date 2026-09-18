Khi dữ liệu tham gia vào quản lý vận hành khu công nghiệp

Việc giám sát và phân tích dữ liệu theo thời gian thực giúp đội ngũ quản lý nhìn thấy những bất thường ngay từ sớm, từ đó có đủ thông tin để đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Giám sát khác quản trị

Trong nhiều năm, vận hành khu công nghiệp vẫn dựa khá nhiều vào kinh nghiệm của đội ngũ quản lý. Người quản lý lâu năm thường có khả năng “đọc” tình trạng rủi ro, nhận biết dấu hiệu bất thường từ hiện trường và đưa ra phương án xử lý dựa trên những tình huống từng trải qua.

Mô hình này phát huy hiệu quả khi quy mô khu công nghiệp và lượng dữ liệu cần quản lý còn hạn chế. Nhưng cùng với sự phát triển của thị trường bất động sản công nghiệp, bài toán vận hành đang trở nên phức tạp hơn.

Theo khảo sát của CBRE Việt Nam, trong quý II/2026, diện tích hấp thụ đất công nghiệp tại các thị trường cấp 1 phía Bắc đạt 217 ha - mức cao nhất kể từ quý I/2024. Tại phía Nam, riêng phân khúc kho xây sẵn ghi nhận diện tích hấp thụ khoảng 370.000 m² trong nửa đầu năm 2026, với tỷ lệ lấp đầy đạt 80%.

Quy mô mở rộng kéo theo số lượng doanh nghiệp, thiết bị và hệ thống kỹ thuật cần quản lý ngày càng lớn. Một khu công nghiệp hiện đại không chỉ vận hành điện, nước, giao thông mà còn phải đồng thời kiểm soát môi trường, an ninh, phòng cháy chữa cháy, năng lượng, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ khách hàng.

Cùng với đó, công nghệ đang trở thành một phần của hạ tầng khu công nghiệp. Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2026, 100% khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp có tối thiểu một trạm phát sóng 5G, đồng thời thí điểm ứng dụng 5G, IoT trong quản lý nhà máy thông minh.

Việc vận hành khu công nghiệp đang thay đổi nhanh chóng do quy mô hạ tầng ngày càng lớn.

Trong bối cảnh hàng nghìn điểm dữ liệu liên tục phát sinh từ thiết bị, camera, hệ thống quan trắc và hạ tầng kỹ thuật, kinh nghiệm vẫn cần thiết nhưng không còn đủ để một người quản lý bao quát toàn bộ hoạt động.

Theo ông Đỗ Huy Hoàng, Giám đốc Trung tâm Giải pháp Bất động sản thuộc Công ty Cổ phần TNTech – thành viên Hệ sinh thái ROX Group, giá trị lớn nhất của dữ liệu không nằm ở việc tạo ra thêm nhiều số liệu hay báo cáo mà ở khả năng giúp người quản lý nhận biết rủi ro và có đủ thông tin để ra quyết định nhanh hơn.

Với phương thức truyền thống, khi xảy ra sự cố, nhân sự phải kiểm tra hiện trường, báo cáo, tổng hợp thông tin rồi xin ý kiến chỉ đạo. “Trước khi ra quyết định, cấp quản lý vẫn phải xác minh mức độ nghiêm trọng, diễn biến hiện tại và những bộ phận cần tham gia xử lý. Với những sự cố khẩn cấp, độ trễ thông tin có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả xử lý”, ông Hoàng phân tích.

Khi dữ liệu được cập nhật liên tục, hệ thống có thể đối chiếu trạng thái hiện tại với dữ liệu lịch sử hoặc các ngưỡng vận hành để nhận diện bất thường và cảnh báo. Đây chính là khác biệt giữa giám sát và quản trị bằng dữ liệu. Giám sát giúp biết điều gì đang xảy ra; quản trị bằng dữ liệu giúp xác định vấn đề nào cần ưu tiên và hỗ trợ quyết định cần làm gì tiếp theo.

T.SIE - từ dữ liệu vận hành đến tri thức quản trị

Từ bài toán này, TNTech phát triển T.SIE - giải pháp vận hành khu công nghiệp số, đóng vai trò như một “trợ lý thông minh”, giúp kết nối dữ liệu từ các hệ thống khác nhau về một nền tảng quản trị tập trung và cung cấp thông tin phục vụ quá trình ra quyết định.

Chẳng hạn, với bài toán quan trắc nước thải, dữ liệu quan trắc tự động được đưa trực tiếp vào hệ thống. Khi phát hiện chỉ số bất thường hoặc vượt ngưỡng, T.SIE cảnh báo trên dashboard và có thể gắn với quy trình xử lý tương ứng, từ kiểm tra, lấy mẫu đến lập biên bản. Trong lĩnh vực an ninh - an toàn, hệ thống hỗ trợ nhận diện sự kiện bất thường để nhân sự tập trung vào khu vực cần can thiệp thay vì liên tục theo dõi toàn bộ hệ thống. Với quản lý năng lượng và hạ tầng kỹ thuật, việc kết hợp dữ liệu thời gian thực với dữ liệu lịch sử giúp nhận biết những biến động bất thường, tạo tiền đề chuyển từ xử lý sự cố bị động sang chủ động kiểm tra, bảo trì và phòng ngừa rủi ro.

Xa hơn, khi dữ liệu lịch sử đủ lớn và được chuẩn hóa, đây cũng là cơ sở để ứng dụng phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Hệ thống khi đó không chỉ giúp trả lời “điều gì đã xảy ra?” mà có thể tiến tới nhận biết “điều gì đang bất thường?” và hỗ trợ dự báo những nguy cơ có thể xảy ra. Theo ông Hoàng, đây là bước chuyển quan trọng của số hóa khu công nghiệp: Từ nhìn thấy dữ liệu sang hành động từ dữ liệu.

Tuy nhiên, chuyển sang vận hành bằng dữ liệu không đơn giản là đầu tư thêm một nền tảng công nghệ. Dữ liệu cần được chuẩn hóa, kết nối và đặt trong đúng ngữ cảnh nghiệp vụ.

“Một cảnh báo phải giúp người quản trị hiểu nó có ý nghĩa gì, mức độ nào và cần hành động ra sao. Khi đó, công nghệ mới thực sự giúp giảm thời gian tìm kiếm thông tin và tăng thời gian dành cho phân tích, ra quyết định”, ông Hoàng cho biết.

Giải pháp vận hành khu công nghiệp dựa trên dữ liệu T.SIE.

Theo ông Hoàng, ở góc độ quản trị, dữ liệu còn giải quyết một bài toán quan trọng khác: Chuyển kinh nghiệm cá nhân thành tri thức của tổ chức. Một cán bộ vận hành lâu năm có thể tích lũy hàng trăm tình huống và phương án xử lý. Nhưng nếu kinh nghiệm chỉ nằm trong trí nhớ cá nhân, doanh nghiệp khó kế thừa đầy đủ khi nhân sự thay đổi. Nếu dữ liệu về sự cố, cách xử lý và kết quả được lưu trữ có hệ thống, những kinh nghiệm đó có thể từng bước trở thành tài sản tri thức của doanh nghiệp.

Theo cách tiếp cận này, dữ liệu không thay thế kinh nghiệm và công nghệ cũng không thay thế con người. Công nghệ giúp hệ thống hóa kinh nghiệm, để người quản lý dành nhiều thời gian hơn cho phân tích, quyết định và hành động.

Với các khu công nghiệp hướng tới tiêu chuẩn vận hành ngày càng cao, đây không chỉ là câu chuyện chuyển đổi số mà là sự thay đổi về tư duy quản trị: Từ phản ứng sang chủ động; từ quản lý từng sự việc sang quản trị toàn hệ thống và từ kinh nghiệm nằm trong mỗi cá nhân sang tri thức được tích lũy trong dữ liệu của tổ chức.

Trong bước chuyển đó, T.SIE trở thành lớp kết nối giữa dữ liệu - quy trình - con người, hướng tới một mô hình vận hành khu công nghiệp chủ động, thông minh và hiệu quả hơn.