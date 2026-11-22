Với nhiều cặp đôi trẻ, chuẩn bị đám cưới không chỉ là chuyện chọn ngày, chọn váy hay đặt tiệc, mà còn là bài toán về tài chính, thời gian và những kỳ vọng của gia đình. Trong bối cảnh đó, một cách làm mới đang thu hút sự chú ý tại Trung Quốc: tìm kiếm tài trợ từ các thương hiệu để giảm chi phí tổ chức, đồng thời tạo dấu ấn riêng cho ngày cưới.

Thay vì tự chi trả toàn bộ chi phí cho đồ ăn, quà tặng, đồ trang trí hay các hoạt động trong tiệc, một số cô dâu, chú rể chủ động liên hệ với doanh nghiệp để đề xuất đưa sản phẩm của họ vào lễ cưới. Đổi lại, thương hiệu cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc hỗ trợ tổ chức, qua đó có cơ hội tiếp cận khách hàng trong một không gian gần gũi và giàu trải nghiệm.

Một cuộc khảo sát mới của Soul App cho thấy hơn 60% thế hệ Z ở Trung Quốc coi đám cưới là một hình thức thể hiện bản thân và hơn một phần ba trong số họ dự trù ngân sách từ 50.000 đến 100.000 nhân dân tệ. (Ảnh: Shutterstock)

Từ món ăn vặt đến quà tặng cưới

Cô dâu Daranzi kết hôn vào tháng 7 và chỉ có chưa đầy một tháng để chuẩn bị. Khi bắt gặp lời mời hợp tác trên mạng xã hội từ Mala Prince, thương hiệu đồ ăn vặt mà cô yêu thích, Daranzi đã chủ động liên hệ.

Đáp lại, doanh nghiệp cung cấp một gói hỗ trợ đám cưới, bao gồm việc lên kế hoạch cho các trò chơi chặn cửa – một nghi thức phổ biến trong đám cưới Trung Quốc – cùng với số lượng lớn các món ăn vặt để phục vụ khách mời. Theo tạp chí Time Weekly, chương trình tài trợ đám cưới của thương hiệu này đã hỗ trợ hơn 3.000 đám cưới.

Không dừng lại ở đó, Daranzi và chồng tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ từ một hãng rượu baijiu để cung cấp đồ uống cho tiệc và từ một thương hiệu mặt nạ dưỡng da để làm quà cho phù dâu. Cô chia sẻ với tạp chí Vista rằng việc được những thương hiệu mình yêu thích tài trợ đã khiến ngày cưới trở nên đáng nhớ hơn.

Một cô dâu khác, Paopao, sử dụng sản phẩm và quà tặng từ một chuỗi trà sữa và một doanh nghiệp sữa để trang trí địa điểm tổ chức, đồng thời tạo thêm sự mới lạ cho khách mời. Trong khi đó, cô dâu có biệt danh Jojo trên mạng xã hội nhận được giày nữ, quả dương mai đóng hộp và máy hấp quần áo miễn phí.

Những hình thức hỗ trợ này có thể không trực tiếp thay thế các khoản chi lớn như địa điểm, tiệc cưới hay chụp ảnh, nhưng góp phần giảm một số chi phí phụ, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho các cặp đôi vốn phải cân đối ngân sách cho nhiều hạng mục.

Một blogger được dẫn lại trong bài viết của South China Morning Post (SCMP) ước tính rằng nếu tận dụng tất cả các chương trình tài trợ đám cưới hiện có trên thị trường, một cặp đôi có thể tiết kiệm được gần 18.000 nhân dân tệ (khoảng 2.700 USD). Đây là mức tiết kiệm theo ước tính cá nhân, không phải số liệu thống kê đại diện cho tất cả các đám cưới.

Khi thương hiệu tìm đến những trải nghiệm đời thường

Nếu với các cặp đôi, tài trợ giúp giảm chi phí và tạo thêm lựa chọn, thì với doanh nghiệp, đây lại là một hình thức tiếp thị dựa trên trải nghiệm thực tế.

Đám cưới là sự kiện có sự tham gia của gia đình, bạn bè và các mối quan hệ xã hội. Sản phẩm xuất hiện trong tiệc, quà tặng, trò chơi hay hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội có thể tiếp cận người tiêu dùng một cách tự nhiên hơn so với quảng cáo truyền thống.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng tiếp xúc với nhiều nội dung quảng cáo và hình ảnh người nổi tiếng được dàn dựng chuyên nghiệp, trải nghiệm của những người dùng bình thường có thể tạo ra một dạng kết nối khác. Một sản phẩm được sử dụng trong ngày cưới, đi kèm câu chuyện cá nhân và hình ảnh thực tế, có thể trở thành nội dung quảng bá gần gũi, dễ lan tỏa.

