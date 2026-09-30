Khi đồ điện tử trở thành hàng tiêu dùng nhanh

Một trào lưu được gọi là trò chơi 'AI tự giới thiệu bản thân', trong đó người dùng yêu cầu AI phân tích tính cách hoặc sở thích của mình rồi chia sẻ kết quả lên mạng xã hội, đang ngày càng trở nên phổ biến.