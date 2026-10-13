Khi doanh nghiệp tạo giá trị vượt ra ngoài lợi nhuận

Làm chủ công nghệ từ lõi, đề cao giá trị bản sắc và đạo đức

Ông Nguyễn Văn Hiền - CEO Tập đoàn iNet Solutions

Thành lập từ tháng 8/2006, sau hai thập kỷ, trước câu hỏi điều gì khiến bản thân tự hào nhất, ông Nguyễn Văn Hiền - CEO Tập đoàn iNet Solutions nhắc đến nền tảng dữ liệu do chính các kỹ sư Việt Nam xây dựng, có khả năng giải quyết những bài toán dữ liệu lớn.

"Nền tảng này không còn phụ thuộc vào bất cứ nền tảng công nghệ của các tập đoàn toàn cầu nào cả. Một nền tảng được xây dựng từ lõi", ông Hiền chia sẻ.

Với iNet Solutions, công nghệ không đơn thuần là công cụ phục vụ hoạt động kinh doanh, mà còn là nền tảng để doanh nghiệp tự phát triển sản phẩm của mình. Vì vậy, tinh thần "thuần Việt" không chỉ thể hiện ở sản phẩm cuối cùng, mà bắt đầu từ chính nền tảng công nghệ tạo ra sản phẩm ấy.

Hành trình 20 năm phát triển không bao giờ là dễ dàng. Và đích đến của công việc, theo ông Hiền, không chỉ đo đếm bằng những con số tăng trưởng.

“Câu chuyện tôi nhớ nhất là những người dùng khi chia tay sự nghiệp để về hưu, đã đăng lên mạng xã hội hình ảnh tạm biệt sản phẩm của doanh nghiệp, thay vì những bức ảnh bạn bè. Có thể thấy, sản phẩm ấy đã để lại cho họ nhiều kỷ niệm nhất trong công việc hằng ngày. Với tôi đó là câu chuyện rất đẹp giữa doanh nghiệp và người dùng”, CEO Nguyễn Văn Hiền kể lại.

Ông Hiền gói gọn triết lý kinh doanh trong hai giá trị: bản sắc và đạo đức. Theo ông, giá trị lớn nhất một doanh nghiệp có thể tạo ra là sự tự hào về chính sản phẩm làm ra cho xã hội - một sản phẩm có bản sắc riêng, chứa đựng triết lý và thái độ phục vụ tốt đẹp nhất.

Thành quả của doanh nghiệp không chỉ đo bằng doanh thu, mà còn bằng giá trị người dùng nhận được từ sản phẩm. Thái độ phục vụ ấy như vẽ ra chân dung đạo đức của một doanh nghiệp trong lòng người sử dụng, và điều đó tạo nên sự bền vững trên thị trường.

Giúp người cao tuổi sống an toàn, đóng góp giá trị cho xã hội

Ông Nguyễn Xuân Tài - Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Naiscorp Robotics

Sau hơn 20 năm nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ, doanh nhân Nguyễn Xuân Tài luôn trăn trở câu hỏi: "Làm thế nào để công nghệ không chỉ giúp con người làm việc hiệu quả hơn mà còn thực sự nâng cao chất lượng cuộc sống?".

Trăn trở ấy thôi thúc ông Tài tìm kiếm hướng đi mới khi nhận thấy 2 xu hướng đang đồng thời định hình tương lai. Một mặt, tốc độ già hóa dân số kéo theo nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng gia tăng, trong khi nguồn lực của gia đình và xã hội có giới hạn. Mặt khác, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và robot mở ra cơ hội đưa công nghệ ra khỏi màn hình máy tính, từng bước ứng dụng vào đời sống thực.

Từ sự giao thoa này, Naiscorp Robotics ra đời với một trong những định hướng trọng tâm là phát triển robot AI chăm sóc sức khỏe và đồng hành cùng người cao tuổi. Mục tiêu không chỉ là tạo ra một thiết bị theo dõi sức khỏe, mà hướng đến việc giúp người cao tuổi sống an toàn, độc lập, và tiếp tục đóng góp giá trị của mình cho gia đình và xã hội.

Tuy vậy, hành trình đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm vào từng gia đình không đơn giản. Khó khăn lớn nhất không nằm ở việc phát triển công nghệ, mà ở khả năng chuyển hóa thành tựu nghiên cứu thành sản phẩm hữu ích, đáng tin cậy và có khả năng thương mại hóa. Một robot có thể hoạt động tốt trong phòng thí nghiệm, nhưng để vận hành ổn định trong môi trường thực tế, đặc biệt là trong gia đình, lại là thách thức hoàn toàn khác.

Robot AI cũng là lĩnh vực liên ngành, đòi hỏi sự kết hợp giữa cơ khí, điện - điện tử, cảm biến, trí tuệ nhân tạo, phần mềm nhúng và thiết kế trải nghiệm. Với doanh nghiệp Việt Nam, những yêu cầu này còn đi kèm thách thức về nguồn lực nghiên cứu, chuỗi cung ứng, năng lực sản xuất và sức cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ quốc tế.

Dù doanh nghiệp vừa được ghi nhận tại một cuộc thi đổi mới sáng tạo quốc tế, nhưng ông Tài khẳng định giải thưởng không phải đích đến. Thành công thực sự là khi sản phẩm được khách hàng tin tưởng sử dụng và mang lại các giá trị có thể đo lường trong cuộc sống.

