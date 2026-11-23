Sáng 23-11, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã diễn ra chương trình điểm cấp thành phố hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Cơ hội trải nghiệm với văn hóa truyền thống

Sáng 23-11, tại Hồ Văn và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, học sinh Thủ đô trực tiếp hóa thân thành những “Sứ giả Văn hóa”, tham gia trình diễn thời trang “Sắc màu Văn hóa” tôn vinh nét đẹp thanh lịch qua trang phục truyền thống, thưởng thức các màn kết hợp giữa võ cổ truyền và nhảy hiện đại. Khu vực Hồ Văn trở thành một không gian văn hóa mở với các trò chơi dân gian, workshop in tranh sáng tạo, múa sạp, ẩm thực và thực hành thủ công tại các gian hàng làng nghề. Song song với đó, hành trình tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám giúp các em chạm vào mạch nguồn truyền thống hiếu học và tinh hoa văn hiến Thăng Long - Hà Nội.

Sự kết nối giữa nghệ nhân và học sinh tạo không gian trải nghiệm thú vị.

Tại khu vực trải nghiệm nghề mây tre đan Phú Vinh, các em được nghệ nhân hướng dẫn làm những sản phẩm thủ công từ vật liệu quen thuộc. Chia sẻ tại sự kiện, một nghệ nhân đến từ làng nghề mây tre đan Phú Vinh, xã Phú Nghĩa cho biết, ông rất vui khi nghề truyền thống của địa phương được giới thiệu tại không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây là dịp tốt để các nghệ nhân giới thiệu nghề của cha ông tới học sinh, giúp các em có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm thực tế. Nhiều học sinh bày tỏ thích thú với hoạt động in tranh trên gỗ và tham quan các không gian giới thiệu văn hóa.

Các em mong muốn những hoạt động như vậy được tổ chức nhiều hơn tại trường học để nhiều bạn học sinh có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và biết đến những giá trị văn hóa của Thủ đô và đất nước.

Với em Trần Diệp Chi, học sinh Trường THCS Thành Công, điều thú vị nhất là được tự tay làm những sản phẩm thủ công mà ngày thường em chưa có cơ hội trải nghiệm.

Phát biểu tại buổi lễ hưởng ứng ở không gian Hồ Văn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện khi diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 950 năm Văn Miếu - Quốc Tử Giám – biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo – và không khí kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Theo ông, hoạt động hôm nay không chỉ gói gọn trong một ngày lễ mà phải trở thành điểm khởi đầu để lan tỏa tình yêu văn hóa một cách thường xuyên, liên tục trong mỗi nhà trường.

Học sinh cảm nhận được nét đẹp của di tích quốc gia Văn Miếu-Quốc Tử Giám với bề dày 950 năm.

“Văn hóa là cội nguồn, là nền tảng tinh thần và sức mạnh nội sinh của dân tộc. Với học sinh của chúng ta, văn hóa là những hành động hết sức thiết thực hằng ngày: từ hành động, cách ứng xử, cách chúng ta ăn, nói, đi, đứng; cách chúng ta giao tiếp với bạn bè, thầy cô và đặc biệt là ứng xử với cha mẹ, ông bà – đó là những biểu hiện sinh động nhất của những ứng xử văn hóa và là hiện thân của mỗi công dân Thủ đô”, Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiền chia sẻ.

Được biết, trên toàn thành phố, 100% các nhà trường, tùy theo điều kiện thực tế và đặc thù lứa tuổi, 6 không gian trải nghiệm đã được thiết kế linh hoạt ngay trong khuôn viên học tập, gồm: Không gian văn hóa Việt Nam; Không gian Thăng Long - Hà Nội; Không gian di sản văn hóa; Không gian nghệ thuật truyền thống; Không gian làng nghề, ẩm thực và sản phẩm văn hóa; Không gian văn hóa học đường. Cách tổ chức này giúp di sản vật thể và phi vật thể thoát khỏi những trang sách khô khan để hiện diện gần gũi, trực quan trong đời sống hằng ngày của học sinh.

Văn hóa truyền thống hấp dẫn hơn đối với học sinh khi các em được trực tiếp tìm hiểu và thực hành.

Xây dựng môi trường văn hóa học đường chuẩn mực, bền vững

Trong dòng chảy hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, việc giữ gìn bản sắc và cốt cách người Hà Nội càng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với giáo dục. Chia sẻ về vấn đề này, nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp cho rằng bản sắc của học sinh Hà Nội được bồi đắp từ sự cộng hưởng giữa văn hóa gia đình và văn hóa nhà trường. Vì vậy, mỗi cơ sở giáo dục cần xác định rõ “phông” văn hóa riêng của mình trên nền tảng chung của văn hóa Hà Nội và văn hóa Việt Nam, từ đó kiên trì đưa những giá trị ấy vào từng hoạt động giáo dục.

“Xây dựng văn hóa nhà trường là quá trình lâu dài, không thể chỉ thực hiện bằng khẩu hiệu hay những đợt thi đua ngắn hạn. Các giá trị phải trở thành chuẩn mực chung, được cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng thực hiện. Trong đó, vai trò định hướng, dẫn dắt của người đứng đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”, nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp nhận định.

Ngành giáo dục mong muốn các em sẽ trở thành những đại sứ, những người kết nối và quảng bá nét đẹp văn hóa địa phương, dân tộc tới bạn bè quốc tế.

Khi mỗi thầy cô là một tấm gương truyền cảm hứng, mỗi gia đình là một tế bào văn hóa chuẩn mực và mỗi nhà trường là một không gian nhân văn, văn hóa học đường sẽ không còn là khái niệm trừu tượng.

Theo người đứng đầu ngành Giáo dục Hà Nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến sở hữu kho tàng di sản đồ sộ từ di tích lịch sử, bảo tàng, làng nghề truyền thống đến các loại hình nghệ thuật đặc sắc. Đây là nguồn tài nguyên giáo dục vô giá. Vì vậy, các nhà trường cần đổi mới giáo dục di sản thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các bảo tàng, nghệ nhân và cộng đồng địa phương, mang câu chuyện văn hóa vật thể và phi vật thể một cách tự nhiên, hữu cơ vào các hoạt động giảng dạy.

Quan trọng hơn, thầy cô cần phát huy vai trò chủ thể của học sinh, tạo điều kiện để các em không chỉ tiếp nhận mà còn được trực tiếp khám phá, sáng tạo, từ đó trở thành những đại sứ, những người kết nối và quảng bá nét đẹp văn hóa địa phương, dân tộc tới bạn bè quốc tế.