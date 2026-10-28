Khi Đảng trong tim – Dấu chân chiến sĩ không mỏi nơi biên cương

Trước thực tiễn đó, bài toán đặt ra cho Chi bộ Công an xã Khổng Lào là: Làm sao để chủ trương của Đảng thực sự đến với từng bản, từng hộ dân? Làm sao để các nhiệm vụ – từ giải quyết thủ tục vùng cao, vận động giao nộp vũ khí đến xây dựng và duy trì các công trình cộng đồng – được triển khai một cách thực chất?

Điều đó đòi hỏi sinh hoạt chi bộ không thể dừng ở đánh giá, nghị quyết không thể nằm trên giấy. Hiệu quả lãnh đạo phải được đo bằng kết quả từng phần việc, sự nêu gương của từng đảng viên, khả năng phối hợp lực lượng và sau cùng là sự chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân.

Tranh thủ buổi tối, Công an xã Khổng Lào đến nhà văn hóa bản tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn thủ tục hành chính cho bà con.

Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu cốt lõi: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn liền với việc lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo. Ở cấp cơ sở, sức sống của một chi bộ không nằm trong phòng họp hay trên trang giấy nghị quyết, mà phải được chứng minh bằng khả năng nhận diện đúng thực tiễn, phân công rõ trách nhiệm và tạo được sự đồng thuận trong dân.

Từ góc nhìn ấy, câu chuyện của Chi bộ Công an xã Khổng Lào không dừng ở những con số báo cáo định kỳ. Đó là hành trình đi tìm lời giải cho bài toán lớn: Làm sao để nghị quyết biến thành hành động, kết quả và niềm tin? Câu trả lời nằm trong từng việc làm cụ thể, trong tinh thần không quay lưng trước khó khăn và được thấu suốt từ chính những dấu chân không mỏi của người chiến sĩ nơi biên cương.

Từ thấu hiểu nhân dân đến động lực lãnh đạo, hành động của Chi bộ

Những ngày đầu tháng 9/2026, từ 17h30 đến 23h00 hàng ngày, không khí tại các bản vùng cao xã Khổng Lào lại trở nên nhộn nhịp hơn bởi sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ Công an xã đến với bà con. Đây không phải là điều xa lạ, bởi điều kiện, hoàn cảnh, việc mưu sinh hay tập quán lao động mùa màng, nương rẫy khiến bà con gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận và thực hiện các dịch vụ công. Chính vì vậy, khép lại giờ hành chính văn phòng, không nghỉ ngơi, không giải trí, thể dục, thể thao, những bữa ăn vội vàng, cán bộ chiến sĩ Công an xã lại tất bật hành trình về với dân bản.

Cách trung tâm Khổng Lào 20km, bản Xin Chải có địa hình chủ yếu là đồi núi hiểm trở, giao thông còn nhiều khó khăn, chia cắt. Bản được hình thành trên cơ sở sáp nhập bản Tả Lèng và bản Xin Chải cũ, với 246 hộ, 1.471 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Ban ngày bám nương rẫy, đường xá lại xa xôi, một cuộc hẹn hành chính giờ công sở vô hình chung trở thành rào cản với người dân. Vấn đề không phải dân có nhu cầu hay không, mà là cán bộ có đủ thấu hiểu để điều chỉnh phương thức phục vụ hay không.

Với Chi bộ Công an xã Khổng Lào, sự thấu hiểu ấy không dừng ở nhận biết hoàn cảnh. Mà phải trở thành yêu cầu lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Trong sinh hoạt thường kỳ ngày 03/8/2026, Chi bộ đã đánh giá tình hình, kết quả nhiệm vụ công tác tháng 7, xem xét những tồn tại, hạn chế, tiến độ các chỉ tiêu; đồng thời đưa các nội dung cải cách hành chính, chuyển đổi số, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt định danh điện tử vào chương trình thảo luận. Kết luận buổi sinh hoạt, thay mặt Chi bộ, đồng chí Bí thư yêu cầu thường xuyên rà soát tiến độ từng chỉ tiêu, với tinh thần và phương châm: không chờ người dân vượt khó khăn để tìm đến cán bộ, mà tổ chức lực lượng để cán bộ tìm đến nơi người dân mong mỏi, những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng cần được giải quyết. Ngày 17/9, tại Hội nghị giao ban, những vướng mắc trong đợt cao điểm căn cước, định danh điện tử tiếp tục được trao đổi. Công an xã đã tham mưu triển khai cao điểm từ ngày 07/9, bố trí tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở và nhà văn hóa bản, đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để hỗ trợ giải quyết thủ tục cho nhân dân.

