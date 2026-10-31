Khi điểm đến cần nhiều hơn một cảnh đẹp

Không gian trò chơi dân gian tại Lamori Resort & Spa (xã Sao Vàng) mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Trong tháng 11 tới đây, tại Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn sẽ diễn ra một số sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, như: Carnival đường phố; biểu diễn nghệ thuật sân khấu hóa nhân vật, sự kiện lịch sử và trò diễn dân gian kết hợp với chương trình biểu diễn kỵ binh; Gala Sao Mai năm 2026. Các chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng thêm không gian trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và giải trí sôi động, thu hút du khách đến với phố biển trong những tháng cuối năm.

Cùng với việc phát động các chương trình kích cầu du lịch bằng chính sách phù hợp, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn các phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ khách. Đây không chỉ là dịp làm mới các không gian công cộng, mà còn mở thêm lựa chọn cho du khách khi đến khu du lịch biển vào thời điểm hiện nay. Khi các chương trình được kết nối với dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi và tham quan, du khách có thể chủ động xây dựng lịch trình phù hợp, các cơ sở kinh doanh có thêm cơ hội đón khách trong thời gian thấp điểm.

Giám đốc điều hành hệ thống khách sạn Dragon Sea Sầm Sơn, Hoàng Thành Vượng cho biết: “Cùng với việc thực hiện kích cầu, chúng tôi đang tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm kéo dài thời gian khai thác, đồng thời tạo thêm sức hút cho điểm đến, đặc biệt là trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hướng đến việc đa dạng hóa các hoạt động vui chơi, giải trí, kết nối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác như ăn uống, giải trí, chăm sóc sức khỏe... để du khách có thêm trải nghiệm khi đến Sầm Sơn”.

Nếu tại Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn, việc tổ chức chuỗi sự kiện là một trong những cách tạo thêm sức hút cho điểm đến, thì tại một số khu nghỉ dưỡng, việc bổ sung hoạt động trải nghiệm giúp làm phong phú hơn thời gian lưu trú của du khách. Tại Lamori Resort & Spa (xã Sao Vàng), cùng với không gian nghỉ dưỡng, một số hoạt động trải nghiệm văn hóa và vui chơi được bổ sung để du khách có thêm lựa chọn. Trong đó, ném còn là trò chơi dân gian truyền thống mang ý nghĩa cầu mong may mắn, sự sinh sôi nảy nở, mùa màng bội thu và giao hòa âm - dương. Khi được đưa vào không gian nghỉ dưỡng, trò chơi tạo cơ hội để du khách trực tiếp tham gia, tìm hiểu ý nghĩa văn hóa thay vì chỉ quan sát hoặc nghe giới thiệu. Bên cạnh đó, du khách lưu trú hoặc tham quan trong ngày tại đây có thể chèo thuyền SUP, kayak trên hồ Vua Lê; trải nghiệm đường trượt zipline ngắm cảnh thiên nhiên. Các hoạt động ngoài trời còn được kết hợp với hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng như bể bơi vô cực, phòng gym, dịch vụ spa. Du khách cũng có thể thưởng thức ẩm thực Á - Âu tại các nhà hàng Pearl, Sunrise, Lotus hoặc trải nghiệm tiệc trà chiều tại nhà hàng Ba Lá. Sự đa dạng này giúp du khách chủ động lựa chọn hoạt động theo thời gian và sở thích.

Ông Ngô Kỳ Nam, cố vấn du lịch Tập đoàn Sao Mai cho biết: “Tại Lamori Resort & Spa, việc bổ sung các hoạt động trải nghiệm nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho du khách, kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá văn hóa và thiên nhiên địa phương. Người yêu thích vận động có thể tham gia các hoạt động trên hồ, khám phá cảnh quan từ đường trượt zipline; những người muốn nghỉ ngơi có thể lựa chọn spa, bể bơi hoặc thưởng thức ẩm thực. Trong cùng một hành trình, trải nghiệm văn hóa, vui chơi ngoài trời và nghỉ dưỡng được bố trí đan xen, giúp thời gian lưu lại không chỉ xoay quanh việc tham quan, nghỉ dưỡng. Bên cạnh những tiện ích sẵn có, chúng tôi quan tâm đến việc đưa các trò chơi dân gian vào hoạt động phục vụ khách, để du khách có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa truyền thống. Do đó thời gian tới, khu nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục phát triển các dịch vụ, trải nghiệm mới, đáp ứng nhu cầu của du khách khi về với vùng đất Lam Kinh”.

Từ tổ chức sự kiện tại các trọng điểm du lịch đến bổ sung hoạt động tại khu nghỉ dưỡng, mỗi cách làm đều hướng đến việc tạo thêm lý do để du khách lựa chọn điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú. Tuy nhiên, theo các chuyên gia du lịch, sức hút không chỉ nằm ở số lượng sự kiện văn hóa, du lịch hay tiện ích đẳng cấp, mà còn ở cách tổ chức và chất lượng trải nghiệm thực tế. Khi các điểm đến có thể bổ trợ cho nhau, từ các khu nghỉ dưỡng biển, di sản văn hóa đến sinh thái cộng đồng, du khách có thêm lựa chọn để kéo dài chuyến đi và khám phá nhiều hơn những nét riêng của xứ Thanh.