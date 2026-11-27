Di tích Bảng Môn Đình xã Hoằng Lộc “lên sóng” livestream đầu tháng 9/2026.

Từ những điều thân thuộc...

Xứ Thanh - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi lưu giữ hệ thống di sản phong phú, đa dạng. Từ những di chỉ khảo cổ, di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh đến các loại hình di sản văn hóa phi vật thể được trao truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi di sản mang trong mình những giá trị, câu chuyện riêng, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa và bản sắc địa phương.

Di sản vốn hiện hữu trong đời sống cộng đồng. Đó là đình làng, không gian văn hóa cộng đồng, nơi người dân thường xuyên lui tới mỗi dịp lễ, tết; ngôi đền gắn với tín ngưỡng tâm linh; đến những phong tục, tập quán, làn điệu dân ca, trò chơi, trò diễn được gìn giữ qua bao đời.

Xã Hoằng Lộc, miền quê giàu văn hóa, nổi tiếng với truyền thống khoa bảng. Nơi đây có số lượng di sản phong phú, nổi tiếng gần xa, đó là: Bảng Môn Đình cổ kính, Đền thờ Thượng thư Quận công Bùi Khắc Nhất, Nhà thờ Danh nhân văn hóa Nguyễn Quỳnh (Trạng Quỳnh)... Những di tích vốn đã rất quen thuộc với người dân nhưng khi được giới thiệu trên không gian số qua những chương trình livestream được chuẩn bị công phu lại trở nên mới lạ, hấp dẫn.

Đầu tháng 9/2026, với chủ đề “Bảng Môn Đình - từ truyền thống hiếu học đến khát vọng tương lai”, Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Bảng Môn Đình đã “lên sóng” livestream, thu hút đông người theo dõi, chia sẻ. Đây cũng là di tích mở đầu cho chuỗi hoạt động truyền thông trực tuyến nhằm quảng bá hình ảnh, truyền thống lịch sử, văn hóa của đất và người Hoằng Lộc.

Theo dõi chương trình livestream, bà Hoàng Thị Xuân, người dân thôn Tiến Thành, xã Hoằng Lộc, chia sẻ: “Bảng Môn Đình là di tích có ý nghĩa quan trọng đối với người dân xã Hoằng Lộc suốt bao đời nay. Mỗi năm, vào những dịp lễ lớn, tôi và bà con vẫn thường đến đình dâng lễ. Thế nhưng, khi được các cháu mời xem livestream giới thiệu về di tích, tôi được biết thêm nhiều điều về di sản ông cha, thấy rất thú vị. Hiểu rồi thì càng thêm yêu quý, tự hào về di sản ông cha”.

Chia sẻ của bà Xuân cũng phần nào cho thấy sức hấp dẫn của cách làm “truyền thông” mới về di sản. Bởi đôi khi, điều khiến người ta thêm yêu một di sản không chỉ là vẻ cổ kính, trang nghiêm, mà còn là hiểu được câu chuyện, giá trị phía sau di sản ấy. Từ những điều tưởng như đã quá đỗi thân thuộc, một phiên livestream có thể mở ra những khám phá mới, giúp người xem nhận ra rằng ngay trên mảnh đất mình đang sống có nhiều giá trị đáng tự hào.

Tiếp nối thành công, mới đây, trong Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, di tích lịch sử văn hóa quốc gia nhà thờ danh nhân văn hóa Nguyễn Quỳnh (Trạng Quỳnh) khi “lên sóng” livestream đã mang đến cho người theo dõi một không gian văn hóa đẹp. Cùng với những thông tin giới thiệu về di tích, còn là câu chuyện về thân thế, sự nghiệp của một danh nhân văn hóa gắn liền với những giai thoại độc đáo. Chương trình livestream hấp dẫn hơn khi kết hợp với các tiết mục văn hóa, văn nghệ, tiểu phẩm gắn liền với nét đẹp văn hóa quê hương được trình diễn.