Từ một kết quả nghiên cứu tốt đến một sản phẩm thành công trên thị trường là một chặng đường phải vượt qua. Trong hành trình đó, điều đáng giá nhất là từng bước làm chủ công nghệ và chứng minh đội ngũ kỹ sư Việt Nam có khả năng phát triển những sản phẩm phức tạp, có hàm lượng trí tuệ cao. Tiến bộ công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành sự tiến bộ trong đời sống con người.

Giúp người kinh doanh nhỏ bớt trả "học phí" bằng sai lầm

Ông Nguyễn Thái Bình - đồng sáng lập Học viện Concepts (VCS) và Mapdy.vn

Không trực tiếp phát triển robot hay xây dựng nền tảng công nghệ từ lõi, ông Nguyễn Thái Bình - đồng sáng lập Học viện Concepts (VCS) và Mapdy.vn tiếp cận câu chuyện tạo giá trị từ nhu cầu giúp người kinh doanh nhỏ đưa ra quyết định tốt hơn, tránh những tổn thất không đáng có.

Hơn 12 năm gắn bó với lĩnh vực F&B, ông Bình càng thấy đây là một ngành "đẹp", nhưng cũng dễ khiến người ta mất tiền, thời gian và niềm tin chỉ vì thiếu kiến thức hoặc bắt đầu bằng một hình dung quá lãng mạn về việc mở quán.

"Một quán đông chưa chắc có lời, một món ngon chưa chắc bán được, có vốn chưa chắc nên mở quán và đam mê thôi chưa đủ để doanh nghiệp tồn tại", ông Bình nói.

Từ trải nghiệm của chính mình, CEO Nguyễn Thái Bình muốn những gì đang làm có thể giúp người khác “bớt trả học phí bằng chính những sai lầm mà bản thân đã từng trải qua”.

"Nếu một người sau khi học nhận ra chưa nên mở quán, với tôi, đó cũng là một kết quả tốt. Bởi giá trị của giáo dục không chỉ nằm ở việc thúc đẩy người ta làm nhiều hơn, mà còn giúp họ biết việc gì nên làm và việc gì chưa nên làm. Giá trị của công việc đôi khi đến từ những thay đổi nhỏ: một chủ quán bắt đầu biết đọc con số của mình, một người quản lý hiểu rằng vận hành không phải là chạy theo xử lý sự cố, hay một người đang chuẩn bị mở quán nhận ra mô hình chưa ổn và quay về làm lại từ nền móng.

Từ việc chia sẻ kiến thức, ông Bình tiếp tục mở rộng hướng đi sang dữ liệu. Theo ông, rất nhiều quyết định kinh doanh như mở ở đâu, khu vực nào phù hợp, xung quanh có những thương hiệu nào hay thị trường đang dịch chuyển ra sao vẫn đang được đưa ra bằng cảm giác.

"Tôi tin rằng khi dữ liệu và thông tin thị trường được hệ thống hóa tốt hơn, công nghệ có thể giúp thu hẹp khoảng cách giữa những doanh nghiệp lớn có đội ngũ nghiên cứu riêng với các chủ doanh nghiệp nhỏ vốn phải tự tìm hiểu gần như mọi thứ", CEO VCS bày tỏ.

Quan niệm về giá trị xã hội của ông Bình cũng bắt đầu từ chính hoạt động thường ngày của doanh nghiệp. Một trường học đóng góp bằng cách giúp người học có năng lực thật. Một nền tảng công nghệ đóng góp bằng cách giúp người dùng tiếp cận thông tin tốt hơn. Một nhà hàng đóng góp bằng sản phẩm tử tế, việc làm ổn định và môi trường làm việc tốt.Doanh nghiệp vẫn phải có lợi nhuận để tồn tại, nhưng lợi nhuận và giá trị xã hội không nhất thiết đứng ở hai phía đối lập.

Giá trị bền vững bắt đầu từ cách doanh nghiệp vận hành Các doanh nghiệp theo đuổi các chiến lược phát triển khác nhau, nhưng câu chuyện của họ đều cho thấy, đóng góp cho xã hội không nhất thiết phải bắt đầu từ những dự án thiện nguyện quy mô lớn. Nó có thể nằm trong một sản phẩm khiến người dùng nhớ đến cả khi đã nghỉ hưu, trong một chú robot giúp người cao tuổi sống an toàn và độc lập hơn, hay trong một khóa học giúp người học tránh theo đuổi quyết định thiếu tính khả thi. Qua nhiều năm đồng hành cùng các doanh nghiệp, ông Chu Quang Thái - Chủ tịch Vietnam Innovation Hub nhận định: "Giá trị lớn nhất mà một doanh nghiệp để lại thường không nằm trong báo cáo tài chính của chính họ. Nó nằm ở tri thức mới, con người mới và mặt bằng mới mà họ tạo ra cho cả ngành, những thứ ở lại với đất nước ngay cả khi doanh nghiệp đó không còn". Phía sau mỗi hành trình ấy là những năm tháng không dễ dàng: những đêm loay hoay với bài toán kỹ thuật, những lần sản phẩm chạy tốt trong phòng thí nghiệm nhưng chưa ổn ngoài đời thực, những quyết định đặt cược công sức và tiền bạc khi kết quả còn chưa rõ. Họ vẫn đi tiếp, bởi tin rằng công nghệ và tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi chạm được đến đời sống con người. Ngày Doanh nhân Việt Nam là dịp để nhìn lại những hành trình như vậy. Không ồn ào, những người đứng đầu doanh nghiệp vẫn đang lặng lẽ giải từng bài toán của mình, qua đó tạo ra giá trị mà doanh thu không đo hết được. Suy cho cùng, trách nhiệm xã hội không phải điều gì xa vời, mà bắt đầu ngay từ cách mỗi doanh nghiệp vận hành mỗi ngày.