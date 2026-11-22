Tích cực, nhiệt huyết với các hoạt động, phong trào tại địa phương và có động cơ phấn đấu tốt, năm 2018, anh Phan Anh Tuấn ở thôn Vĩnh Hòa, xã Nam Cửa Việt được vinh dự kết nạp vào Đảng. Trước đó, năm 2015, anh Tuấn tốt nghiệp Trường cao đẳng Công nghiệp Dệt may thời trang TP. Hồ Chí Minh. Sau vài tháng làm thiết kế sản phẩm cho một số công ty may mặc ở TP. Hồ Chí Minh, đến cuối năm 2015, anh quyết định trở về quê. Nhận thấy một số người thân trong gia đình và nhiều lao động nông thôn vẫn thiếu việc làm, đời sống còn khó khăn, năm 2016, anh Tuấn mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng mở xưởng gia công áo, quần học sinh cho nhiều công ty may mặc trong nước.

Anh Phan Anh Tuấn đang hướng dẫn công nhân cắt may sản phẩm - Ảnh: S.H

Với trách nhiệm của người đảng viên và mong muốn làm giàu tại quê nhà, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, năm 2025, anh Tuấn thành lập Công ty TNHH May Cát Vàng với dây chuyền 50 máy may công nghiệp. Mỗi năm công ty gia công khoảng 400.000 sản phẩm với nguồn thu từ 1,5-2 tỉ đồng/năm; tạo việc làm cho 20 lao động với thu nhập từ 7-8 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, anh Tuấn còn luôn nêu cao tính gương mẫu, trách nhiệm của người đảng viên trong các hoạt động, phong trào tại địa phương.

Anh Bùi Duy Khánh, ở thôn Bình Thạnh, xã Nam Cửa Việt được biết đến là một đảng viên gương mẫu, luôn năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp đại học, anh Khánh có thời gian 4 năm làm kế toán cho một số công ty ở TP. Hồ Chí Minh. Năm 2019, anh về quê và bắt đầu gắn bó với nghề nuôi tôm thẻ chân trắng.

Anh Khánh cho biết, những năm gần đây, nghề nuôi tôm gặp nhiều khó khăn, nhất là mùa nắng nóng tôm nuôi chậm lớn, hay bị dịch bệnh, giá cả đầu ra bấp bênh... khiến nhiều hồ nuôi tôm phải để trống, các hộ nuôi tôm rất lo lắng và mong muốn có những đối tượng nuôi mới có thể thay thế, lấp đầy diện tích bỏ hoang trong mùa nắng nóng. Sau nhiều đêm trăn trở, năm 2023 anh quyết định xây dựng mô hình nuôi cá kình trong ao nuôi tôm bỏ hoang trong mùa nắng nóng.

Mô hình được anh Khánh triển khai trên diện tích 1ha, thả 80.000 con cá giống. Kỹ thuật nuôi cá kình không đòi hỏi nghiêm ngặt như nuôi tôm. Sau 2,5 tháng nuôi, cá kình sinh trưởng phát triển nhanh, kích cỡ bình quân đạt 20 con/kg, sản lượng ước đạt 4-5 tấn, với giá bán 120.000đ/kg, anh Khánh thu lãi từ 300-400 triệu đồng/năm.

Mô hình nuôi cá kình trong ao nuôi tôm của anh Bùi Duy Khánh - Ảnh: S.H

Khi mô hình thành công, nhiều hộ nuôi tôm ở thôn Bình Thạnh đã học hỏi cách làm của anh. Đến bây giờ, mô hình nuôi cá kình trong ao nuôi tôm bỏ hoang trong mùa nắng nóng được đánh giá cao với ưu điểm là phù hợp với khí hậu thời tiết tại địa bàn, có giá trị kinh tế cao. Mô hình của anh Khánh trở thành điểm sáng trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại xã Nam Cửa Việt.

Đảng viên Đỗ Ngọc Trang ở thôn Bình Thạnh, xã Nam Cửa Việt là người tiên phong bám vùng cát trắng để chăn nuôi lợn. Năm 2011, anh Trang bắt đầu xây dựng trang trại chăn nuôi lợn trên diện tích trồng khoai lang của gia đình với quy mô hơn 100 con/năm. Những ngày đầu xây dựng trang trại trên cát, nhiều người cứ nhìn anh với ánh mắt tò mò, nghi ngại, bởi lâu nay, trong tiềm thức của người dân, những triền cát trắng kia chỉ để bỏ hoang. Năm 2024, anh tiếp tục đầu tư 600 triệu đồng để mở rộng hệ thống chuồng trại chăn nuôi hơn 200 con lợn/năm. Hiện tại, mỗi năm trang trại chăn nuôi lợn mang lại thu nhập cho gia đình anh Trang từ 150-200 triệu đồng. Anh Đỗ Ngọc Trang cho biết, nhiều người dân ở thôn Bình Thạnh thường tìm đến anh để trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trong chăn nuôi lợn. Anh luôn sẵn sàng chia sẻ với họ, để có thêm nhiều người dân hăng hái thi đua trong phong trào phát triển kinh tế.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Cửa Việt Võ Thị Ngọc Lan cho biết, thời gian qua, Đảng ủy xã Nam Cửa Việt đã chủ động phát hiện, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những đảng viên tiêu biểu trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Thông qua đó, lan tỏa hình ảnh người đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực và sự lan tỏa để quần chúng ưu tú phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

"Đảng bộ xã Nam Cửa Việt có 1.014 đảng viên, trong đó có nhiều đảng viên là hội viên nông dân, đảng viên hăng hái thi đua trong phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, mạnh dạn tiếp thu cái mới, ứng dụng công nghệ, đổi mới những mô hình sản xuất chất lượng, an toàn, gắn với chuỗi liên kết, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Các đảng viên còn là những tuyên truyền viên tích cực trong phong trào vận động Nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới", bà Võ Thị Ngọc Lan chia sẻ.