Cán bộ Công an xã hỗ trợ người dân thu nhận vân tay tại trụ sở.

Nhưng để một chủ trương thực sự đến được với dân, cần những người am hiểu địa bàn, hiểu tiếng nói, tập quán, thói quen sinh hoạt và hiểu cách người dân tiếp nhận một vấn đề mới. Ở Xin Chải, Sùng A Chiến là một người như thế. Là tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của bản, anh Chiến thường xuyên bám địa bàn, tham gia tuần tra ban đêm, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý cư trú và phòng ngừa tội phạm. Khi lực lượng Công an xã đưa máy tính và thiết bị xuống các cụm dân cư, anh cùng cán bộ Công an chính quy trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến định danh điện tử và dữ liệu phương tiện. Lợi thế thông thạo địa bàn và tiếng địa phương giúp anh trở thành cầu nối quan trọng giữa lực lượng Công an với đồng bào. Người dân vùng cao không chỉ cần cán bộ mang thiết bị đến một cách cơ học, thuần túy. Họ cần một người có thể giải thích điều mới bằng cách dễ hiểu... Đó chính là lúc “thấu hiểu nhân dân” chuyển từ nhận thức thành năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Theo đó, từ ngày 05 - 11/9/2026, lực lượng Công an xã bám địa bàn Xin Chải, hướng dẫn người dân thực hiện các quy trình thu nhận vân tay, chụp ảnh, quét mống mắt và tiếp nhận 82 hồ sơ cấp Căn cước. Song song với đó, công tác tuyên truyền pháp luật được tổ chức vào buổi tối, phù hợp hơn với thời gian sinh hoạt của bà con.

Qua đó, vai trò lãnh đạo của Chi bộ không hiện lên bằng những lời khẳng định về thành tích. Nó hiện lên trong cách nhìn thấy một khó khăn rất đời thường của người dân và biến khó khăn ấy thành yêu cầu hành động của tổ chức. Bởi suy cho cùng, thấu hiểu nhân dân không phải chỉ là biết dân đang cần gì. Thấu hiểu là biết vì sao dân chưa thể tiếp cận điều họ cần; từ đó tổ chức lực lượng, đổi cách làm và đi đến tận nơi để tháo gỡ trở ngại ấy. Đặc biệt hơn, trong quá trình công vụ, Chi bộ đã gắn bó mật thiết, phát huy vai trò của cơ sở, những người có uy tín trong vùng đồng bào để họ thực sự là cầu nối, mắt xích quan trọng trong triển khai chủ trương của Đảng vào đời sống thực tiễn của nhân dân. Và khi một tổ chức Đảng biết bắt đầu từ những điều rất cụ thể ấy, nghị quyết mới có cơ hội bước ra khỏi phòng họp, đi theo những con đường lên bản xa, gặp gỡ nhân dân và trở thành những kết quả hiện hữu trong đời sống.

Đi đến tận cùng những nơi, những điều nhân dân cần

Nếu thấu hiểu là điểm bắt đầu, thì hành động chính là câu trả lời. Thực tế ở cơ sở, không ít người già yếu, tàn tật, trẻ nhỏ hay người dân lúng túng với công nghệ khó có thể tự mình đến trụ sở. Một thủ tục đơn giản với người bình thường, vô hình chung lại là rào cản lớn với những đối tượng yếu thế. Trong hai ngày cuối tuần 03 và 04/10/2026, Tổ công tác Công an xã Khổng Lào đến Bản Lang, Nà Đoong hỗ trợ người cao tuổi, người neo đơn, trẻ nhỏ, người khuyết tật và những trường hợp yếu thế. Tại đây, lực lượng Công an đã thu nhận 10 hồ sơ căn cước, 21 hồ sơ định danh điện tử.

