Khi di sản trăm năm bừng sáng cùng công nghệ
Nhằm tôn vinh và phát huy giá trị của các di sản lâu đời, thành phố Suwon, Hàn Quốc đang tổ chức Lễ hội Nghệ thuật Truyền thông Suwon Hwaseong 2026. Nằm cách thủ đô Seoul khoảng 30 km về phía Nam, công trình kiến trúc quân sự thế kỷ XVIII được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới đang biến thành một không gian nghệ thuật ban đêm vô cùng sống động nhờ công nghệ số.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khi-di-san-tram-nam-bung-sang-cung-cong-nghe-420165.htm