Khi di sản gặp công nghệ, Gen Z đối đầu nảy lửa tại Sinh viên thế hệ mới 2026

Một bên muốn gìn giữ món ăn truyền thống, một bên tìm cách ngăn nguy cơ cháy pin xe điện. Hai dự án NỐI VỊ và ECOSAFE PIN vừa gặp nhau ở vòng thi Sân khấu hóa - Phản biện dự án của chương trình Sinh viên thế hệ mới 2026 - Quê mình có việc, Gen Z Việt có cách.

Đây là vòng đối đầu trực tiếp và có loại. Chỉ một đội được đi tiếp vào vòng Thực tế, đội còn lại phải dừng cuộc chơi.

NỐI VỊ của các bạn sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội chọn câu chuyện bảo tồn và tiếp nối các món ăn truyền thống. Ngược lại, ECOSAFE PIN của đội đến từ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội hướng tới một vấn đề rất thời sự, nhận diện và xử lý nguy cơ cháy pin xe điện.

Vì lĩnh vực và cách tiếp cận quá khác nhau, kết quả khó dự đoán. Ở vòng này, giỏi chuyên môn là chưa đủ. Mỗi đội còn phải biết trình diễn, thuyết phục và bảo vệ dự án trước những thử thách liên tiếp.

Hai đội thi đối đầu nảy lửa ở Sinh viên thế hệ mới 2026.

Từ sân khấu hóa đến phản biện

Ở phần Sân khấu hóa, mỗi đội có tối đa 3 phút trình diễn và 2 phút thuyết trình. Nội dung gồm lõi dự án, những thay đổi so với vòng Tuyển chọn và kế hoạch phát triển.

Với NỐI VỊ, điểm xuất phát là món cháo Sát Phú Sơn và nỗi trăn trở làm sao để các món ăn truyền thống tiếp tục được gìn giữ. Từ nghiên cứu thực tế, nhóm chỉ ra 3 điểm đứt gãy khi trao truyền di sản: Thiếu người kế tục, thiếu môi trường thực hành và thiếu kết nối với thế hệ trẻ. Từ đó, nhóm xây dựng quy trình 6 bước gồm: Nhận diện, đánh giá, xác định điểm gãy, can thiệp, đánh giá lại và nhân rộng.

ECOSAFE PIN mang đến câu chuyện đậm chất công nghệ. Đội không chỉ trình bày ý tưởng về giải pháp nhận diện và xử lý nguy cơ cháy pin xe điện mà còn cố gắng đưa vấn đề kỹ thuật đến gần khán giả bằng hình thức sân khấu hóa. Với những sinh viên quen phòng lab và nghiên cứu, đó cũng là lúc phải bước ra khỏi vùng an toàn.

Nhưng sân khấu hóa mới chỉ là phần khởi động. Cuộc đấu trí thực sự nằm ở phần Phản biện dự án, khi hai đội lần lượt đóng vai Chủ nhà và Khách, đưa ra luận điểm, chất vấn và bảo vệ quan điểm.

Điểm mới của mùa giải năm nay là đội Khách được quyền phản biện tiếp sau khi đội Chủ nhà trả lời. Nhờ vậy, các màn tranh luận khó lường hơn, và các thành viên phải giữ sự tập trung để bảo vệ quan điểm đến cùng.

Xuất hiện với vai trò khách mời, ca sĩ Quang Anh chia sẻ mình ấn tượng với cả hai đội và đánh giá cao tính ứng dụng của ECOSAFE PIN. Tuy nhiên, vì yêu thích ẩm thực và có kiến thức của thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa, anh dành nhiều đồng cảm hơn cho câu chuyện bảo tồn di sản của NỐI VỊ.

Quang Anh từng dự định sẽ không làm một “hoa hậu thân thiện” và nhất định chọn đội mình yêu thích nhưng khi trực tiếp xem cuộc tranh tài, anh thừa nhận quyết định ấy không hề dễ dàng.

Nam ca sĩ còn gửi một lời hứa đặc biệt, sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn để dự án của đội chiến thắng được hoàn thiện, phát triển đến khi thực sự đi vào đời sống.

Sau quá trình luyện tập, cả NỐI VỊ và ECOSAFE PIN đều nỗ lực làm mới cách thể hiện để đưa ý tưởng chuyên môn đến gần khán giả hơn. Giờ đây, câu hỏi còn lại là câu chuyện bảo tồn ẩm thực hay giải pháp an toàn xe điện sẽ thuyết phục được hội đồng giám khảo, và đội nào sẽ giành tấm vé vào vòng Thực tế để tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của Sinh viên thế hệ mới 2026.