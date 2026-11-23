Không khí ngày hội lan tỏa khắp thành phố

Những ngày này, TP.HCM như khoác lên mình tấm áo rực rỡ của ngày hội. Trên các ngả đường, từ sân bay Tân Sơn Nhất đến khu vực trung tâm, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 được trang hoàng nổi bật. Không khí lễ hội hiện diện từ những tuyến phố đông đúc đến các nhà thi đấu, nơi những cuộc tranh tài đang diễn ra sôi nổi.

Đông đảo người dân tham dự lễ khai mạc

Dù lễ khai mạc đã khép lại được vài ngày, dư âm về một chương trình được tổ chức công phu bên dòng sông Sài Gòn vẫn còn đọng lại trong cảm xúc của nhiều người.

Chị Hương Lan, du khách đến từ phường Ngọc Hà (Hà Nội), cho biết rất vui khi có mặt tại thành phố mang tên Bác đúng dịp diễn ra Đại hội. Được chiêm ngưỡng những màn trình diễn thể thao trên sông Sài Gòn và theo dõi lễ khai mạc với sự kết hợp giữa nghệ thuật, thể thao và công nghệ hiện đại là trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi của chị.

“Với những du khách như chúng tôi, việc được hòa mình vào không khí lễ hội, không khí của ngày hội thể thao lớn thế này thật tuyệt vời”, chị Lan chia sẻ.

Với các vận động viên (VĐV), ấn tượng về lễ khai mạc không chỉ đến từ những nghi thức trang trọng, màn rước và thắp đuốc độc đáo hay chương trình nghệ thuật kể câu chuyện về TP.HCM. Một kỷ niệm đặc biệt còn là những phút giây tất cả cùng hòa mình vào không khí âm nhạc sôi động sau khi phần lễ chính thức kết thúc.

Hàng trăm huấn luyện viên (HLV), VĐV của các đoàn thể thao đã cùng giao lưu, nhảy múa trong tiếng nhạc do các DJ trình diễn. Những khoảng cách giữa các đoàn dường như được xóa nhòa khi mọi người cùng hòa chung nhịp điệu, cùng tận hưởng niềm vui của ngày hội.

Hoạt động giao lưu sau lễ khai mạc cũng là cách tổ chức quen thuộc tại nhiều sự kiện thể thao quốc tế lớn, tạo không gian kết nối, giúp các VĐV thư giãn, giải tỏa áp lực trước những cuộc tranh tài.

Không chỉ để lại ấn tượng với các đoàn thể thao và du khách trong nước, lễ khai mạc còn nhận được những đánh giá tích cực từ các vị khách quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào Kingmano Phommahaxay bày tỏ ấn tượng trước quy mô và công tác tổ chức Đại hội, đặc biệt là sự kết hợp hài hòa giữa thể thao, nghệ thuật, lịch sử và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Điều khiến ông chú ý còn là ý tưởng lựa chọn không gian quảng trường ven sông Sài Gòn để tổ chức lễ khai mạc, thay vì giới hạn chương trình trong sân vận động hoặc nhà thi đấu. Cách tổ chức này giúp tận dụng cảnh quan đô thị, tạo không gian mở và đưa sự kiện đến gần hơn với công chúng.

Cục trưởng Cục Thể thao tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) Đường Nguyên cũng đánh giá cao cách chương trình kết hợp thể thao với nghệ thuật, lịch sử và những giá trị văn hóa truyền thống.

Những cảm nhận ấy cho thấy một dấu ấn của Đại hội lần này: không chỉ tổ chức một sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn biết khai thác không gian đô thị, cảnh quan và bản sắc văn hóa để tạo nên sức hấp dẫn riêng.

Đưa thể thao đến gần hơn với người dân

Đông đảo người dân thành phố cổ vũ cho các cuộc thi đấu

Sức sống của Đại hội không chỉ hiện diện trong đêm khai mạc mà còn tiếp tục lan tỏa tại các địa điểm thi đấu.

Những ngày qua, tại các nhà thi đấu, đông đảo khán giả đã đến theo dõi, cổ vũ cho các VĐV. Từ môn bơi, cầu lông đến thể thao điện tử, bóng chuyền bãi biển, tiếng reo hò, những tràng pháo tay và sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ đã góp phần tạo nên bầu không khí tranh tài hào hứng.

Với các VĐV, sự hiện diện của khán giả trên khán đài là nguồn động viên quý giá. Mỗi tiếng cổ vũ không chỉ tiếp thêm tinh thần thi đấu mà còn giúp họ cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, tình cảm của cộng đồng dành cho thể thao.

Đáng chú ý, sự sôi động ấy không chỉ đến từ những môn thể thao quen thuộc. Những cuộc tranh tài ở nhiều bộ môn khác nhau cũng thu hút sự chú ý của người dân, tạo cơ hội để công chúng tìm hiểu thêm về luật thi đấu, kỹ thuật và vẻ đẹp riêng của từng môn.

Đằng sau không khí ấy là sự chuẩn bị của TP.HCM trong việc tổ chức Đại hội. Từ trang trí, tuyên truyền trên các tuyến đường, lựa chọn không gian mở cho lễ khai mạc đến bố trí các địa điểm thi đấu, khu vực phục vụ VĐV, HLV và khán giả, những công việc cụ thể đã góp phần tạo điều kiện để ngày hội thể thao diễn ra thuận lợi.

Việc kết hợp các hoạt động nghệ thuật, trình diễn thể thao và giao lưu cộng đồng cũng giúp Đại hội vượt ra ngoài khuôn khổ của những cuộc tranh tài huy chương, trở thành sự kiện có sức hấp dẫn đối với người dân và du khách.

Đó cũng là một trong những ý nghĩa quan trọng của Đại hội Thể thao toàn quốc. Bởi bên cạnh nhiệm vụ đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện và phát hiện tài năng, Đại hội còn góp phần khơi dậy tinh thần rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Có thể từ một cuộc thi đấu được chứng kiến hôm nay, một em nhỏ theo cha mẹ đến nhà thi đấu sẽ bắt đầu yêu thích một môn thể thao. Từ những hình ảnh đẹp của các VĐV, nhiều người sẽ có thêm động lực lựa chọn một hình thức vận động phù hợp với bản thân. Và từ những sân chơi phong trào, biết đâu sẽ xuất hiện những tài năng đóng góp cho thể thao Việt Nam trong tương lai.

Bởi giá trị của Đại hội không chỉ nằm ở những tấm huy chương được trao hay các kỷ lục được xác lập, mà còn ở khả năng truyền cảm hứng, đưa thể thao trở thành một phần gần gũi trong đời sống cộng đồng.

Đây cũng là tinh thần hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có 45% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Khi Đại hội thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, thành công không chỉ được đo bằng chất lượng tổ chức hay thành tích của các đoàn thể thao, mà còn bằng những giá trị được lan tỏa sau mỗi cuộc tranh tài. Từ không khí sôi động trên đường phố TP.HCM, những khán đài đầy ắp tiếng cổ vũ đến niềm vui của các VĐV và người hâm mộ, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đang góp phần khơi dậy tình yêu thể thao trong cộng đồng. Và từ những điều giản dị ấy, khát vọng về một Việt Nam khỏe mạnh, năng động và hùng cường được bồi đắp từng ngày.