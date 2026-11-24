Mỗi lần con chưa hoàn thành bài tập hoặc nhận điểm thấp, chị Phạm Thị Khánh, Thanh Hóa, thường lập tức hỏi: “Tại sao con lại để bị điểm như thế?”, “Tại sao con không làm bài?”. Chị nghĩ trách móc sẽ khiến con nhận ra trách nhiệm và cố gắng hơn. Nhưng phản ứng nhận lại thường là sự gay gắt, im lặng hoặc né tránh. Chị càng nhắc, con càng khó chịu; càng muốn con chia sẻ, người mẹ càng cảm thấy cánh cửa giao tiếp giữa hai người khép lại. Với chị, một bài kiểm tra chưa tốt nhanh chóng trở thành điều cần sửa, thay vì cơ hội để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Chị Khánh từng để điểm số chen vào giữa những cuộc trò chuyện với con.

Ở Quảng Ninh, chị Trần Thị Mai Loan lại từng lo lắng về một câu hỏi khác: con gái lớp 10 chưa biết tương lai sẽ đi đâu. Mỗi lần gia đình nói đến học tập, nghề nghiệp hay lựa chọn trường, cuộc trò chuyện thường kết thúc bằng tranh luận. Khi đứng trước nỗi lo con có thể “đi sai đường”, chị cho rằng con ương bướng, thiếu mục tiêu nên càng thúc ép và muốn vạch sẵn đường đi.

Chị Trần Thị Mai Loan từng cố vạch sẵn tương lai cho con trước khi học cách tin tưởng.

Hai câu chuyện không chỉ là mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái. Phía sau đó là một câu hỏi rộng hơn về cách một thế hệ trẻ đang được chuẩn bị cho tương lai: chúng ta đang giúp trẻ trưởng thành hay đang chủ yếu chuẩn bị để các em thành công theo những thước đo có sẵn

Khi thất bại trở thành điều đáng sợ

Áp lực thành tích không đồng nghĩa mọi trẻ đạt điểm cao đều gặp vấn đề. Khả năng học tập, tư duy, tập trung và kỷ luật đều là những năng lực đáng quý. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy nỗi sợ thất bại có thể song hành với thành tích tốt.

Dữ liệu PISA 2018 của OECD cho thấy trung bình tại các nước thành viên, 56% học sinh 15 tuổi cho biết khi thất bại, các em lo người khác sẽ nghĩ gì về mình; 55% lo rằng thất bại chứng tỏ bản thân không đủ tài năng. Đáng chú ý, ở phần lớn hệ thống giáo dục, học sinh có mức sợ thất bại cao hơn cũng báo cáo mức độ hài lòng với cuộc sống thấp hơn, ngay cả sau khi tính đến khác biệt kinh tế - xã hội.

Tại Việt Nam, nghiên cứu do UNICEF Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện cũng xác định áp lực học tập là một trong những yếu tố liên quan đến trường học có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và sự phát triển toàn diện của trẻ vị thành niên.

Vấn đề càng đáng lưu ý khi WHO ước tính cứ bảy người từ 10 đến 19 tuổi thì có một người đang sống với một vấn đề sức khỏe tâm thần. Tổ chức này nhấn mạnh tuổi vị thành niên là giai đoạn quan trọng để hình thành khả năng quản lý cảm xúc, giải quyết vấn đề và xây dựng các mối quan hệ - những năng lực có ảnh hưởng lâu dài đến đời sống trưởng thành. Điểm số vì thế chỉ phản ánh một phần trong hành trang trẻ cần có.

Học tập là con đường đi đúng đắn nhưng cũng cần trang bị cho các con kỹ năng sống

Theo Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Lanh, một nghịch lý trong giáo dục gia đình là cha mẹ có thể dành rất nhiều năm, tiền bạc và công sức để giúp con vượt qua các kỳ thi, nhưng chưa chắc dành tương xứng thời gian để chuẩn bị cho con đối diện với những “bài toán” không có đáp án sẵn.

Một đứa trẻ có thể tự giác ngồi học nhiều giờ nhưng vẫn cần mẹ nhắc mọi việc cá nhân; giải được bài toán khó nhưng không biết xử lý xung đột với bạn; đạt thành tích cao nhưng suy sụp khi lần đầu thi trượt hay bị từ chối.

“Điểm số có thể giúp con bước qua kỳ thi, nhưng điều gì cần thật sự cho con để bước vào cuộc đời mới là điều quan trọng”, bà Lanh chia sẻ.

Theo bà, học giỏi thường phản ánh khả năng tiếp thu, ghi nhớ, tư duy, tập trung và kỷ luật học tập. Trong khi đó, năng lực sống rộng hơn, bao gồm khả năng tự lập, chịu trách nhiệm, quản lý cảm xúc, giải quyết vấn đề, hợp tác, đưa ra quyết định, thích nghi và đứng dậy sau thất bại. Hai nhóm năng lực có phần giao nhau nhưng không phải là một.

Theo bà Lanh, kiến thức chỉ thực sự trở thành năng lực khi được đưa qua trải nghiệm, lựa chọn, hành động, sai lầm, chịu trách nhiệm rồi điều chỉnh. Điều đó cũng đặt lại vai trò của cha mẹ. Nếu người lớn luôn lựa chọn thay, giải quyết thay và ngăn con thất bại, trẻ có thể có một lộ trình đẹp nhưng thiếu cơ hội rèn khả năng tự đứng lên khi lộ trình ấy không diễn ra như dự kiến.

Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Thị Lanh có nhiều năm kinh nghiệm giúp đỡ các gia đình tìm lại sự kết nối.

Khi cha mẹ bớt nhìn vào điểm số

Với chị Khánh, thay đổi bắt đầu từ một việc rất nhỏ: thay cách đặt câu hỏi. Khi con có bài kiểm tra chưa đạt kết quả mong muốn, chị không còn hỏi “Tại sao con lại để bị điểm kém?”, mà chuyển thành “Có điều gì đã khiến bài kiểm tra lần này của con có kết quả như vậy?”.

Khi cảm nhận mẹ muốn hiểu thay vì phán xét, con dần cởi mở hơn, kể về những khó khăn ở trường và không còn phản ứng gay gắt như trước. Chị Khánh cũng chuyển sự chú ý từ kết quả sang quá trình và cảm xúc của con.

Với chị Mai Loan, bước ngoặt đến khi chị thôi cố vạch sẵn con đường tương lai cho con gái. Sau quá trình tham gia chương trình Nâng Tầm tại Minh Trí Thành - https://minhtrithanh.com/, chị giảm thúc ép và trao cho con nhiều quyền chủ động hơn. Khi không còn liên tục bị hỏi phải học gì, thi trường nào hay tương lai sẽ ra sao, con gái chị bắt đầu tự xác định ước mơ, lựa chọn hướng nghề nghiệp và ngôi trường muốn theo đuổi. Người mẹ không còn phải nhắc liên tục, mà chuyển sang hỏi tiến độ và đồng hành khi con cần.

Thành tích vẫn quan trọng. Một bảng điểm tốt vẫn có thể mở ra nhiều cánh cửa. Nhưng không bảng điểm nào có thể bảo đảm một đứa trẻ biết đứng dậy sau thất bại, đưa ra lựa chọn khó khăn, giải quyết xung đột hay chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Có lẽ câu hỏi với cha mẹ vì thế không phải là “Có nên mong con thành công hay không?”, mà là rộng hơn: trong lúc chuẩn bị cho con vượt qua những kỳ thi, chúng ta đã chuẩn bị đủ để con bước vào cuộc đời chưa?