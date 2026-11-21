Khu Di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc) - Một trong những điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá xứ Thanh.

Đến với Khu Di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc), du khách không chỉ được chiêm bái, tìm hiểu về một công trình kiến trúc cổ kính mà còn có dịp ngược dòng lịch sử, lắng nghe câu chuyện về cuộc khởi nghĩa hào hùng do nữ Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh lãnh đạo. Câu nói nổi tiếng của Bà: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi giặc Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người”, vẫn được nhắc nhớ như một biểu tượng của ý chí độc lập, tự cường. Bởi vậy, giá trị của di tích không chỉ nằm ở những dấu tích vật thể mà còn được bồi đắp từ chiều sâu lịch sử, những câu chuyện văn hóa gắn liền với vùng đất và niềm tự hào được trao truyền qua các thế hệ. Từ những giá trị ấy, đền Bà Triệu đã trở thành một trong những điểm đến văn hóa, lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong hành trình khám phá xứ Thanh.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh hiện có 1.535 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, mỗi di tích là một lát cắt của lịch sử, phản ánh những giai đoạn phát triển, những thành tựu về chính trị, quân sự, kiến trúc và văn hóa của vùng đất. Nổi bật trong hệ thống di sản ấy là Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (xã Tây Đô). Được xây dựng vào cuối thế kỷ XIV, công trình là minh chứng đặc sắc cho trình độ kỹ thuật xây dựng, nghệ thuật kiến trúc và tư duy quy hoạch thành lũy của người Việt trong lịch sử. Những khối đá lớn được đẽo gọt, xếp đặt chính xác, tạo nên các cổng thành đồ sộ, đứng vững qua nhiều thế kỷ, khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng trước tài năng và sức sáng tạo của cha ông.

Để hành trình khám phá di sản Thành Nhà Hồ trở nên hấp dẫn, cùng với việc giới thiệu giá trị kiến trúc, lịch sử, công tác bảo tồn và phát huy di sản ngày càng được chú trọng. Các hình thức thuyết minh, giới thiệu di sản, trưng bày hiện vật, tư liệu và ứng dụng công nghệ trong quảng bá giúp du khách có cái nhìn trực quan hơn về lịch sử hình thành, tồn tại của kinh đô xưa. Nhờ đó, mỗi chuyến tham quan không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn những bức tường thành bằng đá mà còn mở ra cơ hội tìm hiểu sâu hơn về một giai đoạn lịch sử đặc biệt.

Trong khi đó, Khu Di tích lịch sử Lam Kinh (xã Lam Sơn) lại đưa du khách đến với không gian văn hóa gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và triều đại Hậu Lê. Nằm giữa cảnh quan núi rừng và những công trình kiến trúc mang dấu ấn cung đình, Lam Kinh lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật đặc sắc. Đây là nơi thờ tự các vị vua, hoàng hậu triều Hậu Lê, đồng thời gắn với những câu chuyện về cuộc khởi nghĩa do Anh hùng dân tộc Lê Lợi lãnh đạo, mở ra một thời kỳ độc lập, phát triển của đất nước. Dạo bước trong không gian di tích, du khách có thể cảm nhận rõ hơn chiều sâu của một vùng đất từng chứng kiến những sự kiện trọng đại, đồng thời tìm hiểu nghệ thuật kiến trúc và quan niệm về không gian tâm linh của người xưa.

Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh, Nguyễn Bá Linh cho biết: “Cùng với công tác bảo tồn, giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa, ban chú trọng phát triển những hoạt động trải nghiệm, khám phá văn hóa phù hợp với đặc trưng từng điểm đến, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách tham quan. Đồng thời, tăng cường phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp lữ hành trong xây dựng tour, tuyến kết nối các điểm di sản. Mục tiêu hướng đến là mở rộng không gian trải nghiệm và nâng cao sức hấp dẫn của hành trình khám phá xứ Thanh”.

Ở góc độ doanh nghiệp, việc đưa di sản văn hóa vào các chương trình du lịch cũng ngày càng được chú trọng hơn. Theo ông Vũ Văn Bình, Chi hội trưởng Chi hội Lữ hành (Hiệp hội Du lịch tỉnh): “Các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh tích cực khai thác những điểm đến di sản văn hóa trong xây dựng hành trình, qua đó tạo điểm nhấn và dấu ấn riêng cho mỗi tour khám phá xứ Thanh. Đây là nhóm điểm đến có nhiều tiềm năng, góp phần thúc đẩy du lịch bốn mùa, tạo nên những sản phẩm du lịch đặc sắc cần được quan tâm đầu tư, khai thác hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để tăng sức hút, tỉnh cần có định hướng cho các điểm đến di sản tổ chức thêm nhiều hoạt động trải nghiệm chuyên đề, kết nối khám phá ẩm thực và văn hóa tại các khu vực phụ cận. Bởi, nếu chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan, thuyết minh sẽ khó tạo nên sự khác biệt và sức hấp dẫn lâu dài đối với du khách”.