Tuyển Thái Lan từng nhiều lần chứng minh chỉ cần đủ lực lượng, họ sẽ thắng tuyển Việt Nam. Ở ASEAN Cup 2026, khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột, "Thái Lan B" thua Việt Nam có 3 cầu thủ nhập tịch Brazil với tổng tỷ số 2-4 ở chung kết.

Tới FIFA ASEAN Cup 2026, khi các đội đều có quân số mạnh nhất, Thái Lan thắng Việt Nam 2-0 trong một thế trận áp đảo.

Nhưng cấp CLB lại là câu chuyện khác khi Buriram United vừa thua CLB Công an TP.HCM 0-1 tối 18/11.

"U23 Việt Nam mở rộng" quật ngã gã khổng lồ của bóng đá Thái Lan

Buriram United vừa đoạt cú ăn ba danh hiệu mùa trước, gồm vô địch Giải các CLB Đông Nam Á và Thai League cũng như Thai FA Cup, cũng là đội đăng quang nhiều nhất lịch sử 3 giải này. Về tầm vóc lẫn thực lực, đối thủ vượt xa CLB Công an TP.HCM.

Hành quân tới Việt Nam, đội bóng Thái Lan thiếu Guilherme Bissoli, người dẫn đầu danh sách ghi bàn của Buriram United từ Thai League 2024/25 tới nay. Dù vậy, Buriram United vẫn quá mạnh với 9 ngoại binh ngoài Đông Nam Á và còn 3 cầu thủ dạng này trên băng ghế dự bị.

Tổng giá trị đội hình của Buriram United là 15,9 triệu euro, con số tương tự của CLB Công an TP.HCM là 6,2 triệu euro.

Chiều ngược lại, CLB Công an TP.HCM chỉ có 5 cầu thủ không mang dòng máu Việt Nam. Đoàn quân của HLV Arthur Diles trông giống phiên bản "U23 Việt Nam mở rộng" hơn một đội bóng Đông Nam Á kiểu mẫu ở các giải quốc tế (nghĩa là có phần lớn đội hình ngoại binh).

Đinh Quang Kiệt (19 tuổi), Ngô Đăng Khoa (20 tuổi), Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Thái Quốc Cường (23 tuổi) là những cầu thủ góp mặt trong chiến thắng ấn tượng của CLB Công an TP.HCM trước Buriram United. Trong đó, Quốc Cường, Đăng Khoa và Nhật Minh là nhân sự "cứng" ở U23 Việt Nam. Quang Kiệt chưa thi đấu nhiều, Đức Phú thậm chí chưa từng lên bất kỳ cấp độ đội tuyển nào dưới quyền ông Kim Sang-sik.

Lê Giang Patrik cùng Quang Kiệt và Nhật Minh giữ sạch lưới cho CLB Công an TP.HCM. Ảnh: Anh Tiến.

Các nhân tố vào sân từ băng ghế dự bị còn lại như Võ Minh Trọng, Đào Quốc Gia và Phan Văn Đức cũng không phải những cầu thủ nhiều tên tuổi hay có phong độ cao. Trong thắng lợi đáng nhớ trước Buriram United, CLB Công an TP.HCM chỉ có hai ngôi sao thực thụ là Lê Giang Patrik và Olaha Mạnh Đức.

Đặc biệt, người ghi bàn duy nhất, trực tiếp định đoạt kết quả và hạ gục đại diện tới từ xứ Chùa Vàng là Quốc Cường, người mới chỉ có một lần ra sân trong màu áo tuyển Việt Nam khi giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) tối 11/11. Người nhận bàn thua trong tình huống này ở phút 88 là Neil Etheridge, thủ môn từng thi đấu 38 trận tại Ngoại Hạng Anh dưới màu áo Cardiff City.

Về giá trị đội hình, Transfermarkt đang định giá Buriram United 15,9 triệu euro, gấp gần 3 lần so với con số 6,2 triệu euro của thầy trò HLV Arthur Diles.

