Khi đồ điện tử trở thành hàng tiêu dùng nhanh
Cùng với sự phát triển của TMĐT, những thiết bị điện tử nhỏ như tai nghe, dây sạc, quạt mini, pin dự phòng hay bàn chải điện đang được bán với mức giá ngày càng dễ tiếp cận. Không ít người có thói quen mua mới ngay khi sản phẩm hỏng, thậm chí thay đổi chỉ vì muốn một mẫu mã mới. Khi vòng đời sử dụng ngày càng ngắn, những món đồ điện tử này đang dần mang đặc điểm của một loại hàng tiêu dùng nhanh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khi-do-dien-tu-tro-thanh-hang-tieu-dung-nhanh-420017.htm