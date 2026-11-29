Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga và công ty Botas của Thổ Nhĩ Kỳ vừa ký kết hợp đồng gia hạn cung cấp khí đốt cho quốc gia liên lục địa Á-Âu này thêm 3 năm với các điều khoản được giữ nguyên.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã thông tin với các phóng viên về vấn đề này, bên lề diễn đàn doanh nghiệp Nga - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/11.

"Tất nhiên, chúng tôi đã thảo luận về việc đó. Gazprom và Botas đã ký hợp đồng, trong đó quy định việc gia hạn thêm 3 năm", ông Novak cho biết.

Phó Thủ tướng Nga lưu ý rằng hợp đồng mới vẫn duy trì khối lượng và các điều khoản cung cấp khí đốt như hiện tại.

Trước đó, vào tháng 12/2025, các bên đã gia hạn hợp đồng cung cấp 21,75 tỷ m3 khí đốt qua đường ống từ Nga – thông qua các tuyến đường ống TurkStream và Blue Stream – thêm một năm nữa.

Ngoài công ty nhà nước Botas, các doanh nghiệp tư nhân Thổ Nhĩ Kỳ cũng mua khí đốt từ Nga.

Trong khuôn khổ quá trình tự do hóa thị trường khí đốt Thổ Nhĩ Kỳ và mở cửa cho các đơn vị tư nhân mới tham gia, Gazprom Export đã ký các hợp đồng dài hạn với những công ty tư nhân Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2007 và 2012 để cung cấp khí đốt Nga cho nước này.

Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar nhấn mạnh rằng các hợp đồng đó vẫn chưa hết hạn; những hợp đồng sớm nhất sẽ kết thúc vào khoảng năm 2033, trong khi một số hợp đồng khác vẫn còn hiệu lực đến tận những năm 2040.

Thổ Nhĩ Kỳ nhận khí đốt Nga thông qua các tuyến đường ống TurkStream và Blue Stream. Ảnh: Türkiye Today

Ông Novak cũng cho biết thêm, kể từ đầu năm đến nay, Nga đã cung cấp hơn 20 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ cho Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó chủ yếu là dầu diesel.

"Tính chung, từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã cung cấp hơn 20 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ cho Thổ Nhĩ Kỳ, chủ yếu là dầu diesel", ông Novak nói.

Phó Thủ tướng Nga không đưa ra dự báo về khối lượng cung cấp nhiên liệu trong năm nay. "Chúng ta hãy chờ xem tình hình thực tế sẽ diễn biến ra sao", ông Novak lưu ý.

Bên cạnh việc gia hạn nguồn cung khí đốt qua đường ống, theo ông Novak, nhà sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga là Novatek cũng đã ký một thỏa thuận riêng để cung cấp LNG cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu từ năm tới.

"Các đợt giao hàng sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2027. Hiện tại, khối lượng cung cấp còn nhỏ, nhưng không loại trừ khả năng sẽ tăng lên trong tương lai", ông Novak cho biết.

Novatek đã ký kết các hợp đồng nhằm chuyển hướng nguồn cung LNG – vốn trước đây dành cho thị trường châu Âu – sang các thị trường khác, chủ yếu là châu Á, bắt đầu từ năm tới.

Động thái này diễn ra sau quyết định của Liên minh châu Âu (EU) về việc cấm nhập khẩu LNG từ Nga kể từ ngày 1/1/2027, theo sau chiến dịch quân sự của của Moscow tại Ukraine.

Các thỏa thuận về khí đốt và LNG kéo dài nhiều năm cho thấy quan hệ đối tác năng lượng bền chặt giữa Ankara và Moscow.

Nga vốn vẫn là một trong những nhà cung cấp khí đốt qua đường ống và nhiên liệu tinh chế lớn nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ – ngay cả khi quốc gia thành viên NATO này vẫn duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ về ngoại giao, quốc phòng và kinh tế với Ukraine.

Ngoài ra, theo ông Novak, năng lượng hạt nhân cũng là một trong những lĩnh vực hợp tác năng lượng quan trọng nhất giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Công tác xây dựng vẫn đang được tiếp tục triển khai tại cả 4 tổ máy của nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ, tọa lạc trên bờ biển Địa Trung Hải thuộc tỉnh Mersin.

"Quá trình đưa tổ máy đầu tiên vào vận hành dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 12", ông Novak cho biết. Ông cũng chia sẻ rằng hai bên đã thảo luận về việc để các công ty Thổ Nhĩ Kỳ tham gia với tư cách đối tác trong dự án Akkuyu, và các công việc theo hướng này vẫn đang được tiếp tục.

Ông Novak cho biết ông đã trao đổi với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ về việc nối lại hoạt động vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen. Ông nói: "Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đến vấn đề này, và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đã thảo luận về các khía cạnh hậu cần và an ninh. Tất cả những nội dung đó đều nằm trong chương trình nghị sự của chúng tôi".

Minh Đức (Theo APA.az, Daily Sabah)