Đội ngũ giáo viên Lâm Đồng đang làm chủ công cuộc chuyển đổi số với tinh thần thực chất

Đổi mới tư duy quản trị, phát huy vai trò người thầy

Đổi mới tư duy trong giáo dục trước hết thể hiện ở cách tổ chức và điều hành hoạt động của mỗi cơ sở giáo dục. Thay vì tập trung vào quản lý hành chính, người đứng đầu nhà trường ngày càng chú trọng vai trò định hướng, tạo môi trường làm việc chủ động và khuyến khích giáo viên phát huy năng lực chuyên môn.

Tại nhiều trường học ở Lâm Đồng từ đô thị trung tâm cho đến các xã vùng sâu, vùng xa, tư duy quản trị đã có bước dịch chuyển ngoạn mục. Điều này có thể minh chứng, từ việc nhà trường được tạo không gian chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục linh hoạt, phù hợp với đặc thù địa phương thay vì rập khuôn máy móc.

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, những người tiên phong thắp lên ngọn lửa đổi mới từ bục giảng

Mọi quyết định về tài chính, nhân sự hay chuyên môn đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: Chất lượng phát triển toàn diện của người học và điều kiện làm việc tối ưu cho giáo viên. Lắng nghe, chia sẻ và dung dưỡng những sáng kiến từ giáo viên trở thành thước đo năng lực của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Liên, không đứng ngoài xu thế số hóa toàn cầu, đội ngũ giáo viên Lâm Đồng đang làm chủ công cuộc chuyển đổi số với tinh thần thực chất, tránh hình thức. Các mô hình giáo dục STEM không còn là mô hình trình diễn. Từ việc nghiên cứu hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao địa phương, xử lý rác thải hữu cơ, đến việc ứng dụng internet vạn vật (IoT) vào chăm sóc cây trồng, học sinh Lâm Đồng đang giải quyết những bài toán thực tế ngay trên mảnh đất quê hương dưới sự định hướng của thầy cô. “Giáo viên tại Lâm Đồng đã bước đầu ứng dụng AI để cá nhân hóa lộ trình học tập, thiết kế học liệu đa phương tiện, giảm tải áp lực hồ sơ sổ sách hành chính để tập trung hoàn toàn vào việc tương tác chuyên sâu với học sinh”, bà Lê Thị Bích Liên cho biết.

Lắng nghe, khuyến khích và tạo điều kiện để giáo viên phát huy sáng kiến trong giảng dạy

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Nguyễn Vũ Minh Tú chia sẻ: “Chuyển đổi số trong giáo dục không nằm ở việc nhà trường có bao nhiêu thiết bị đắt tiền, mà nằm ở việc giáo viên thay đổi tư duy sư phạm ra sao khi có công nghệ hỗ trợ. Công nghệ là đôi cánh, nhưng người thầy mới là người định hướng bầu trời”.

Giáo dục đổi mới lấy người thầy và học trò làm trung tâm

Đổi mới phương pháp, hướng đến kết quả thực chất

Một trong những điểm sáng lớn nhất của năm học 2026 - 2027 tại Lâm Đồng là tư duy đột phá trong công tác kiểm tra, đánh giá. Ngành giáo dục kiên quyết nói không với bệnh thành tích, chuyển từ đánh giá chủ yếu bằng điểm số ghi nhớ kiến thức sang đánh giá năng lực, phẩm chất và quá trình phát triển của người học.

Trao đổi về vấn đề này, PGS TS Phù Chí Hòa - chuyên gia về giáo dục STEM cho biết: “Các đề kiểm tra, bài thi mở đòi hỏi học sinh phải tư duy logic, vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tiễn thay vì học vẹt, học tủ. Điều này tạo áp lực lành mạnh nhưng đồng thời cởi trói cho cả thầy và trò, giúp giáo viên tự do sáng tạo trong phương pháp truyền đạt mà không bị chi phối bởi những con số điểm ảo”.

Đổi mới phải bắt đầu từ người thầy

Trao đổi về định hướng chiến lược của ngành trong năm học này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Liên nhấn mạnh bằng tinh thần hành động quyết liệt: “Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số với những biến động khôn lường. Giáo dục Lâm Đồng không thể đi chậm hơn thời đại. Chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất” không phải là khẩu hiệu suông, mà là mệnh lệnh từ thực tiễn”.

Theo bà Lê Thị Bích Liên, đổi mới phải bắt đầu từ người thầy, vì chỉ khi người thầy thay đổi tư duy, dám nghĩ, dám làm và làm thật thì sự thay đổi của học sinh mới thực chất và bền vững. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ luôn đồng hành, bảo vệ và tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế để những sáng kiến từ cơ sở được cất cánh.

Giáo viên tự do sáng tạo trong phương pháp truyền đạt mà không bị chi phối bởi những con số điểm ảo

Bức tranh giáo dục Lâm Đồng năm học 2026 - 2027 đang được tô điểm bằng những gam màu tươi mới từ sự tận tụy, trí tuệ và khát vọng của đội ngũ nhà giáo. Khi ngọn lửa đổi mới được thắp lên từ chính những người đứng lớp, mỗi mái trường lại trở thành nơi ươm mầm ước mơ vững chắc, đưa thế hệ trẻ Lâm Đồng tự tin vươn xa hội nhập.

Đổi mới phải bắt đầu từ người thầy, vì chỉ khi người thầy thay đổi tư duy, dám nghĩ, dám làm và làm thật thì sự thay đổi của học sinh mới thực chất và bền vững. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Liên