Cách làm của Chi bộ cho thấy một sự chuyển đổi trong tư duy phục vụ: từ “người dân đến đâu, cán bộ giải quyết đến đó” sang “người dân còn vướng ở đâu, cán bộ tìm cách tháo gỡ ở đó”. Khi đối tượng phục vụ thay đổi, cách tổ chức công việc cũng phải thay đổi theo. Điều này đòi hỏi Chi bộ không chỉ giao nhiệm vụ, mà phải nhìn thấy sự khác nhau giữa các nhóm dân cư để tổ chức lực lượng phù hợp. Với một xã có 22 bản, nếu mọi việc đều được xử lý theo một cách thức duy nhất, rất khó đáp ứng đầy đủ những nhu cầu khác nhau của người dân. Vì thế, yêu cầu đặt ra đối với công tác lãnh đạo là phải đưa việc nắm địa bàn, hiểu những trở ngại cụ thể của từng nhóm dân vào chính quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đó cũng là lý do sự phối hợp ở cơ sở trở thành một phần quan trọng trong cách làm.

Ngày 22/8, cuộc giao ban với lực lượng an ninh trật tự 22 bản tập trung tháo gỡ khó khăn trong tuần tra đêm và phối hợp thông tin. Cùng ngày, Tổ công nghệ số cộng đồng tại Phai Cát, Xin Chải đồng loạt ra quân với sự tham gia của nhiều lực lượng dưới sự chỉ đạo của UBND xã. Điểm sáng trong cách tổ chức của Chi bộ là không “khoán trắng” cho một lực lượng, mà biết kết nối mọi nguồn lực: Công an chính quy nắm chắc quy trình, nghiệp vụ; lực lượng tại chỗ am hiểu địa bàn, làm cầu nối giải thích, dẫn đường. Nhờ đó, lực lượng cơ sở trở thành một mắt xích quan trọng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Với vùng cao, nếu khoảng cách địa lý có thể rút ngắn bằng phương tiện, thì khoảng cách nhận thức chỉ có thể thu hẹp bằng sự gần gũi, kiên trì và phương pháp tổ chức sát hợp với từng người dân.

Vì vậy cùng một nhiệm vụ nhưng cần linh hoạt nhiều cách làm: Thuận lợi thì tiếp nhận tại trụ sở, bản xa thì cán bộ xuống địa bàn; người yếu thế được hỗ trợ tận nhà, người bỡ ngỡ công nghệ được tận tình hướng dẫn. Đi đến tận cùng nơi Dân cần không chỉ là đi xa hơn về địa lý, mà là đi sâu hơn vào lòng dân. Đó là thước đo năng lực lãnh đạo thực chất: Luôn thấu hiểu và chủ động tháo gỡ những nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Dân vận không phải là làm cho xong nhiệm vụ

Ngày 10/4/2026, công trình “Đường điện thắp sáng biên cương” ở bản Má Nghé được khánh thành, bàn giao. Con đường dài 2,7km có 27 cột đèn năng lượng mặt trời. Hơn 30 triệu đồng từ các nguồn vận động, cùng 35 ngày công của đoàn viên, nhân dân. Nhưng câu chuyện về con đường ấy không dừng lại ở ngày bàn giao. Hơn sáu tháng sau, ngày 25/10, Phàn Vần Hùng, Trưởng bản Má Nghé vẫn nhắc đến tuyến điện bằng một điều rất cụ thể: từ khi có ánh sáng, việc đi lại của bà con thuận tiện hơn nhiều. Và phía sau câu nói ấy là một chi tiết quan trọng hơn, bản đã giao Chi đoàn và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục quản lý tuyến điện. Hình ảnh người Trưởng bản Má Nghé vì thế trở thành một điểm nhấn rất đẹp của câu chuyện dân vận. Anh không chỉ là người chứng kiến một công trình được làm cho bản mình. Anh đứng ở phía sau ngày khánh thành – nơi một công trình phải được sử dụng, gìn giữ và trở thành một phần của đời sống cộng đồng.

