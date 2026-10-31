Khi dòng tiền rời xa kim loại quý

Áp lực từ đồng USD mạnh, triển vọng Fed tăng lãi suất và làn sóng bán tháo trên thị trường tài chính đang phủ bóng lên triển vọng kim loại quý.

Giá vàng hôm nay 31/10 bất ngờ giảm mạnh. Ảnh: Diệp Anh/BNEWS/TTXVN

*Giá vàng SJC mất mốc 140 triệu đồng/lượng

Sau nhiều phiên giao dịch ít biến động, giá vàng SJC bất ngờ giảm mạnh trong phiên cuối tuần ngày 31/10, chính thức rơi khỏi ngưỡng 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mỗi lượng vàng giảm tới 2,4 triệu đồng so với phiên liền trước.

Trước đó, trong các ngày từ 26/10 đến 29/10, giá vàng SJC chủ yếu đi ngang, sau đó có một số nhịp điều chỉnh tăng nhẹ.

Cụ thể, sáng 26/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với cuối tuần trước đó. Mức giá này được duy trì trong suốt ngày giao dịch.

Sang ngày 27/10, giá vàng SJC tiếp tục giữ nguyên trong phiên sáng. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, giá được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng, lên mức 139 - 142 triệu đồng/lượng.

Đến sáng 28/10, vàng SJC tiếp tục ổn định ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, trong phiên chiều, giá vàng tăng thêm 700.000 đồng/lượng, lên mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.

Trong ngày 29/10, giá vàng miếng SJC không ghi nhận biến động đáng kể. Cả phiên sáng và chiều, doanh nghiệp đều giữ nguyên mức niêm yết 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm nhẹ sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất.

Bước sang ngày 30/10, thị trường trong nước bắt đầu xuất hiện áp lực giảm giá. Ngay đầu phiên, SJC điều chỉnh giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với cuối ngày trước đó, đưa giá giao dịch về mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng. Mức giá này tiếp tục được duy trì đến cuối ngày.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 31/10, giá vàng SJC bất ngờ giảm sâu. Ngay khi mở cửa, mỗi lượng vàng mất tới 2,4 triệu đồng so với cuối phiên trước, xuống còn 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tính chung cả tháng 10, giá vàng SJC đã giảm 5,3 triệu đồng/lượng. Cú giảm sâu trong phiên cuối tháng cũng là lời cảnh báo đối với những nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao. Trong bối cảnh thị trường liên tục đảo chiều, biên độ giảm lớn có thể khiến người mua đối mặt với rủi ro thua lỗ đáng kể, nhất là khi chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn ở mức cao.

Việc vàng SJC đánh mất mốc 140 triệu đồng/lượng cho thấy xu hướng tăng không còn dễ dàng. Thị trường có thể tiếp tục đối mặt với những nhịp điều chỉnh mạnh khi các yếu tố quốc tế chưa thực sự ổn định. Vì vậy, tâm lý thận trọng, thay vì chạy theo những đợt tăng giảm ngắn hạn, sẽ là điều cần thiết đối với nhà đầu tư trong giai đoạn này.

Giá vàng thế giới rời xa ngưỡng 4.000 USD/ounce. Ảnh minh họa: TTXVN

*Giá vàng thế giới xuống mức thấp nhất trong một năm

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong tuần qua, xuyên thủng ngưỡng 4.000 USD/ounce và rơi xuống mức thấp nhất trong vòng một năm. Lạm phát tại Mỹ duy trì ở mức cao, làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 12/2026, qua đó gây sức ép lên kim loại quý.

Sau hai phiên tăng giá đầu tuần, vàng thế giới liên tiếp đi xuống. Tính chung cả tuần, giá kim loại quý này giảm khoảng 2,9%, đồng thời đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp. So với mức đỉnh lịch sử 5.595 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1/2026, giá vàng hiện đã mất khoảng 30%.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch đêm 30/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới lao dốc mạnh giữa làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ. Những lo ngại về việc các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) chưa mang lại lợi nhuận tương xứng khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 3,5%, xuống còn 3.880,97 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 tại Mỹ cũng giảm 3,3%, chốt phiên ở mức 3.898,90 USD/ounce. Sang phiên châu Á 31/10, kim loại quý tiếp tục rời xa mốc 4.000 USD/ounce.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập nhận định, các kim loại quý khó tránh khỏi tác động từ đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường chứng khoán. Theo ông, lợi nhuận doanh nghiệp vốn là nền tảng thúc đẩy làn sóng đầu tư vào AI, nhưng nền tảng này đang xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt.

Các nhà phân tích của ngân hàng Commerzbank (Đức) cũng cho rằng, đà lao dốc của cổ phiếu công nghệ có thể đã buộc một bộ phận nhà đầu tư bán cả những tài sản trú ẩn an toàn như vàng để bù đắp các khoản thua lỗ hoặc đáp ứng nhu cầu thanh khoản. Dù vậy, ngân hàng này vẫn kỳ vọng kim loại quý có thể phục hồi trong thời gian tới.

* Fed và các yếu tố địa chính trị tiếp tục chi phối giá vàng

Trong thời gian tới, chính sách tiền tệ của Fed được xem là một trong những yếu tố quan trọng quyết định xu hướng giá vàng. Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện đặt cược khoảng 80% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12/2026.

Triển vọng lãi suất tăng đang gây bất lợi cho vàng. Ảnh: THX/TTXVN phát

Triển vọng lãi suất tăng đang gây bất lợi cho vàng, bởi đây là tài sản không sinh lãi. Khi lãi suất duy trì ở mức cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tăng lên, khiến kim loại quý kém hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lời.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến trên thị trường năng lượng cũng được giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Ông Meger cho rằng, những thay đổi về tình hình địa chính trị tại Trung Đông, dù theo hướng leo thang hay hạ nhiệt, đều có thể khiến giá năng lượng biến động mạnh và tác động đáng kể đến thị trường kim loại quý.

Một yếu tố khác có khả năng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra ngày 3/11. Các chuyên gia của ngân hàng OCBC nhận định, kết quả bầu cử có thể tác động đáng kể đến chính sách tài khóa, thuế quan và địa chính trị của Mỹ. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, đồng USD và diễn biến giá vàng.

Áp lực giảm giá hiện nay cũng khiến giới phân tích điều chỉnh lại dự báo đối với kim loại quý. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, các nhà phân tích đã hạ dự báo giá vàng năm 2026 trong quý thứ hai liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến.

Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng triển vọng phục hồi của vàng trong năm 2027 vẫn được duy trì. Nhu cầu vàng tại thị trường châu Á hiện khá trầm lắng, song giới phân tích cho rằng hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương thường có xu hướng gia tăng mỗi khi giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Đáng chú ý, nhập khẩu vàng ròng của Trung Quốc trong tháng 9 tăng hơn 28% so với tháng trước, đạt mức cao nhất trong vòng 5 tháng. Đây được xem là tín hiệu cho thấy nhu cầu từ một trong những thị trường vàng lớn nhất thế giới vẫn có khả năng hỗ trợ giá kim loại quý trong thời gian tới.

Như vậy, trong ngắn hạn, giá vàng thế giới vẫn đối mặt với nhiều sức ép từ triển vọng lãi suất, đồng USD và biến động trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, lực mua từ các ngân hàng trung ương cùng kỳ vọng nhu cầu phục hồi có thể trở thành những yếu tố hỗ trợ thị trường trong trung và dài hạn.