Khi di sản hòa cùng nhịp sống hiện đại

GS Park Jinhee, Viện Nghiên cứu Lịch sử Quốc gia Hàn Quốc:

Hà Nội cuốn hút tôi bởi chiều sâu di sản

Tôi đã hai lần đến Việt Nam để dự hội thảo quốc tế, vào tháng 5-2024 và tháng 9-2026. Lần trở lại mới đây, tôi may mắn được tham quan các di tích lịch sử và thực sự bị cuốn hút. Bảo tàng Hồ Chí Minh gây ấn tượng bởi quy mô rộng lớn và cách trưng bày hiện vật khoa học; còn Di tích Nhà tù Hỏa Lò gợi tôi nhớ đến Nhà tù Seodaemun ở Hàn Quốc, từ đó thêm suy ngẫm về hòa bình, nhân quyền và sự hy sinh của các chiến sĩ yêu nước.

Trong chuyến đi đầu tiên năm 2024 tôi chưa có dịp quan sát nhiều. Lần này, tôi cảm nhận rõ hơn sự thân thiện, chân thành của người Hà Nội. Dù là nụ cười chào đón hay sự ngượng ngùng khi gặp người nước ngoài, tôi đều nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình mỗi khi hỏi đường hoặc cần hỗ trợ. Tôi cảm nhận ở họ sự tự tin, thong thả và rất đỗi niềm nở.

Ẩm thực Việt Nam cũng để lại trong tôi ấn tượng đặc biệt. Vốn không ăn được rau mùi và các loại rau gia vị nồng, tôi từng khá lo lắng về chuyện ăn uống. Nhưng suốt 4 ngày ở Hà Nội, tôi chỉ ăn các món Việt, thấy rất ngon miệng. Sự phong phú của nguyên liệu, cách chế biến và hương vị khiến tôi dù khá kén ăn, cũng có một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, thú vị. Sau hai lần đến Hà Nội, tôi càng mong chờ lần trở lại thứ ba và hy vọng có dịp khám phá thêm nhiều thành phố khác của Việt Nam.

NSƯT Như Huỳnh:

Thủ đô có sức hút rất đặc biệt

Tuy sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng công việc nghệ sĩ giúp tôi thường xuyên ra Hà Nội. Mỗi lần trở lại, tôi đều cảm nhận rõ sức hút rất riêng của Thủ đô. Thành phố đang chuyển mình theo hướng hiện đại, nhưng giữa nhịp sống ấy, những giá trị của một vùng đất nghìn năm văn hiến vẫn được gìn giữ và phát huy.

Điều hấp dẫn ở Hà Nội là giá trị di sản không chỉ hiện diện trong công trình cổ hay di tích lịch sử, mà được kết nối thành những không gian văn hóa, điểm đến để người dân và du khách trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm, cảm nhận. Từ Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu phố cổ đến đình, đền, chùa... mỗi nơi đều mang một câu chuyện riêng về lịch sử và con người. Chính sự phong phú ấy tạo nên sức hút rất riêng của Thủ đô.

Người phương xa tìm đến đây không chỉ để tham quan, mà còn cảm nhận những giá trị văn hóa được bồi đắp qua hàng nghìn năm. Điều đó giúp tôi càng nhận rõ sự đa dạng nhưng thống nhất của văn hóa Việt Nam. Khi truyền thống được bảo tồn và kể bằng cách gần gũi, sinh động, những giá trị ấy sẽ tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, trở thành một phần sức hút của Hà Nội và lý do để du khách muốn trở lại.

Phạm Thu Huyền (24 tuổi, Hưng Yên):

Hấp dẫn với cách kể mới về những giá trị truyền thống

Trước đây, tôi thường hình dung di sản là những địa điểm tham quan, tìm hiểu lịch sử. Nhưng cách Hà Nội đưa văn hóa đến gần người trẻ hiện nay, khiến tôi thấy di sản gần gũi hơn nhiều. Giới trẻ có thể biết đến một địa điểm qua TikTok, video ngắn hay bức ảnh đẹp, rồi tò mò tìm hiểu và trực tiếp đến trải nghiệm. Khi câu chuyện di sản được kể bằng hình ảnh, công nghệ, âm thanh hoặc hoạt động tương tác, tôi không còn cảm giác mình chỉ “đi xem”, mà thực sự có trải nghiệm riêng.

Vì thế, sức hút của Hà Nội và du lịch Thủ đô đến từ cách di sản được giới thiệu, lan tỏa bằng phương thức mới. Tại Hồ Văn, văn hóa truyền thống được mở rộng thành các workshop, hoạt động trải nghiệm, trình diễn và giao lưu cùng nghệ nhân, làng nghề, qua đó trở nên gần gũi, sinh động hơn với người trẻ. Quốc khánh 2-9 vừa qua, không gian hồ Gươm được làm mới bằng hoa, ánh sáng và nhiều hoạt động văn hóa.

Khi giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được tiếp cận bằng những cách mới, tôi tin Hà Nội sẽ ngày càng hấp dẫn hơn với du khách trẻ, đồng thời tạo thêm sức bật để du lịch Thủ đô vươn xa.