Đó cũng là lúc có thể nhìn rõ hơn cách Chi bộ Công an xã Khổng Lào lãnh đạo công tác dân vận, không làm thay nhân dân mà biến họ thành chủ thể trực tiếp thực hiện, đồng thời là chủ thể thụ hưởng, giữ gìn và bảo vệ thành quả của chính mình. Ở Má Nghé, trách nhiệm ấy đã có hình hài cụ thể. Chi đoàn và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được giao quản lý tuyến điện. Người dân đã góp ngày công thì cũng có lực lượng tại bản tiếp tục chăm lo tài sản chung. Công việc của Chi bộ vì thế không khép lại ở việc “làm được một con đường ánh sáng”, mà mở ra một cách làm để thành quả ấy được giữ lại với dân. Điều đó đồng nghĩa, trong mọi việc, dân vận không phải là làm cho xong một nhiệm vụ. Mà sau khi cán bộ rời đi, nhân dân vẫn có thể tiếp tục giữ gìn, tiếp nối thành quả chung, lan tỏa giá trị ấy. Từ ánh sáng trên con đường Má Nghé, có thể thấy rõ hơn giá trị phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở: bắt đầu từ điều dân cần, huy động sức dân, kết nối các nguồn lực và quan trọng nhất là trao lại cho cộng đồng một phần trách nhiệm đối với thành quả của chính mình.

Ở Má Nghé, ông Phàn Vần Hùng cùng bà con không chỉ nhận về ánh sáng từ những cột đèn, mà nhận về một công trình mang dấu ấn từ chính bàn tay mình. Khi thấy mình là một phần của thành quả chung, nhân dân sẽ tự giác trân trọng và giữ gìn. Dân vận, vì thế, không còn là lời vận động đơn thuần, mà là quá trình kiến tạo sự đồng thuận và niềm tin từ thực tiễn. Một tuyến đường thắp sáng có thể là công trình nhỏ giữa biên cương rộng lớn. Nhưng cách Chi bộ tổ chức thực hiện lại mang ý nghĩa lớn hơn: Lãnh đạo không chỉ để hoàn thành công việc trước mắt, mà để sau mỗi phần việc, cộng đồng lại thêm tự chủ, gắn kết và cùng nhau gìn giữ những giá trị do chính mình tạo ra. Và có lẽ, ánh sáng đẹp nhất ở Má Nghé không chỉ đến từ 27 cột đèn năng lượng mặt trời. Đó còn là ánh sáng của sự đồng lòng – được thắp lên từ chính người dân nơi này.

Khi được tin yêu, nhân dân đồng hành giữ gìn bình yên nơi biên cương

Ngày 23/9/2026, tại bản Hợp 1, trong một buổi làm việc của Tổ công tác Công an xã, một người dân đã tự nguyện khai báo và giao nộp khẩu súng hơi cồn tự chế. Sau khi được tuyên truyền, người này ký cam kết chấp hành pháp luật và tiếp tục tham gia vận động những người khác giao nộp vũ khí. Từ một hành động tự nguyện, nhưng phía sau đó là một chuyển động đáng chú ý trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở: từ chỗ được vận động, người dân trở thành người cùng vận động; từ đối tượng của công tác tuyên truyền, trở thành một chủ thể tham gia bảo vệ sự bình yên trong cộng đồng mình.

