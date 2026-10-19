Khi đấu giá trực tuyến gặp sự cố: Không thể để người tham gia tự gánh thiệt hại

Quốc hội Khóa XVI

Làm rõ trách nhiệm khi đấu giá trực tuyến xảy ra sự cố

Ngày 19/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Minh (Đoàn TP Đà Nẵng) quan tâm đến quy định về đấu giá trực tuyến tại Điều 30 của dự thảo Luật.

Đồng tình với chủ trương đẩy mạnh đấu giá trực tuyến nhằm mở rộng khả năng tiếp cận, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa những người tham gia, hạn chế nguy cơ thông đồng, dìm giá, đại biểu Nguyễn Duy Minh nhấn mạnh, hình thức này chỉ thực sự bảo đảm minh bạch khi hệ thống vận hành ổn định và có cơ chế xử lý rõ ràng nếu xảy ra sự cố.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Minh phát biểu. Ảnh: QH.

Đại biểu nêu tình huống: Người tham gia đang trả giá thì hệ thống bị nghẽn hoặc mất kết nối. Khi truy cập trở lại, phiên đấu giá đã kết thúc và tài sản được xác định thuộc về người khác. Khi đó, ai sẽ xác định nguyên nhân sự cố, trường hợp nào phải tổ chức lại cuộc đấu giá và quyền lợi của người bị ảnh hưởng được bảo vệ như thế nào?

Từ thực tế này, đại biểu đề nghị dự thảo Luật quy định rõ nguyên tắc xử lý khi sự cố thuộc trách nhiệm của hệ thống làm ảnh hưởng đến tính công bằng, hợp pháp của cuộc đấu giá. Cùng với đó là trách nhiệm lưu trữ dữ liệu, xác định nguyên nhân sự cố và trách nhiệm cụ thể của đơn vị vận hành hệ thống, tổ chức hành nghề đấu giá.

“Không thể để khi xảy ra sự cố thì các bên đùn đẩy trách nhiệm, còn người tham gia phải tự gánh chịu thiệt hại”, đại biểu Nguyễn Duy Minh nhấn mạnh.

Xác định trách nhiệm bồi thường khi đấu giá trực tuyến bị gián đoạn

Cũng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Quốc hội Vương Quốc Thắng (Đoàn TP Đà Nẵng) nhận định, việc luật hóa Nghị quyết số 66.21/2026/NQ-CP và quy định bắt buộc đấu giá trực tuyến qua Hệ thống đấu giá trực tuyến đối với 2 nhóm tài sản tại khoản 5 Điều 30 là bước thể chế hóa cụ thể Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại biểu Quốc hội Vương Quốc Thắng phát biểu. Ảnh: QH.

Tuy nhiên, để quy định đi vào thực tiễn, đại biểu cho rằng cần có cơ chế xử lý cụ thể đối với các sự cố kỹ thuật có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền trả giá của người tham gia.

Theo đó, dự thảo Luật cần xác định rõ trường hợp nào phải tạm dừng, trường hợp nào được gia hạn và trường hợp nào phải tổ chức lại cuộc đấu giá khi hệ thống gặp sự cố, mất kết nối, gián đoạn thanh toán hoặc bị tấn công mạng.

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm bồi thường của đơn vị vận hành hệ thống, đồng thời phân định rành mạch trách nhiệm này với trách nhiệm của đấu giá viên và tổ chức hành nghề đấu giá.

“Nếu không quy định, khi xảy ra tranh chấp sẽ rất khó quy trách nhiệm”, đại biểu Vương Quốc Thắng nêu rõ.

Các ý kiến cho thấy, bên cạnh việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động đấu giá tài sản, việc hoàn thiện hành lang pháp lý về xử lý sự cố và xác định trách nhiệm của các bên là yêu cầu cần thiết, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia, giữ vững tính công khai, minh bạch và công bằng của mỗi cuộc đấu giá.