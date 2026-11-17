Những ngày này, không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam lan tỏa khắp các miền quê Hà Tĩnh. Trong các hoạt động cộng đồng, những làn điệu dân ca, trò chơi dân gian và phong tục truyền thống được tái hiện, đưa di sản đến gần hơn với đời sống người dân.

Toàn cảnh không gian tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại xã Thạch Khê. Ảnh: Trần Vũ

Tại xã Thạch Khê, chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được tổ chức với chủ đề “Thạch Khê: đoàn kết - bản sắc - sáng tạo - phát triển”.

Nhiều hoạt động được triển khai như: nghi thức dâng hương, dâng rượu và lễ hạ thủy tại di tích Bia Quan Thượng; ra mắt bản đồ số xã Thạch Khê; trưng bày tư liệu lịch sử, văn hóa và sản phẩm OCOP địa phương. Đặc biệt, các màn trình diễn dân ca ví, giặm trên sân khấu và hò Nam Khê dưới thuyền tạo điểm nhấn, thu hút đông đảo người dân theo dõi.

Các nghệ nhân biểu diễn dân ca ví, giặm tại Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 xã Thạch Khê.

Bà Hoàng Thị Hoa (thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê) bày tỏ: “Ngày hội năm nay rất đặc biệt, bởi người dân được trực tiếp tham gia nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa. Những tiết mục ví, giặm ca ngợi Tiến sĩ Trương Quốc Dụng, truyền thống quê hương hay màn tái hiện hò Nam Khê trên sông lần đầu được tổ chức đã để lại trong chúng tôi nhiều xúc động, khơi dậy niềm tự hào về quê hương”.

Với Thạch Khê, việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào ngày hội còn là cách kết nối người dân 11 thôn sau sáp nhập, tạo sự đồng thuận trong xây dựng cộng đồng.

Các nghệ nhân dân ca ví, giặm xã Thạch Khê tái hiện không gian diễn xướng hò Nam Khê trên sông.

Ông Nguyễn Hồng Sinh (Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, UBND xã Thạch Khê) cho biết: “Việc đưa các hoạt động di sản, đặc biệt là những làn điệu dân ca ví, giặm vào ngày hội đã mang lại hiệu quả rõ nét khi thu hút sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của hàng ngàn người dân cùng đông đảo con em xa quê.

Qua đó, không chỉ khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về truyền thống văn hóa quê hương, huy động nguồn lực tinh thần lẫn vật chất cho phong trào địa phương, mà còn tạo nên sức mạnh đoàn kết to lớn trong Nhân dân, cùng chung tay xây dựng xã Thạch Khê ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Tiết mục dân ca ví, giặm mở đầu chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Phúc Lộc (xã Đan Hải).

Không chỉ tại Thạch Khê, sắc màu văn hóa truyền thống quê hương núi Hồng – sông La đã trở thành sợi dây gắn kết tình làng, nghĩa xóm ở nhiều địa phương Hà Tĩnh.

Tại phường Sông Trí, những ngày này, dân ca ví, giặm, hát sắc bùa thêm ngân vang trên từng khu dân cư trong những buổi lễ đại đoàn kết. Đặc biệt, tối 14/11 vừa qua, Liên hoan Văn nghệ quần chúng năm 2026 của phường đã thực sự trở thành ngày hội lớn của người dân địa phương khi quy tụ 17 tiết mục đặc sắc đến từ 17 tổ dân phố. Trong đó, nhiều màn trình diễn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh và hát sắc bùa được dàn dựng công phu đã tạo điểm nhấn ấn tượng, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Lê Xuân Tế (áo dài đỏ hàng đầu) cùng đội hát sắc bùa TDP Tân Phúc Thành biểu diễn tại Liên hoan văn nghệ quần chúng phường Sông Trí 2026.

Ông Lê Xuân Tế (Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố Tân Phúc Thành, phường Sông Trí) bày tỏ: “Đội văn nghệ của chúng tôi có 14 thành viên, mang đến liên hoan tiết mục hát sắc bùa “96 năm một chặng đường” với lời mới ca ngợi Đảng, đường lối đổi mới.

Không khí ngày hội diễn ra vô cùng vui tươi, nhộn nhịp, thu hút đông đảo bà con Nhân dân đến xem và cổ vũ. Với chúng tôi, đây là sân chơi rất hay và giàu ý nghĩa, không chỉ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư mà còn tạo cơ hội quý báu để những làn điệu hát sắc bùa, dân ca ví, giặm truyền thống của ông cha được cất lên, lan tỏa sâu rộng và tiếp nối sức sống trong đời sống hôm nay”.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam tại tổ dân phố Bắc Châu (phường Sông Trí). Ảnh: Văn Đức

Trước đó, tại các xã Can Lộc, Cẩm Xuyên, hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2026 chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) cũng đã diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân đón xem.

Các hội diễn quy tụ nhiều tiết mục dân ca ví, giặm, tạo nên không gian giao lưu văn hóa giàu cảm xúc. Qua đó, phong trào văn nghệ cơ sở được khơi dậy, các hạt nhân văn nghệ có thêm cơ hội phát huy khả năng sáng tạo, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Tiết mục Tổ khúc dân ca "Phúc Sơn ơi biết mấy tự hào" tại hội diễn văn nghệ quần chúng xã Can Lộc.

Không gian văn hóa truyền thống còn được mở rộng tại lễ hội đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân), đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười (phường Bắc Hồng Lĩnh) với các hoạt động giao lưu, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ. Tại nhiều thôn, tổ dân phố, trò chơi dân gian cũng được tổ chức, tạo thêm không gian gặp gỡ, giao lưu và gắn kết người dân.

Hoạt động giao lưu, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tại đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân).

Bà Phan Thư Hiền – Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh nhận định: “Việc đưa các loại hình di sản văn hóa truyền thống vào các sự kiện cộng đồng là cách làm thiết thực để bảo tồn và lan tỏa di sản cha ông trong đời sống đương đại, đặc biệt là dân ca ví, giặm.

Giá trị đặc sắc nhất của ví, giặm nằm ở tính mộc mạc, gần gũi, dễ ứng biến và ai cũng có thể cất lên lời ca. Chính vì thế, loại hình nghệ thuật này có khả năng thích ứng với đời sống đương đại, phản ánh sinh động những vấn đề đặt ra trong thực tiễn mỗi địa phương. Khi di sản hòa quyện vào không khí ngày hội, tiếng hát không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy niềm tự hào quê hương mà còn thực sự trở thành sợi dây gắn kết bền chặt khối đại đoàn kết toàn dân”.

Các trò chơi dân gian vui nhộn gắn kết người dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại các địa phương Hà Tĩnh.

Trong tiếng hát ví, giặm, sắc bùa ngân lên giữa ngày hội, những giá trị văn hóa của cha ông đang được tiếp nối bằng chính sự tham gia của mỗi người dân. Khi di sản hiện diện tự nhiên trong đời sống cộng đồng, mỗi lời ca, điệu hát không chỉ nhắc nhớ về cội nguồn mà còn góp phần gắn kết con người, vun đắp sự đồng thuận từ mỗi khu dân cư.