Điều làm nên giá trị của câu chuyện không nằm ở khẩu súng được giao nộp, mà ở cách một cán bộ Công an có thể đi đến được với nhận thức của một người dân. Ở địa bàn vùng cao, có những vật dụng đã tồn tại trong đời sống từ lâu, gắn với thói quen, tập quán và cách người dân tự bảo vệ mình. Muốn họ tự nguyện từ bỏ, không thể chỉ dừng ở việc nói cho họ biết đó là hành vi vi phạm pháp luật. Cán bộ phải giải thích để họ hiểu vì sao nó có thể trở thành nguy cơ đối với chính gia đình mình, đối với cộng đồng và sự bình yên của bản làng. Trong quá trình ấy, Công an xã phối hợp với trưởng bản, người có uy tín, sử dụng tiếng Thái, tiếng Mông, tiếng Dao để tuyên truyền, giải thích; sự gần gũi về ngôn ngữ và hiểu biết về cộng đồng giúp thông điệp pháp luật đi sâu hơn vào đời sống.

Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Có lẽ chính ở những cuộc trò chuyện như vậy, niềm tin được hình thành theo cách giản dị nhất. Từ bản Hợp 1, sự hợp tác ấy tiếp tục lan ra cộng đồng. Trong đợt cao điểm, lực lượng Công an xã đã vận động nhân dân giao nộp 21 khẩu súng, hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao. Con số ấy nói lên phía sau mỗi khẩu súng là một lần cán bộ đến với dân, giải thích, thuyết phục và một lần người dân lựa chọn đặt sự an toàn của gia đình, bản làng lên trên thói quen đã tồn tại từ đời này sang đời khác. Ở bản Má Tiển, 101/101 hộ ký cam kết xây dựng bản không có ma túy; tại Huổi Luông, 186/186 hộ ký cam kết xây dựng gia đình, bản làng không có ma túy và không vi phạm pháp luật. Những kết quả cho thấy sự hưởng ứng của cộng đồng đối với công tác tuyên truyền, nhưng điều đáng quan tâm hơn vẫn là phần việc phía sau những chữ ký: người dân có tiếp tục giữ lời cam kết trong đời sống hay không, thông tin từ cộng đồng có được duy trì, những nguy cơ phát sinh có được phát hiện và xử lý kịp thời hay không.

Chính từ đây, câu chuyện về niềm tin trở nên sâu sắc hơn. Ở một xã vùng cao, biên giới, địa bàn chia cắt, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, hệ thống chính trị nói chung và lực lượng Công an nói riêng cần gắn bó mật thiết với nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bình yên. Không một lực lượng chuyên trách nào có thể có mặt trong từng gia đình, nắm bắt được từng biến động nhỏ trong mỗi bản làng nếu thiếu sự hợp tác của nhân dân. Những người trưởng bản, người có uy tín, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và từng người dân chính là những “cánh tay nối dài” giúp nắm bắt tình hình từ đời sống cộng đồng. Khi được nhân dân tin tưởng, họ chủ động cung cấp thông tin; khi họ hiểu, sẽ chủ động phòng ngừa; khi họ thấy trách nhiệm giữ gìn bình yên là của chính mình, sẽ không đứng ngoài cuộc.

Nhân dân đã đứng cùng họ, bằng sự tin yêu, trách nhiệm và những việc làm cụ thể của chính mình. Đó có lẽ là hình ảnh đẹp nhất cho năng lực lãnh đạo của một tổ chức Đảng ở cơ sở: không phải làm tất cả thay dân, mà tạo được niềm tin để dân cùng làm, cùng giữ và cùng bảo vệ sự bình yên của bản làng.

Nhìn thẳng sự thật, tự sửa, tự hoàn thiện để tiến lên

Với một tổ chức Đảng, giá trị của tự phê bình ở việc dám nhìn vào phần chưa hoàn thành, không né tránh, không làm nhẹ đi những hạn chế và quan trọng hơn, sau khi nhận ra thì phải biết sửa bằng việc làm cụ thể. Ngày 25/10/2026, trong khi nhiều phần việc phục vụ Nhân dân và bảo đảm an ninh, trật tự đã được triển khai, Công an xã Khổng Lào vẫn còn 12 chỉ tiêu đang tiếp tục thực hiện, dự kiến hoàn thành chậm nhất ngày 15/11. Đáng chú ý, có 2 chỉ tiêu không đạt: số vụ phạm pháp hình sự tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025; số vụ án, vụ việc tạm đình chỉ ghi nhận 1 vụ, tăng so với năm trước.