Điểm đáng chú ý là các thương hiệu không chỉ cung cấp sản phẩm mà trong một số trường hợp, còn tham gia vào quá trình tổ chức, thiết kế hoạt động hoặc tạo gói hỗ trợ riêng. Điều này cho thấy tài trợ đám cưới đang được khai thác như một hình thức tiếp thị trải nghiệm, trong đó doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng nhau tạo ra nội dung.

Tuy nhiên, hiệu quả quảng bá không đồng nghĩa với việc mọi chương trình tài trợ đều có lợi cho doanh nghiệp. Việc lựa chọn đối tượng, mức độ hiện diện của thương hiệu, khả năng lan truyền nội dung và chi phí thực tế vẫn là những yếu tố quyết định hiệu quả của hình thức tiếp thị này.

Tiết kiệm chi phí hay thương mại hóa ngày trọng đại?

Sự xuất hiện của xu hướng tài trợ đám cưới cũng phản ánh những thay đổi trong cách giới trẻ Trung Quốc nhìn nhận hôn lễ. Đám cưới không còn nhất thiết phải được tổ chức theo một khuôn mẫu cố định, mà có thể trở thành dịp để thể hiện cá tính, sở thích và lựa chọn của mỗi cặp đôi.

Một khảo sát do SCMP dẫn lại từ nền tảng xã hội Soul App cho thấy hơn một phần ba số người trẻ tham gia khảo sát đặt ngân sách đám cưới ở mức 50.000-100.000 nhân dân tệ. Hơn 60% người thuộc thế hệ Z trong khảo sát xem đám cưới là một thời điểm quan trọng để thể hiện bản thân.

Những con số này gợi ý rằng tiết kiệm chi phí và cá nhân hóa đang trở thành những yếu tố được quan tâm trong việc lựa chọn tổ chức đám cưới, dù không thể suy rộng từ một khảo sát riêng lẻ để đại diện cho quan điểm của toàn bộ giới trẻ Trung Quốc.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, chủ đề “tài trợ đám cưới” đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem, nhưng phản ứng của công chúng không hoàn toàn đồng thuận. Có người đánh giá đây là một cách làm sáng tạo, giúp các cặp đôi tận dụng nguồn lực và tạo nên một đám cưới khác biệt. Ngược lại, một số ý kiến lo ngại sự hiện diện quá dày đặc của thương hiệu có thể khiến lễ cưới mất đi không khí riêng tư, biến một sự kiện mang ý nghĩa tình cảm thành một không gian quảng cáo.

Nỗi lo này không phải là vô căn cứ. Nếu các sản phẩm, logo, thông điệp quảng bá hoặc yêu cầu đăng tải nội dung chiếm quá nhiều vị trí trong chương trình, sự chú ý của khách mời có thể bị phân tán. Đối với những cặp đôi coi trọng tính trang trọng và sự riêng tư, việc phải cân nhắc quyền lợi của nhà tài trợ cũng có thể khiến khâu tổ chức trở nên phức tạp hơn.

Một cư dân mạng hài hước nhận xét rằng nhiều năm sau, khi mở album cưới để hồi tưởng về ngày trọng đại, các cặp đôi có thể chỉ thấy một loạt biển quảng cáo. Câu nói đùa này phần nào phản ánh ranh giới mà nhiều người đang cân nhắc: làm thế nào để tận dụng lợi ích thương mại mà không đánh mất ý nghĩa của một ngày vốn dành cho tình yêu và sự gắn kết.

Xu hướng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo. SCMP cho biết hồi tháng 5, một số đối tượng đã giả mạo thương hiệu đồ ăn vặt để thu thập thông tin cá nhân và chiếm đoạt tiền đặt cọc. Sau đó, các doanh nghiệp phải làm rõ rằng chương trình tài trợ chính thức không yêu cầu người tham gia phải trả phí. Điều này cho thấy, bên cạnh lợi ích, các cặp đôi cần xác minh nguồn thông tin, điều kiện hợp tác và tính xác thực của chương trình trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân.

Tài trợ đám cưới có thể không phù hợp với tất cả mọi người, và cũng không phải là giải pháp thay thế cho việc lập kế hoạch ngân sách hợp lý. Nhưng sự xuất hiện của hình thức này cho thấy các cặp đôi trẻ đang chủ động tìm kiếm những cách tổ chức linh hoạt hơn, trong khi doanh nghiệp cũng mở rộng cách tiếp cận khách hàng từ quảng cáo truyền thống sang những trải nghiệm đời thường.

Có lẽ điều quan trọng không phải là đám cưới có bao nhiêu thương hiệu xuất hiện, mà là các cặp đôi có thể lựa chọn cách tổ chức phù hợp với điều kiện tài chính, sở thích và ý nghĩa mà họ muốn dành cho ngày trọng đại của mình.