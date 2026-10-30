Khi dữ liệu số trở thành tài nguyên

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trấn Yên làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh, anh Lê Đạo, thôn Minh Quán 1 được hệ thống tự động điền thông tin cá nhân sau khi nhập số căn cước công dân. Nhờ đó, anh chỉ cần rà soát, xác nhận thông tin, tiết kiệm thời gian kê khai.

Anh Đạo chia sẻ: “Trước đây, tôi phải tự kê khai nhiều thông tin, dễ thiếu sót, nhầm lẫn. Nay chỉ cần nhập số căn cước công dân, thông tin tự động hiển thị, giúp việc làm thủ tục nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót”.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trấn Yên, việc khai thác dữ liệu dân cư đang hỗ trợ giải quyết hồ sơ ở hầu hết các lĩnh vực. Chị Nguyễn Thị Khánh Linh - cán bộ Trung tâm cho biết: “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận trên 13.200 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Việc khai thác dữ liệu dân cư giúp cán bộ giảm thời gian nhập liệu, hạn chế sai sót, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ. Quan trọng hơn, những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng lại theo quy định, góp phần giảm giấy tờ và tạo thuận lợi cho người dân”.

Dữ liệu số ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong quản lý dân cư, y tế, giáo dục, bảo hiểm, đất đai và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Nội vụ tỉnh, việc đầu tư hệ thống bảo quản hiện đại, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử góp phần bảo đảm an toàn tài liệu, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng.

Tính đến ngày 15/10/2026, Trung tâm đã phục vụ 986 người với 2.619 hồ sơ được sử dụng; đồng thời, cấp các bản sao, văn bản xác thực theo nhu cầu khai thác.

Việc tra cứu dữ liệu trên môi trường số vừa tiết kiệm thời gian, vừa phát huy giá trị của tài liệu lịch sử, hồ sơ hành chính, phục vụ công tác quản lý Nhà nước và nhu cầu tra cứu, xác thực thông tin chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Anh Nguyễn Tiến Tùng - cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Nội vụ tỉnh cho biết: “Quá trình số hoá tài liệu được tiến hành theo từng bước, bảo đảm tài liệu được phân loại, sắp xếp, quét số hóa và cập nhật thông tin phục vụ tra cứu. Qua đó, rút ngắn thời gian tìm kiếm, khai thác hồ sơ, nâng cao hiệu quả phục vụ tổ chức, cá nhân và góp phần bảo quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ”.

Xác định dữ liệu số là nền tảng của chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, Lào Cai đang đẩy mạnh việc số hoá tài liệu, chuẩn hoá thông tin và xây dựng các cơ sở dữ liệu đồng bộ, thống nhất phục vụ quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Trong Chiến dịch đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, tỉnh đã rà soát 1,9 triệu thửa đất bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” và hoàn thiện, bổ sung dữ liệu thuộc tính của gần 2,4 triệu thửa đất.

Chiến dịch 90 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu tỉnh cũng đã xây dựng xong 130 cơ sở dữ liệu. Trong đó, 80 cơ sở dữ liệu có dữ liệu thực; đồng thời hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung và cổng dữ liệu mở của tỉnh…

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, việc số hóa hồ sơ tổ chức đảng và đảng viên cũng đang được các cấp ủy chú trọng triển khai thực hiện…

Bà Nguyễn Thuỳ Nhung - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ xã Púng Luông chia sẻ: “Đến nay, 100% tổ chức đảng trong xã đã hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu, vượt chỉ tiêu Trung ương giao; trên 30% đảng viên đã cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu. Với dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, việc tra cứu thông tin thuận tiện hơn, như lập danh sách đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng mà không phải tìm kiếm hồ sơ thủ công như trước”.

Xây dựng và khai thác hiệu quả dữ liệu số là một trong những trọng tâm được tập trung thực hiện, tạo nền tảng quan trọng để Lào Cai đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và sử dụng hiệu quả, những quy trình vốn mất nhiều thời gian sẽ ngày càng đơn giản, minh bạch, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số và nền hành chính hiện đại.