Khi dịch vụ công 'gõ cửa' nhà dân

Qua 10 đợt triển khai, Tổ Dịch vụ công lưu động đã phục vụ 1.029 lượt công dân, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Nhà văn hóa khu phố Tân Long, phường Đồng Phú, nơi tổ chức hoạt động phục vụ người dân tiếp cận, thực hiện các thủ tục hành chính thuận tiện hơn.

Giảm phiền hà cho người dân

Tại nhà văn hóa khu phố, anh Vũ Văn Hoán được cán bộ chuyên môn trực tiếp kiểm tra hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hướng dẫn những nội dung cần bổ sung và giải thích cụ thể quy trình thực hiện. Thay vì phải đến trụ sở cơ quan chuyên môn, người dân có thể trao đổi, hoàn thiện giấy tờ ngay tại nơi sinh sống.

Anh Hoán cho biết, điều khiến người dân hài lòng là cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, giải thích rõ những yêu cầu đối với từng loại giấy tờ. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, việc đi lại để giải quyết một số thủ tục của người dân có những thay đổi nhất định. Vì vậy, việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ ngay tại khu dân cư giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí.

Cũng tại điểm tiếp nhận lưu động, ông Trương Văn Nghĩa đến làm thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thay người em gái bị liệt suốt 10 năm nay. Với gia đình ông, việc được cán bộ hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ ngay tại khu phố giúp giảm đáng kể những khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục cho người thân không thể tự đi lại.

Cán bộ phường Đồng Phú trực tiếp hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ tại nhà văn hóa khu phố.

Những trường hợp như gia đình ông Nghĩa cho thấy ý nghĩa thiết thực của mô hình dịch vụ công lưu động. Không chỉ đưa thủ tục hành chính đến gần dân hơn, cách làm này còn tạo điều kiện để những người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh nặng được tiếp cận dịch vụ công thuận lợi, bình đẳng hơn.

Theo ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch UBND phường Đồng Phú, việc tổ chức các đợt dịch vụ công lưu động xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương thức phục vụ, nhất là trong bối cảnh nhiều thủ tục hành chính được giải quyết ở cấp cơ sở, đòi hỏi chính quyền phải chủ động hơn trong hỗ trợ người dân. Địa phương xác định việc đưa dịch vụ công về khu phố không chỉ là đưa cán bộ đến tiếp nhận hồ sơ, mà quan trọng hơn là giúp người dân hiểu rõ quy trình, hoàn thiện giấy tờ ngay từ đầu, hạn chế phải đi lại nhiều lần. Qua đó, chính quyền có điều kiện nắm bắt trực tiếp những khó khăn, vướng mắc của người dân để phối hợp với các cơ quan chuyên môn tìm hướng giải quyết.

Chủ tịch UBND phường Đồng Phú Hồ Hùng Phi (đầu tiên, trái sang) trao đổi, nắm bắt tình hình giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ tại điểm phục vụ dịch vụ công lưu động.

Được thành lập từ tháng 5/2026, Tổ Dịch vụ công lưu động phường Đồng Phú có sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị chuyên môn. Mỗi đợt triển khai có khoảng 18 người, phối hợp hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai, tư pháp - hộ tịch, cư trú, thuế và dịch vụ công trực tuyến.

Để hoạt động đạt hiệu quả, trước mỗi đợt, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường phối hợp với ban điều hành các khu phố rà soát nhu cầu, thông báo thời gian, địa điểm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Việc bố trí cán bộ chuyên môn trực tiếp giải đáp cũng giúp người dân được hướng dẫn cụ thể đối với từng trường hợp, thay vì phải tự tìm hiểu hoặc đi lại giữa nhiều cơ quan.

Đối với lĩnh vực đất đai, cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đồng Nai - Chi nhánh Đồng Phú trực tiếp hướng dẫn các thủ tục đăng ký biến động như thế chấp, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, phân chia tài sản. Những hồ sơ còn thiếu được giải thích rõ để người dân bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Anh Trịnh Công Cường, cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đồng Nai - Chi nhánh Đồng Phú cho biết: Khi thực hiện thủ tục lưu động tại các khu phố, bà con đến đều được hướng dẫn tận tình, được nộp hồ sơ ở khu phố. Những hồ sơ còn thiếu sót, người dân nhà gần có thể bổ sung để thực hiện tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 1 lần đầy đủ.

Qua 10 đợt tổ chức, Tổ Dịch vụ công lưu động đã phục vụ 1.029 lượt công dân. Bên cạnh hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, cán bộ còn hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID, khôi phục mật khẩu và sử dụng eTax Mobile để tra cứu nghĩa vụ, nộp thuế trực tuyến. Qua đó, người dân từng bước làm quen với các tiện ích số, giảm phụ thuộc vào hình thức giao dịch trực tiếp.

Tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Theo ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch UBND phường Đồng Phú, hiệu quả của mô hình được thể hiện qua số lượt người dân được phục vụ, ở khả năng hỗ trợ đúng đối tượng, giải quyết những khó khăn cụ thể phát sinh trong đời sống. Đối với những người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh nặng hoặc không còn khả năng đi lại, nếu yêu cầu người dân đến trụ sở để thực hiện thủ tục sẽ phát sinh nhiều trở ngại. Vì vậy, phường chú trọng hỗ trợ trực tiếp tại nhà đối với những trường hợp cần thiết, đồng thời huy động lực lượng tại cơ sở cùng tham gia để người dân được tiếp cận các chính sách và dịch vụ công thuận lợi nhất.

Chủ tịch UBND phường Đồng Phú Hồ Hùng Phi (phải) trao đổi với người dân về tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại khu phố Tân Long.

Từ cách tiếp cận này, ngoài các điểm tiếp nhận tại nhà văn hóa khu phố, lãnh đạo và công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã đến tận nhà hướng dẫn giải quyết chế độ hưu trí xã hội cho 13 người cao tuổi theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ xác định mức độ khuyết tật đối với một trường hợp bị tai biến, không có khả năng đi lại.

Địa phương cũng huy động tổ công nghệ số cộng đồng và những người am hiểu công nghệ hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến. Theo Chủ tịch UBND phường Đồng Phú, sự phối hợp này giúp mở rộng khả năng hỗ trợ tại cơ sở, nhất là đối với những người chưa quen sử dụng thiết bị thông minh hoặc còn lúng túng khi thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử.

“Qua các đợt triển khai, chúng tôi nhận thấy người dân đồng tình, phấn khởi khi được cán bộ hướng dẫn trực tiếp, giải đáp những vấn đề còn chưa rõ. Đây cũng là dịp để chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị phát sinh từ thực tế. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của phường sẽ được rà soát, xử lý kịp thời; đối với nội dung liên quan đến cơ quan chuyên môn, địa phương sẽ phối hợp, kiến nghị giải quyết theo quy định”, ông Hồ Hùng Phi cho biết.

Cán bộ hướng dẫn người dân tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục liên quan đến đất đai bằng thiết bị điện tử.

Thực tế, tại các điểm dịch vụ công lưu động, người dân không chỉ đến làm thủ tục mà còn phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và đời sống. Trong đó, nhiều ý kiến đề cập tiến độ triển khai Dự án đường Tây Nam (vành đai hồ Suối Giai), đề nghị cơ quan chức năng sớm thông tin lộ trình, thời gian thực hiện để người dân chủ động trong việc xây dựng nhà ở, đầu tư công trình trên đất.

Một số hộ dân cũng đề xuất tổ chức đo đạc tập trung theo từng khu vực để tiết kiệm thời gian, chi phí khi chỉnh lý bản đồ địa chính. Tại các khu phố Tân An, Tân Phú, tình trạng chồng thửa đất kéo dài được người dân phản ánh, dù đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Chủ tịch UBND phường Đồng Phú Hồ Hùng Phi (đứng) trao đổi với người dân tại điểm dịch vụ công lưu động.

Theo ông Hồ Hùng Phi, việc tiếp nhận những ý kiến này giúp chính quyền có thêm thông tin từ cơ sở, nhận diện những vấn đề người dân đang quan tâm để chủ động phối hợp xử lý. Tuy nhiên, với các vụ việc liên quan đến hồ sơ địa chính, quyền sử dụng đất và tiến độ dự án, cần có sự kiểm tra, xác minh của cơ quan chuyên môn, làm rõ nguyên nhân và thẩm quyền giải quyết, đồng thời thông tin cụ thể để người dân biết, theo dõi. Ông Phi mong muốn thông qua các đợt phục vụ lưu động, ngoài việc giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ còn nắm bắt được những vướng mắc thực tế để tham mưu chính quyền có hướng xử lý phù hợp. Đối với những kiến nghị cần thời gian xác minh hoặc thuộc thẩm quyền cấp trên, phường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, theo dõi quá trình giải quyết, tránh để người dân phải kiến nghị nhiều lần mà chưa nắm được kết quả.

Thời gian tới, phường Đồng Phú dự kiến duy trì hoạt động dịch vụ công lưu động mỗi tháng hai lần, vào tuần thứ hai và tuần thứ tư; ưu tiên người khuyết tật, người từ 75 tuổi trở lên, người mắc bệnh nặng, bị tai biến hoặc hạn chế khả năng đi lại. Địa phương đồng thời rà soát các hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn tồn đọng để hướng dẫn tại nhà, tháo gỡ khó khăn hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Từ việc đưa cán bộ về khu phố đến hỗ trợ trực tiếp tại nhà, phường Đồng Phú đang từng bước thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ công theo hướng chủ động, gần gũi và sát nhu cầu thực tế. Để mô hình phát huy hiệu quả bền vững, điều quan trọng không chỉ là duy trì các điểm tiếp nhận lưu động mà còn phải bảo đảm chất lượng hướng dẫn, tiến độ xử lý hồ sơ và kết quả giải quyết kiến nghị. Khi người dân được hỗ trợ kịp thời, được thông tin rõ ràng và cảm nhận những chuyển biến cụ thể trong quá trình giải quyết công việc, niềm tin đối với chính quyền cơ sở sẽ tiếp tục được củng cố.