Những năm qua, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chủ động phối hợp với công đoàn (CĐ) cơ sở thực hiện tốt hoạt động đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Thông qua những cuộc trao đổi thẳng thắn, thiện chí và trách nhiệm, nhiều kiến nghị chính đáng của người lao động (NLĐ) được giải quyết, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, thúc đẩy DN phát triển bền vững.

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Hằng năm, Công ty TNHH Long Sinh (Khu Công nghiệp Suối Dầu, xã Cam Lâm) phối hợp với CĐ cơ sở tổ chức đối thoại định kỳ với NLĐ. Thông qua đối thoại, DN không chỉ lắng nghe kiến nghị của hơn 200 NLĐ mà còn thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh, những kết quả đạt được và định hướng phát triển trong thời gian tới. Nội dung trao đổi tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống, việc làm và điều kiện làm việc. Bà Nguyễn Thị Thu Sương - Chủ tịch CĐ cơ sở công ty cho biết, 100% NLĐ được trang bị bảo hộ lao động, làm việc trong môi trường an toàn. Tiền lương và các chế độ phúc lợi được chi trả đầy đủ, đúng hạn; thu nhập tăng qua từng năm. Thông qua đối thoại, công ty đã điều chỉnh, bổ sung hơn 20 nội dung có lợi cho NLĐ trong thỏa ước lao động tập thể.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập của người lao động Công ty TNHH Long Sinh.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vĩnh Phương (phường Bắc Nha Trang) cũng duy trì hoạt động đối thoại định kỳ hằng năm với 760 NLĐ. Qua đó những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn trong đời sống của công nhân được công ty kịp thời xem xét, giải quyết. Chị Hoàng Thị Hằng, công nhân công ty cho biết, các cuộc đối thoại là dịp để NLĐ thẳng thắn chia sẻ với lãnh đạo công ty những vấn đề liên quan đến thu nhập, đời sống. Từ đó, DN quan tâm điều chỉnh tăng mức hỗ trợ ăn ca, tiền thuê nhà trọ, bảo hộ lao động; đồng thời bổ sung, điều chỉnh các chính sách về tiền lương, tiền thưởng, chế độ hiếu, hỷ, tham quan, dã ngoại. Ngoài ra, công ty còn nâng mức phụ cấp tăng ca lên 50% cho tất cả NLĐ. Những điều đó giúp công nhân yên tâm làm việc.

Công nhân Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vĩnh Phương.

Không chỉ quan tâm đến tiền lương, chế độ và điều kiện làm việc, các DN còn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân. Các hoạt động văn nghệ, vui chơi, giải trí, du lịch trong và ngoài nước được phối hợp tổ chức, góp phần tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong tập thể. Kết quả đó cho thấy, khi tiếng nói của NLĐ được lắng nghe, DN có thể nhận diện rõ hơn nhu cầu thực tế để đưa ra những điều chỉnh phù hợp, qua đó tạo dựng môi trường làm việc tích cực.

Phát huy vai trò của công đoàn

Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc có ý nghĩa thiết thực đối với cả NLĐ và người sử dụng lao động. Trong hoạt động này, tổ chức CĐ đóng vai trò là cầu nối quan trọng, tổng hợp ý kiến, kiến nghị, thắc mắc của đoàn viên, NLĐ; đề xuất với người sử dụng lao động những nội dung cần đưa vào chương trình đối thoại định kỳ. Các vấn đề trao đổi thường tập trung vào việc làm, tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, bữa ăn ca, bảo hiểm, nhà ở, nhà trẻ, đào tạo nghề... Việc công khai trao đổi giúp các bên hiểu rõ tình hình, thống nhất phương án giải quyết, hạn chế những cách hiểu khác nhau dẫn đến bất đồng, tranh chấp lao động. Thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh, từ đầu năm 2026 đến nay, có 490/670 DN ngoài nhà nước sử dụng từ 10 lao động trở lên tổ chức đối thoại định kỳ. Thông qua đối thoại, nhiều DN đã điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong thỏa ước lao động tập thể. Toàn tỉnh có 517/670 DN có CĐ cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể, đạt tỷ lệ 77%. Những kết quả này cho thấy hoạt động đối thoại tại DN ngày càng được quan tâm triển khai, từng bước phát huy vai trò của tổ chức CĐ trong việc bảo vệ quyền lợi NLĐ và xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Bà Nguyễn Thị Thu Sương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Long Sinh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Trong thời gian tới, các cấp CĐ sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động phối hợp với đơn vị, DN tổ chức hội nghị đối thoại, tập trung vào vấn đề lương, thưởng Tết; áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới; giám sát các chế độ, phúc lợi của đoàn viên; chăm lo lao động trong dịp Tết.

Ông BÙI HOÀI NAM - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: Qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động và CĐ, phần lớn DN đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Đồng thời, các cấp CĐ cơ sở đã phát huy tốt vai trò phối hợp tổ chức đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ để đưa ra trao đổi trực tiếp và cùng tìm hướng giải quyết hợp lý.