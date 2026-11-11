Khi di sản trở thành nhịp cầu kết nối quốc tế

Các đại biểu cắt băng khánh thành khai mạc triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa”.

Khai mạc chiều 11/11, nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), tại sân Bái Đường, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa”.

Triển lãm giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu nhất, ghi lại những khoảnh khắc đẹp, giàu cảm xúc của các vị nguyên thủ quốc gia, chính khách quốc tế tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong khuôn khổ các chuyến thăm chính thức Việt Nam cùng những trải nghiệm mang chiều sâu ký ức tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho thấy vai trò của di sản trong hoạt động đối ngoại.

Các đại biểu thăm quan triển lãm ảnh.

Đưa công chúng trở lại với hình ảnh Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton năm 2000; Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin năm 2001; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào năm 2005; Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko năm 2017; Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân năm 2024; Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân năm 2025… qua không gian đạo học và các giá trị truyền thống, bạn bè quốc tế có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Nhà báo Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản không chỉ dừng lại ở gìn giữ những giá trị văn hóa sẵn có, mà còn cần được tiếp nối bằng các hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa. Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã và đang mở rộng vai trò của một di tích lịch sử, văn hóa thông qua việc phối hợp với các bộ, ngành tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao văn hóa.

Nhà báo Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết triển lãm góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, hình ảnh các nhà lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia đến thăm di tích đã trở thành một kênh quảng bá văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp như tinh thần hiếu học, đạo lý tôn sư trọng đạo và sự trân trọng nhân tài của dân tộc Việt Nam. Tại đây, di sản trở thành nhịp cầu bồi đắp sự hiểu biết, thiện cảm và gắn kết giữa các dân tộc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là di sản tôn vinh đạo học, mà còn là nơi giới thiệu, quảng bá đến bạn bè quốc tế về văn hiến, văn hóa và bản sắc dân tộc Việt Nam, nhất là truyền thống trọng dụng nhân tài. Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị trong nước và quốc tế trong sưu tầm, bảo quản tư liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa và đưa tư liệu lên môi trường số, để di sản đến gần hơn với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, Hà Nội sẽ nỗ lực không chỉ gìn giữ, khai thác mà còn phát triển di sản ở tầm mức cao hơn.

Phó Bí thư Thành ủy khẳng định, là đơn vị được giao quản lý, khai thác di tích, Hà Nội sẽ nỗ lực không chỉ gìn giữ, khai thác mà còn phát triển di sản ở tầm mức cao hơn. Nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, Thành phố đã có kế hoạch hướng tới kỷ niệm 1.000 năm thành lập Quốc Tử Giám với nhiều công việc cụ thể được chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Triển lãm kéo dài trong thời gian kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Triển lãm giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu nhất, ghi lại những khoảnh khắc đẹp, giàu cảm xúc của các vị nguyên thủ quốc gia, chính khách quốc tế tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong khuôn khổ các chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Hình ảnh Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám năm 2000 nằm trong khuôn khổ triển lãm.

Qua không gian đạo học và các giá trị truyền thống, bạn bè quốc tế có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Khách tham quan còn được thưởng lãm hình ảnh về các hoạt động sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật và giáo dục tại Di tích.

Triển lãm thể hiện sức sống của truyền thống hiếu học và sự gắn bó của di sản với cộng đồng cùng những nỗ lực đổi mới cách tiếp cận di sản và đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.