Những con số ấy đặt Chi bộ trước một sự thật không thể né tránh: làm tốt công tác dân vận, được nhân dân tin yêu không đồng nghĩa với việc mọi nhiệm vụ chuyên môn đều đã đạt yêu cầu. Và chính ở đây, bản lĩnh của một tổ chức Đảng được thử thách. Một con số tăng không tự nói lên nguyên nhân. Một vụ việc tạm đình chỉ cũng không thể chỉ được nhìn bằng một dòng trong báo cáo. Muốn sửa, trước hết phải biết mình chưa tốt ở đâu, nguyên nhân nằm ở khâu nào, trách nhiệm thuộc về ai và điều gì cần thay đổi. Chi bộ vì thế không dừng ở việc nhận hạn chế, mà yêu cầu làm rõ từ hồ sơ, diễn biến địa bàn, công tác phòng ngừa đến những vướng mắc trong xử lý vụ việc. Tự phê bình, nếu không đi đến được những câu hỏi ấy, rất dễ trở thành một lời nhận lỗi chung chung. Sau sinh hoạt Chi bộ và giao ban tháng 9, những phần việc cần khắc phục đã được cụ thể hóa bằng thông báo kết luận của đồng chí Bí thư, phân công đến từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; người được giao nhiệm vụ cam kết thực hiện theo tiến độ Công an tỉnh giao, hạn chế không còn nằm trên báo cáo mà gắn với mỗi người, một nhiệm vụ, thời hạn và cơ chế kiểm tra.

Niềm tin của nhân dân không chỉ được bồi đắp bằng những việc làm tốt, mà còn được thử thách qua cách tổ chức Đảng đối diện với những điều chưa hoàn thiện. Dám nhận trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân, giao đúng người, làm đến cùng và đo bằng kết quả thực tế – đó là cách Chi bộ giữ vững uy tín và niềm tin.

Nơi biên cương Tổ quốc, những bước chân thầm lặng của người chiến sĩ Công an xã Khổng Lào vẫn miệt mài vượt dốc đến với từng hộ dân còn khó khăn, từng người già, người chưa thông luật. Sức sống của tổ chức cơ sở đảng không nằm ở nghị quyết trên giấy, mà hiển hiện qua khả năng biến trách nhiệm thành hành động. Bắt đầu từ thấu hiểu, đi đến nơi dân cần, đồng hành cùng Nhân dân làm chủ sự bình yên và dũng cảm nhìn thẳng vào hạn chế để tự hoàn thiện, tự sửa mình và không ngừng vươn lên.

Đảng trong tim – Mang ánh sáng, lý tưởng, khát vọng của Đảng đến mọi người dân vì thế, không phải là một khái niệm xa xôi. Đó là cách người cán bộ lựa chọn việc khó để làm, lựa chọn đến với nơi xa hơn, kiên trì hơn trước một vấn đề chưa được giải quyết và giữ lời hứa với nhân dân bằng kết quả của công việc. Niềm tin cũng không tự nhiên mà có; nó được bồi đắp qua từng lần cán bộ đến với dân, từng việc được giải quyết, từng khuyết điểm được nhìn nhận bằng tinh thần trách nhiệm. Con đường phía trước chắc chắn còn nhiều chông gai. Những nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục đặt ra yêu cầu mới đối với Chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên. Nhưng nếu những dấu chân hôm nay vẫn tiếp tục hướng về Nhân dân, bắt đầu từ Nhân dân và trở về với Nhân dân bằng những kết quả thiết thực, thì hành trình giữ gìn bình yên nơi biên cương sẽ không chỉ có bước chân của người chiến sĩ. Đó sẽ là những dấu chân của niềm tin, của sự đồng hành và của một Đảng luôn hiện diện trong đời sống nhân dân.