Khi đồng vốn chính sách chạm đến từng sinh kế

Từ đồng vốn chính sách đến sinh kế

Ở xã Thu Bồn, bà Võ Thị Nga là một trong những hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế gia đình. Cách đây 2 năm, bà Nga được vay 150 triệu đồng từ chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù và nguồn vốn nước sạch qua NHCSXH. Từ nguồn vốn này, gia đình đầu tư nuôi bò sinh sản, nuôi vịt, nuôi dê; đồng thời tận dụng mặt nước để trồng sen, nuôi cá kết hợp dịch vụ câu cá.

Theo ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc NHCSXH chi nhánh TP. Đà Nẵng, hiệu quả của tín dụng chính sách phụ thuộc lớn vào sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị (Ảnh: PV)

“Trung bình mỗi tháng, gia đình tôi có nguồn thu nhập không dưới 20 triệu đồng. Nhờ vậy, cuộc sống ổn định hơn trước, con cái học hành đàng hoàng, nhà cửa cũng được xây dựng khang trang”, bà Nga chia sẻ.

Tương tự, từ nguồn vốn ưu đãi, anh Võ Tấn Đạt, ở xã Thu Bồn, gây dựng cơ sở sản xuất nem chả. Với 100 triệu đồng vay từ chương trình cho vay giải quyết việc làm, từ những đơn hàng ban đầu của khách quen, sản phẩm dần được nhiều người biết đến. Đến nay, anh Đạt đang tính chuyện đầu tư thêm dây chuyền để mở rộng sản xuất; tạo việc làm cho 2-3 lao động tại địa phương. “Thành công hôm nay có sự hỗ trợ lớn từ nguồn vốn vay của ngân hàng. Tôi luôn đặt chất lượng và an toàn thực phẩm lên hàng đầu, không sử dụng chất bảo quản để giữ niềm tin của khách hàng”, anh Đạt nói.

Nhiều mô hình trồng cây ăn quả, nuôi bò sinh sản, nuôi cá, ốc bươu đen… phát huy hiệu quả, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Theo ông Nguyễn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thu Bồn, địa phương đang phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH Duy Xuyên và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai kịp thời các chương trình tín dụng chính sách. Nguồn vốn tín dụng chính sách được đưa đến đúng đối tượng, khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích đã góp phần giải quyết việc làm, phát huy hiệu quả kinh tế, tạo nguồn thu nhập ổn định và hỗ trợ người dân vươn lên.

Mở rộng nguồn lực cho tín dụng chính sách

Từ thực tiễn cơ sở, Chi nhánh tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố mở rộng nguồn lực cho tín dụng chính sách. Những tháng qua, Chi nhánh phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai các chủ trương lớn về tín dụng chính sách xã hội, trong đó có Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư và triển khai Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.

Đáng chú ý, Thành phố dự kiến bố trí 2.660 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách; 600 tỷ đồng cho vay viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp và 630 tỷ đồng cho vay cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Theo ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc NHCSXH chi nhánh TP. Đà Nẵng, hiệu quả của tín dụng chính sách phụ thuộc lớn vào sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

“Tín dụng chính sách muốn phát huy hiệu quả phải được đặt trong sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, Chi nhánh xác định công tác tham mưu phải chủ động, sát thực tiễn; tổ chức thực hiện phải hướng mạnh về cơ sở, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả”, ông Chung nhấn mạnh.

Việc tiếp tục bổ sung nguồn vốn địa phương sẽ tạo thêm dư địa để người dân, nhất là ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn còn khó khăn, tiếp cận vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm và ổn định đời sống.

Bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố và NHCSXH, Chi nhánh tập trung huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, thường xuyên rà soát nhu cầu để tổ chức giải ngân kịp thời.

Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên 16.395 tỷ đồng, tăng 10,1% so với đầu năm. Nguồn vốn tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, học sinh - sinh viên, nhà ở xã hội, nước sạch và vệ sinh môi trường cùng các chương trình đặc thù của thành phố.

Nguồn vốn tín dụng chính sách được đưa đến đúng đối tượng, khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích đã góp phần giải quyết việc làm, phát huy hiệu quả kinh tế (Ảnh: PV)

Cùng với tăng trưởng, chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ được tăng cường; hoạt động của các Điểm giao dịch, Tổ TK&VV và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác được duy trì chặt chẽ. Tỷ lệ nợ quá hạn được kiểm soát ở mức 0,04%.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chi nhánh nhanh chóng ổn định mạng lưới, bảo đảm hoạt động giao dịch không bị gián đoạn. Đến tháng 9/2026, Chi nhánh quản lý Hội sở thành phố, 23 Phòng giao dịch, 280 Điểm giao dịch xã, phường và 93 Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp xã.

Cùng với đó, phong trào huy động tiền gửi được triển khai đến các xã, phường, góp phần bổ sung nguồn lực cho tín dụng chính sách và hình thành thói quen tiết kiệm trong các hộ vay. Chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh thông qua hướng dẫn mở tài khoản thanh toán, sử dụng VBSP SmartBanking và ứng dụng quản lý tín dụng chính sách. Chi nhánh dự kiến thành lập 3 Tổ xung kích hỗ trợ các xã miền núi, trực tiếp tập huấn, cài đặt và hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, giúp người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng thuận lợi hơn ngay tại cơ sở.

Tăng tốc những tháng cuối năm

Những tháng cuối năm, với yêu cầu vừa đẩy nhanh giải ngân, vừa giữ vững chất lượng tín dụng, NHCSXH chi nhánh TP. Đà Nẵng tiếp tục tham mưu thực hiện Kế hoạch số 40 của Ban Thường vụ Thành ủy; phối hợp hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân tại 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nghiên cứu chính sách cho vay đối với viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.

Chi nhánh tập trung giải ngân nguồn vốn, nhất là các chương trình cho vay nhà ở xã hội, học sinh - sinh viên và chương trình STEM năm học 2026-2027. Đồng thời, tăng cường kiểm soát nợ quá hạn, hoàn thiện mạng lưới Điểm giao dịch và Tổ tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn mới.

“Những tháng cuối năm, chi nhánh tiếp tục lấy người dân và hiệu quả của nguồn vốn làm trung tâm trong tổ chức thực hiện. Cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến chất lượng tín dụng, chất lượng phục vụ và khả năng tiếp cận vốn của người dân, nhất là tại khu vực miền núi, vùng còn khó khăn”, ông Đoàn Ngọc Chung cho biết.

Điều quan trọng không chỉ là đưa vốn đến với đối tượng thụ hưởng chính sách mà mỗi đồng vốn phải tạo được giá trị cụ thể cho người vay. “Mục tiêu là để nguồn vốn chính sách thực sự đến đúng nơi cần vốn, đúng người cần hỗ trợ và tạo ra những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện đời sống và bảo đảm an sinh xã hội”, ông Chung nhấn mạnh.

Với cách làm chủ động từ tham mưu, tạo nguồn lực đến tổ chức thực hiện sát cơ sở, NHCSXH chi nhánh TP. Đà Nẵng tiếp tục hướng dòng vốn chính sách về gần dân hơn, tạo thêm cơ hội sinh kế và đặt nền tảng cho việc thực hiện các mục tiêu tín dụng chính sách trong giai đoạn 2026-2030.