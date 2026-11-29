Lớp dạy nấu ăn của Trường Trung cấp Ý Việt dành cho lao động nông thôn trên địa bàn xã Hòa Vang.

Nghề phù hợp, người dân dễ tiếp cận

Không nhất thiết phải đến các cơ sở đào tạo hay rời quê hương để tìm kiếm cơ hội việc làm, người dân tại nhiều địa phương của TP Đà Nẵng hiện có thể tiếp cận các lớp học nghề ngay tại nơi sinh sống.

Từ kỹ thuật pha chế, chế biến món ăn đến trồng, chăm sóc cây nông nghiệp, trang điểm, chăm sóc sắc đẹp…, các chương trình đào tạo đang được tổ chức theo hướng thiết thực, linh hoạt, phù hợp với điều kiện và nhu cầu sinh kế của từng vùng.

Tại xã đảo Tam Hải, ngày 4/11, Trường Cao đẳng Đà Nẵng phối hợp với UBND xã tổ chức khai giảng lớp đào tạo bậc 1 nghề Kỹ thuật pha chế cho 50 học viên. Đây là nghề được lựa chọn xuất phát từ tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ của địa phương, kéo theo nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực nhà hàng, quán cà phê và lưu trú.

Trường Cao đẳng Đà Nẵng khai giảng lớp đào tạo nghề cho người dân xã Trà Tập và xã Trà Vân.

Tham gia khóa học, học viên được trang bị kiến thức về nguyên liệu, vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ thuật pha chế các loại thức uống phổ biến, kỹ năng phục vụ và chăm sóc khách hàng. Không chỉ hướng đến khả năng tìm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, chương trình còn giúp người học có thêm kiến thức để tự tổ chức mô hình kinh doanh nhỏ, phát triển kinh tế gia đình.

Trong khi đó, tại 2 xã miền núi là Trà Tập và Trà Vân, Trường Cao đẳng Đà Nẵng phối hợp với chính quyền địa phương mở lớp đào tạo nghề Kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây nông nghiệp. Nội dung đào tạo tập trung vào lựa chọn giống, cải tạo đất, chăm sóc cây trồng, phòng trừ dịch hại, thu hoạch và bảo quản nông sản.

Trường Cao đẳng Đà Nẵng khai giảng lớp đào tạo pha chế cho người dân xã đảo Tam Hải.

Đáng chú ý, khoảng 70% thời lượng khóa học dành cho thực hành trực tiếp tại vườn cây, mô hình sản xuất ở địa phương. Phương pháp hướng dẫn cầm tay chỉ việc giúp học viên dễ tiếp thu, có thể áp dụng kiến thức ngay trên diện tích canh tác của gia đình. Đây cũng là cách đưa kiến thức nghề nghiệp đến gần hơn với đời sống sản xuất, thay vì chỉ dừng lại ở lý thuyết.

Theo PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng, việc phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức đào tạo nghề là một trong những hướng đi quan trọng để nhà trường thực hiện sứ mệnh phục vụ cộng đồng. Nhà trường chú trọng khảo sát nhu cầu, điều kiện sản xuất và định hướng phát triển kinh tế của từng địa bàn để lựa chọn ngành nghề phù hợp, đưa chương trình đào tạo đến tận cơ sở, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận cơ hội học nghề.

Học viên lớp chăm sóc cây nông nghiệp của Trường Cao đẳng Đà Nẵng.

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh cho rằng, đào tạo nghề không chỉ dừng lại ở việc trang bị một kỹ năng hay cấp chứng chỉ, mà quan trọng hơn là giúp người học có thể vận dụng kiến thức vào công việc, tạo thu nhập và ổn định cuộc sống. "Vì vậy, nhà trường hướng đến tăng thời lượng thực hành, gắn nội dung giảng dạy với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, thị trường lao động và điều kiện sinh kế tại địa phương. Sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo, chính quyền và người dân sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo, từng bước hình thành nguồn nhân lực tại chỗ", PGS.TS Vũ Thị Phương Anh nhấn mạnh.

Không dừng lại ở một chứng chỉ nghề

Không chỉ Trường Cao đẳng Đà Nẵng, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác trên địa bàn Đà Nẵng cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, đưa nghề đến với lao động nông thôn, nhất là những người có ít điều kiện tiếp cận các chương trình đào tạo tập trung.

Tại xã Phước Trà, Trường Trung cấp Bách khoa Toàn Cầu phối hợp với UBND xã và các đơn vị liên quan khai giảng lớp Kỹ thuật chế biến món ăn trình độ sơ cấp cho 35 học viên đến từ 2 thôn Gia Cao và Hạ Sơn. Trong thời gian 3 tháng, học viên được trang bị kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng chế biến và thực hành nghề, hướng đến khả năng ứng dụng vào công việc thực tế, tạo thêm nguồn thu nhập.

Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn của Trường Trung cấp Bách khoa Toàn Cầu.

Ở xã Hòa Vang, Trường Trung cấp Ý Việt phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức các lớp đào tạo nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn. Các ngành nghề gồm: trang điểm thẩm mỹ, kỹ thuật nấu ăn và kỹ thuật cắm hoa. Đặc biệt, học viên được hỗ trợ 100% học phí, góp phần tháo gỡ rào cản chi phí, tạo điều kiện để người dân, nhất là lao động nữ, tiếp cận nghề mới.

Lớp trang điểm thẩm mỹ của Trường Trung cấp Ý Việt.

Từ những buổi học ban đầu, học viên từng bước làm quen với quy trình lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến và trình bày món ăn; thực hành các kỹ năng chăm sóc sắc đẹp, trang điểm. Tại Điện Bàn Tây, lớp Chăm sóc sắc đẹp và Trang điểm đã bế giảng, mang đến cho học viên thêm kiến thức, kỹ năng để lựa chọn công việc phù hợp hoặc phát triển nghề nghiệp tại địa phương.

Học viên lớp Chăm sóc sắc đẹp của Trường Trung cấp Ý Việt nhận bằng tốt nghiệp.

Điểm chung của các chương trình này là không áp dụng một mô hình đào tạo chung cho mọi địa bàn, mà chú trọng lựa chọn nghề theo đặc điểm kinh tế, thế mạnh sản xuất và nhu cầu của người dân. Với địa bàn có tiềm năng du lịch, dịch vụ, các nghề pha chế, nấu ăn, chăm sóc sắc đẹp mở ra hướng tiếp cận việc làm mới. Ở khu vực miền núi, đào tạo kỹ thuật nông nghiệp lại trực tiếp hỗ trợ hoạt động sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

“Hiệu quả đào tạo nghề không chỉ nằm ở số lượng lớp học hay học viên tốt nghiệp, mà quan trọng là người dân có thể tìm được việc làm, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống sau đào tạo. Vì vậy, cần chú trọng lựa chọn ngành nghề phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và hoàn cảnh của người học, giúp họ phát huy lợi thế sẵn có, phát triển sản xuất hoặc tạo sinh kế ngay tại quê hương.

Khi được trang bị kiến thức, kỹ năng thiết thực, người lao động sẽ có thêm cơ hội việc làm, chủ động cải thiện thu nhập. Đây là hướng đi quan trọng để phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, góp phần giảm nghèo bền vững”, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng chia sẻ.