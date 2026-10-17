Khi dữ liệu khách hàng là ‘mỏ vàng’ của doanh nghiệp

Dữ liệu khách hàng: Tài nguyên của doanh nghiệp

Cần biết, trong muasắm trực tuyến, doanh nghiệp yêu cầu người tiêu dùng cung cấp số điện thoại vàđịa chỉ không đơn giản chỉ là để giao hàng. Trong kinh doanh, dữ liệu kháchhàng được xem là một nguồn tài nguyên củadoanh nghiệp (đặc biệt trong kỷ nguyên số). Nói cách khác, đây là một tài sảncó giá trị kinh tế chiến lược, có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh và mang lạinguồn thu bền vững cho doanh nghiệp.

Mua sắm trực tuyến đã trở thành một hành vi tiêu dùng phổ biến trong xã hội. Ảnh: Internet

Ở mặt tích cực, vềphía khách hàng, dữ liệu khách hàng, bao gồm dữ liệu định danh, dữ liệu tươngtác, dữ liệu hành vi, dữ liệu thái độ/tâm lý… sẽ giúp doanh nghiệp thấu hiểu kháchhàng sâu sắc, biết họ muốn gì, cần gì và đang gặp khó khăn ở đâu, mang đến chotừng khách hàng cảm giác được quan tâm.

Về phía doanh nghiệp:Tối ưu hóa chi phí và hiệu quả, xây dựng lòng trung thành của khách hàng vớithương hiệu, giảm chi phí tiếp cận, nâng cao hiệu quả kinh doanh, định hình chiếnlược dài hạn…

Cơ chếpháp lý dành cho doanh nghiệp

Rõ ràng khi mua sắmtrực tuyến, thông tin về dữ liệu cá nhân khách hàng cung cấp cho doanh nghiệplà "tự nguyện". Nhưng không có nghĩa là các doanh nghiệp thương mạiđiện tử muốn làm gì thì làm với số dữ liệu đó.

Các quốc gia trênthế giới đều ban hành những đạo luật cực kỳ nghiêm khắc để trói buộc trách nhiệmcủa doanh nghiệp. Tại Việt Nam: Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân,quy định các sàn thương mại điện tử hoặc website bán hàng phải tuân thủ nghiêmngặt việc phân loại, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cơ bản của người tiêu dùng.

Khách hàng có quyềnyêu cầu doanh nghiệp xóa sạch toàn bộ lịch sử mua sắm và thông tin cá nhân củamình ra khỏi hệ thống của họ khi không còn nhu cầu mua sắm tại đó nữa.

"Cơ chế" tự bảo vệ của người tiêu dùng

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, để hạn chếthấp nhất những rủi ro khi cung cấp dữ liệu cá nhân như: Bị quấy rối bởi quảngcáo rác, sập bẫy lừa đảo giả mạo, rò rỉ dữ liệu do hacker tấn công, đánh cắp danhtính tài chính…

Để tự bảo vệ mìnhtrong môi trường số, các biện pháp phòng tránh hiệu quả cho người mua hàng đượccác chuyên gia gợi ý như sau: Chỉ cung cấp thông tin tối thiểu có tính cách bắtbuộc; dùng biệt danh khi mua hàng; Khi lấy hàng xong, xóa thông tin trên hộphàng trước khi vứt vào thùng rác.

Đồng thời, có thể tạothẻ tín dụng ảo (Virtual Card - hiệnnay nhiều ngân hàng đã cho phép), không bấm chọn "Lưu thông tin thẻ cho lầnthanh toán sau" trên các website hoặc ứng dụng mua sắm…

Một động thái khôngthừa trước khi “xuống tay” mua hàng chính là kiểm tra độ uy tín của doanh nghiệp,ưu tiên những ứng dụng chính thống đã được kiểm duyệt.

Dữ liệu khách hàng: Tài nguyên của doanh nghiệp. Ảnh: Internet

Cuối cùng đừng quênyêu cầu doanh nghiệp xóa bỏ hoàn toàn dữ liệu cá nhân của bạn ra khỏi hệ thốngcủa họ khi không có nhu cầu mua hàng trên nền tảng này nữa, dựa trên Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân tại ViệtNam (Chương II, Mục 1)hoặc tiêu chuẩn GDPR toàn cầu (Luật 2).

Tóm lại, người tiêudùng không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro khi cung cấp dữ liệu để mua hàng. Nhưngvẫn có thể chủ động giảm thiểu rủi ro. Mặc dù trách nhiệm bảo vệ dữ liệu đúngpháp luật thuộc về doanh nghiệp và các chủ thể có nghĩa vụ liên quan.