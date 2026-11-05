Khi đình làng xứ Thanh 'lên sóng' livestream

Không cần trực tiếp đến di tích, người dân vẫn có thể tìm hiểu lịch sử, kiến trúc, nghe những câu chuyện về đình làng qua màn hình điện thoại. Những phiên livestream tại các địa phương ở Thanh Hóa đang mở ra cách tiếp cận mới với di sản, đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với cộng đồng trong thời đại số.

Phiên livestream chủ đề “Bảng Môn Đình - từ truyền thống hiếu học đến khát vọng tương lai” do xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngay sau lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: XHL

Đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng

Tại Di tích lịch sử Quốc gia Bảng Môn Đình, xã Hoằng Lộc tổ chức phiên livestream với chủ đề “Bảng Môn Đình - từ truyền thống hiếu học đến khát vọng tương lai”. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi hoạt động truyền thông trực tuyến nhằm quảng bá hình ảnh, lịch sử, văn hóa và con người địa phương.

Chương trình kết hợp nội dung tuyên truyền lịch sử với các tiết mục múa, hát, giao lưu và tương tác trực tiếp với khán giả trên nền tảng số

Trong không gian di tích, lịch sử Bảng Môn Đình được giới thiệu trực tiếp đến người xem. Ngôi đình được nhắc đến như biểu tượng của truyền thống hiếu học, khoa bảng, tinh thần trọng chữ, trọng người của quê hương Hoằng Lộc. Công trình này được ví như một "Quốc Tử Giám" thu nhỏ trong lòng xứ Thanh và là biểu tượng cho truyền thống hiếu học lâu đời của vùng đất này. Đình xây dựng vào thế kỷ 15 (thời Hậu Lê), được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia từ năm 1990.

Thuyết minh, giới thiệu giá trị, lịch sử văn hóa của Bảng Môn Đình trên sóng livestream

Điểm đáng chú ý của chương trình là cách kết hợp nội dung tuyên truyền lịch sử với các tiết mục múa, hát, giao lưu và tương tác trực tiếp với khán giả trên nền tảng số. Sự tham gia của lãnh đạo địa phương, đại diện các ngành, giáo viên, học sinh tạo nên không khí gần gũi, giúp câu chuyện về di sản không còn khô cứng mà trở nên sinh động, dễ tiếp nhận.

Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Lộc Lê Nguyên Thành tham dự phiên livestream, trực tiếp trả lời phỏng vấn trên sóng, tăng tương tác với khán giả, tạo nên sự gắn kết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với người dân trong hoạt động gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống của quê hương.

Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Lộc Lê Nguyên Thành (bên phải) tham dự phiên livestream, trực tiếp trả lời phỏng vấn

Phiên livestream thu hút hơn 19.000 lượt tiếp cận, ghi nhận 1.214 lượt tương tác, gồm 563 lượt thích và bày tỏ cảm xúc, 510 lượt bình luận, 141 lượt chia sẻ. Số lượt xem lại đạt hơn 19.000 lượt, cho thấy sức lan tỏa của hình thức truyền thông này.

Theo lãnh đạo xã Hoằng Lộc, livestream tại Bảng Môn Đình là cách làm mới nhằm giới thiệu nét đẹp lịch sử, văn hóa truyền thống trên nền tảng số. Không chỉ cung cấp thông tin, hình thức này còn hướng đến tương tác trực tiếp, giúp câu chuyện di sản trở nên sinh động, dễ tiếp nhận hơn.

Từ những phiên livestream, các sản phẩm văn hóa, lịch sử của quê hương trở nên gần gũi, sinh động hơn

Từ thành công bước đầu, xã Hoằng Lộc dự kiến tiếp tục khai thác các giá trị về con người, làng nghề, nét sinh hoạt đặc trưng, từng bước xây dựng chuỗi nội dung số, hướng tới hình thành “bản đồ di sản” của địa phương.