Những thông số trên cho thấy chênh lệch rất lớn giữa CLB Công an TP.HCM và Buriram United. Nhưng ở Gò Đậu tối qua, đội mạnh hơn mới là đội nhận thất bại. "CLB Công an TP.HCM rất nhiệt huyết, thi đấu ấn tượng và kết quả họ đạt được là xứng đáng", HLV Caneda chia sẻ trong phòng họp báo sau trận.

Quốc Cường ăn mừng ngạo nghễ sau khi ghi bàn thắng "vàng". Ảnh: Anh Tiến.

Vị thế của các CLB Việt Nam so với Thái Lan

Nhưng còn một điều thú vị hơn. Chiến thắng trước Buriram United là mốc son rực rỡ với riêng CLB Công an TP.HCM. Nhưng họ vốn không phải đội Việt Nam đầu tiên làm được điều đó trước gã khổng lồ của người Thái.

Đương kim vô địch Thai League 1 hừng hực khí thế ở châu lục nhưng lại thua nhiều hơn thắng khi gặp các đại diện Việt Nam. Từ năm 2024 tới nay, 5 lần chạm trán các đội Việt Nam, Buriram United chỉ thắng một ở chung kết lượt về giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2024/25, trước CLB Công an Hà Nội, và chỉ thắng do thực hiện thành công nhiều hơn một quả đá luân lưu.

4 trận còn lại, Buriram United hòa 2 và thua 2, trong đó có thất bại trước một đội bóng ngành công an khác là Công an Hà Nội hồi tháng 8/2024.

Xét tổng thể, từ năm 2024 đến nay, ngoài Công an TP.HCM và Công an Hà Nội, các CLB Việt Nam như Nam Định, Thanh Hóa đối đầu các CLB Thái Lan như Buriram United, BG Pathum United, Bangkok United, Ratchaburi 9 lần. Trong đó, các đại diện V.League thắng 3, hòa 3 và thua 3. Kết quả ấy là rất đáng khen ngợi trong bối cảnh Thai League 1 luôn được đánh giá cao hơn V.League, các CLB Thái Lan nhận đầu tư lớn hơn, sở hữu nhiều ngoại binh hơn và đặt tham vọng nghiêm túc hơn ở các sân chơi châu lục.

Hơn nửa đội hình là nội binh và cầu thủ U23, CLB Công an TP.HCM vẫn làm nên chuyện trước Buriram United. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

Thành tích đối đầu giữa đôi bên cho thấy các CLB Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với người Thái. Khoảng cách về chuyên môn giữa đôi bên là không hề lớn. Đội tuyển Việt Nam lép vế đối thủ nhưng các CLB Việt Nam vẫn có thể làm nên chuyện. Điều quan trọng là chúng ta có đủ tham vọng để thực sự bước ra khu vực và châu lục.

90 phút ở Gò Đậu còn mang tới một điểm sáng nữa với màn trình diễn của dàn sao "U23+". Bàn duy nhất của Quốc Cường được ghi sau tình huống đi bóng giữa 4 cầu thủ đối phương của tiền vệ Việt kiều Ngô Đăng Khoa. Đó là tình huống đột phá sở trường mà Khoa Ngô đã nhiều lần thực hiện tại V.League, U23 Việt Nam và phần nào đã mang được lên đội tuyển. Lần này, nó càng đáng nhớ hơn khi được thực hiện trước hàng thủ của đội mạnh nhất Thái Lan, trước các ngoại binh tới từ ngoài Đông Nam Á.

Chính tình huống đi bóng ấy đã mở đường cho Quốc Cường nhận bóng, tiếp tục đột phá trước khi dứt điểm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao, buộc thủ môn từng chơi ở Ngoại hạng Anh Etheridge phải đứng chôn chân. Đó không phải kiểu sút mà người hâm mộ có thể thấy nhiều tại V.League.

Một bàn thắng được thực hiện bởi hai cầu thủ trong độ tuổi U22, trước đội mạnh nhất Đông Nam Á. Chừng ấy là quá đủ để chúc mừng đội bóng tới từ TP.HCM, cũng đủ để hy vọng vào U23 Việt Nam tại SEA Games 2027 vốn đã tới rất gần.