Đưa di sản lên sóng livstream không phải là câu chuyện của riêng xã Hoằng Lộc. Thời gian qua, nhiều địa phương đã và đang tích cực trong các hoạt động livestream di sản. Như xã Hoằng Phú với đình Phú Khê, xã Hoằng Giang với Phủ Vàng... Mỗi địa phương lựa chọn di sản tiêu biểu, khai thác những câu chuyện, giá trị riêng để giới thiệu đến cộng đồng. Qua đó, những địa chỉ văn hóa vốn gắn bó với đời sống làng xã có thêm cơ hội được “quảng bá” rộng rãi.

Di sản không dừng lại là một địa chỉ văn hóa để người dân đến dâng hương, tưởng niệm, mà đã trở thành không gian kể chuyện lịch sử, văn hóa, nơi những giá trị truyền thống được kết nối với đời sống hôm nay.

Đến sức sống trên không gian số

Một “lợi thế” của những phiên livestream giới thiệu di sản là đối tượng tiếp cận không chỉ bó hẹp trong phạm vi địa phương. Đó có thể là những người trẻ chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu về lịch sử, truyền thống quê hương; những người con xa quê lâu năm, luôn mang trong mình nỗi nhớ về cây đa, giếng nước, mái đình và những địa chỉ văn hóa thân thuộc. Với không ít người, được nhìn di sản quê nhà trên màn hình điện thoại, được lắng nghe những câu chuyện kể di sản gắn với mảnh đất nơi mình sinh ra cũng là một cách nhớ về cội nguồn.

Xã Hoằng Giang livestream Phủ Vàng trong Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Và hiệu quả của những phiên livestream di sản không chỉ nằm ở số lượt người xem, lượt chia sẻ hay mức độ lan tỏa trên mạng xã hội. Quan trọng hơn, đó là sự khơi gợi, thôi thúc người xem tìm hiểu và có ý thức hơn trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống của tiền nhân.

Đặc biệt, với thế hệ trẻ, đây còn là một cách để những giá trị văn hóa truyền thống được tiếp cận bằng ngôn ngữ, cách làm hiện đại. Thay vì chỉ nghe kể, đọc tư liệu hay tìm hiểu qua những bài học có phần khô khan. Các em có thể quan sát vẻ đẹp di tích, lắng nghe chuyện kể lịch sử và tương tác trên không gian số. Từ đó, lịch sử, văn hóa quê hương không còn là những thông tin có phần khô cứng mà đã nên gần gũi, cảm xúc hơn.

Đánh giá về hoạt động livestream di sản trên không gian số của các địa phương, ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh, chia sẻ: “Trong thời đại số, việc các địa phương tổ chức các chương trình livestream - đưa di sản lên không gian số thể hiện sự bắt nhịp kịp thời nhằm lan tỏa, giới thiệu giá trị di sản. Di sản vốn không phải là sự đóng kín, nằm im. Di sản chỉ thực sự có sức sống khi được nhớ đến, biết đến. Và việc đưa di sản lên sóng livestream cũng là một trong những cách làm hiệu quả”.

Tuy nhiên, cũng theo ông Nguyễn Bá Linh, livestream chỉ thực sự phát huy giá trị, hiệu quả khi nội dung được đầu tư nghiêm túc, thông tin được kiểm chứng, câu chuyện di sản được truyền tải chính xác, có chiều sâu. Bởi di sản không đơn thuần là một đối tượng để giới thiệu hay tạo sự chú ý trên mạng xã hội, mà là tài sản văn hóa được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Công nghệ có thể mở rộng không gian tiếp cận, nhưng chính tri thức, sự trân trọng và trách nhiệm của con người mới là yếu tố làm nên giá trị bền vững của di sản.

Từ mái đình, ngôi đền cổ kính đến những câu chuyện về danh nhân... những giá trị văn hóa của làng quê, khi được lan tỏa bằng một hình thức gần gũi trong “đời sống số”, di sản như được “đánh thức”, tạo thêm sức sống mới.

Sau mỗi phiên livestream, không chỉ là việc có thêm nhiều người biết đến một di sản. Mà mỗi người thêm hiểu hơn những giá trị đáng tự hào hiện hữu ngay trên quê hương mình, từ đấy, bồi đắp thêm tình yêu quê hương, nguồn cội.