Khi ký ức làng quê được kể bằng công nghệ số

Nếu Bảng Môn Đình được giới thiệu với câu chuyện truyền thống hiếu học, thì tại xã Hậu Lộc, đình Khánh Vượng lại trở thành điểm kết nối những ký ức làng quê qua phiên livestream “Đình Khánh Vượng – Từ lịch sử đến công trình kiến trúc thuần Việt”.

Một buổi livestream theo kiểu "cây nhà lá vườn" của xã Hậu Lộc giới thiệu đình làng Khánh Vượng do anh Hoàng Văn Hải (áo xanh) làm MC

Bí thư Đảng ủy xã Hậu Lộc Trần Đức Lương cho biết, dù lên sóng trực tiếp nhưng chương trình được xây dựng bằng nguồn lực "cây nhà lá vườn". Anh Hoàng Văn Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hậu Lộc, sắm vai MC trực tiếp trên sóng, có vai trò dẫn dắt, kết nối ký ức, lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử của công trình. Bên cạnh giới thiệu lịch sử, kiến trúc và nghi thức dâng hương, livestream còn có những cuộc trò chuyện với người am hiểu di tích cùng các câu hỏi tương tác dành cho khán giả.

Đình Khánh Vượng có lịch sử lâu đời, gắn với quá trình hình thành và đời sống của cộng đồng cư dân địa phương. Đây là nơi thờ Thành hoàng làng, diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa và gắn với những dấu mốc lịch sử của thôn Khánh Vượng.

Hơn 23 ngàn lượt người xem phiên livestream đình làng qua fanpage Thông tin xã Hậu Lộc

Điểm đặc biệt của phiên livestream là những câu chuyện được kể bởi chính người dân địa phương. Cụ Trịnh Quang Tới nhớ lại những đổi thay của ngôi đình qua nhiều năm. Sân đình từng được nâng lên ba lần, khiến nền đình dần thấp hơn so với đường xung quanh. Những ký ức về nghi môn, kiến trúc và quá trình cộng đồng góp sức dựng đình được cụ kể lại, bổ sung những chi tiết gần gũi mà tư liệu chính thức có thể chưa ghi nhận đầy đủ.

Không chỉ giới thiệu di tích, chương trình còn kêu gọi người dân, đặc biệt những người con Khánh Vượng đang sinh sống, học tập và công tác xa quê, tiếp tục đóng góp tư liệu, câu chuyện liên quan đến đình làng.

Ông Trịnh Cao Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc xuất hiện trên sóng livestream, nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị đình Khánh Vượng, đồng thời tuyên truyền để người dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn về lịch sử, kiến trúc và ý nghĩa của di tích.

Ông Trịnh Cao Sơn, Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc xuất hiện trên sóng livestream, nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị đình Khánh Vượng

Hai phiên livestream tại Hoằng Lộc và Hậu Lộc cho thấy công nghệ số đang mở ra phương thức mới trong bảo tồn, quảng bá di sản ở cơ sở. Những ngôi đình vốn gắn bó với không gian làng quê nay có thể tiếp cận đông đảo người xem, kể cả những người ở xa quê.

Không chỉ là hoạt động truyền thông, livestream còn tạo cơ hội để người dân cùng tham gia kể chuyện, lưu giữ ký ức và bổ sung tư liệu về di sản. Khi đình làng “lên sóng”, truyền thống không chỉ được nhắc lại mà còn có thêm cơ hội lan tỏa, kết nối với thế hệ trẻ và cộng đồng trong không gian số.

Đình làng Khánh Vượng, xã Hậu Lộc

Đây cũng là cách các địa phương cụ thể hóa tinh thần chuyển đổi số, đưa công nghệ trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản quê hương với những người đang gìn giữ, tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống.

Bên cạnh quảng bá di sản, nhiều xã ở Thanh Hóa đang đẩy mạnh livestream giới thiệu sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu trên nền tảng số. Thông qua các phiên phát sóng trực tiếp, lãnh đạo địa phương, cán bộ và người dân cùng giới thiệu đặc sản, sản phẩm OCOP, nông sản, làng nghề đến đông đảo người tiêu dùng. Cách làm này không chỉ đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi số và quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế của địa phương.