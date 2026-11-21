Vinamilk hỗ trợ hơn 125 nghìn sản phẩm dinh dưỡng và nước uống phục vụ chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội. (Ảnh: QUANG THÁI)

Một sự kiện văn hóa có sức lan tỏa không chỉ bởi quy mô tổ chức hay những chương trình nghệ thuật đặc sắc, mà còn ở khả năng thu hút sự tham gia của cộng đồng. Trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên tại Hà Nội, sự đồng hành của Vinamilk với hơn 125 nghìn sản phẩm dinh dưỡng và nước uống phục vụ người dân, du khách là một đóng góp thiết thực, cho thấy vai trò của doanh nghiệp trong việc chung tay chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Ngày 24/11/2026 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có một ngày dành riêng để tôn vinh văn hóa dân tộc. Tại Hà Nội, các hoạt động hưởng ứng được tổ chức từ ngày 21 đến 24/11, trải rộng từ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đến 126 xã, phường. Không gian văn hóa được mở rộng, tạo điều kiện để người dân không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia, trải nghiệm những giá trị di sản.

Sáng 21/11, khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ và Hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm hội tụ của hàng nghìn nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng. Những màn diễu hành di sản, trình diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận sự phong phú của văn hóa Việt Nam. Tiếp nối các hoạt động này, Chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 24/11 dự kiến thu hút khoảng 50 nghìn người tham dự.

Quy mô ấy cũng đặt ra một vấn đề đáng quan tâm: Để các hoạt động văn hóa thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, bên cạnh nội dung nghệ thuật hấp dẫn còn cần những điều kiện tổ chức và phục vụ chu đáo. Đây là lĩnh vực mà sự tham gia của các doanh nghiệp có thể mang lại những đóng góp cụ thể.

Các sản phẩm Vinamilk được trao tặng trực tiếp đến người dân và du khách tham dự Lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, sáng 21/11. (Ảnh: QUANG THÁI)

Tại lễ khai mạc, Vinamilk trực tiếp trao tặng người dân và du khách các sản phẩm sữa đậu nành cao canxi, sữa chua uống SuSu và nước uống đóng chai. Những phần quà không lớn về giá trị riêng lẻ nhưng đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người tham gia các hoạt động ngoài trời, nhất là trong những sự kiện tập trung đông người và kéo dài nhiều giờ.

Từ hoạt động này có thể thấy, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp không nhất thiết phải thể hiện qua những dự án quy mô lớn. Đôi khi, sự đóng góp có ý nghĩa bắt đầu từ việc nhận diện đúng nhu cầu của cộng đồng và sử dụng chính thế mạnh của mình để đáp ứng nhu cầu ấy. Với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng như Vinamilk, việc chăm lo sức khỏe người dân cũng là cách phát huy lợi thế ngành nghề để phục vụ xã hội.

Năm 2026, Vinamilk tròn 50 năm hình thành và phát triển. Với 16 nhà máy, 15 trang trại bò sữa trong và ngoài nước, sản phẩm hiện diện tại 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, doanh nghiệp đã có bước phát triển đáng kể về quy mô sản xuất và thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh các chỉ tiêu kinh doanh, đóng góp cho cộng đồng cũng là một thước đo quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Những chương trình về dinh dưỡng, sức khỏe, giáo dục và các hoạt động xã hội mà Vinamilk tham gia trong nhiều năm qua cho thấy sự quan tâm đến trách nhiệm này.

Nhìn rộng hơn, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam cũng đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa. Nhà nước giữ vai trò định hướng, kiến tạo và tổ chức, nhưng sức sống của văn hóa còn phụ thuộc vào sự tham gia tự giác, thường xuyên của người dân, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp.

Du khách nhận sản phẩm Vinamilk. (Ảnh: QUANG THÁI)

Khi doanh nghiệp coi trách nhiệm xã hội là một phần trong chiến lược phát triển, những đóng góp cho văn hóa sẽ không chỉ dừng ở việc tài trợ một sự kiện. Điều quan trọng hơn là hình thành ý thức cùng chăm lo những giá trị chung, để thành quả phát triển kinh tế được chuyển hóa thành chất lượng sống tốt hơn cho người dân. Đó cũng là một biểu hiện cụ thể của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người Việt Nam.