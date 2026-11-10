Khi công viên trở thành điểm hẹn âm nhạc

Không khí buổi sáng cuối tuần tại Công viên Võ Văn Kiệt trở nên vui tươi, gần gũi

Từ niềm đam mê đến sân chơi chung

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng chủ nhật, tại một góc Công viên Võ Văn Kiệt, tiếng trống, guitar, violin, keyboard, saxophone... lần lượt hòa quyện, tạo nên những giai điệu khi sôi nổi, lúc nhẹ nhàng, sâu lắng. Người đi bộ dừng chân lắng nghe, các em nhỏ hào hứng theo dõi và tìm cho mình một chỗ ngồi để thưởng thức. Không khí buổi sáng cuối tuần vì thế trở nên vui tươi, gần gũi.

Đây là hoạt động biểu diễn âm nhạc miễn phí do anh Nguyễn Hữu Ân và anh Bùi Văn Hậu khởi xướng. Xuất phát từ sở thích chơi nhạc, những người có cùng niềm đam mê đã tìm đến nhau, cùng tập luyện, trao đổi kinh nghiệm và mong muốn đưa âm nhạc đến gần hơn với mọi người.

Anh Nguyễn Hữu Ân cho biết: Nhóm Nhịp Sáng hiện có 10 thành viên và đã tổ chức được 4 buổi biểu diễn tại Công viên Võ Văn Kiệt. Những ngày đầu, do hoạt động còn mới mẻ nên lượng khán giả chưa đông. Tuy nhiên, qua từng buổi biểu diễn, chương trình dần thu hút sự quan tâm của người dân. Không chỉ có người lớn tuổi, ngày càng nhiều gia đình đưa con nhỏ đến xem, cổ vũ và thưởng thức âm nhạc.

Các thành viên trong nhóm Nhịp Sáng biểu diễn tại Công viên Võ Văn Kiệt.

Trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, những giai điệu âm nhạc nối tiếp nhau trong không khí thoải mái, cởi mở. Không có kịch bản biểu diễn cố định, những bản nhạc trữ tình, nhẹ nhàng được thể hiện ngẫu hứng, tạo nên không gian giao lưu gần gũi. Và bất kỳ ai yêu thích âm nhạc, biết chơi nhạc cụ đều có thể tham gia biểu diễn, góp thêm sắc màu cho chương trình.

Âm nhạc, nhịp cầu kết nối cộng đồng

Không dừng lại ở việc thưởng thức, nhiều người dân còn chủ động hòa mình vào không gian âm nhạc. Khi những giai điệu quen thuộc vang lên, các nhóm dân vũ, nhóm nhảy của chị em phụ nữ cũng tham gia hưởng ứng. Chị Nguyễn Thị Châu Nga - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khiêu vũ Hoài Trang chia sẻ: “Âm nhạc giúp mọi người có thêm niềm vui, tạo cơ hội giao lưu, vận động và gắn bó với nhau hơn. Những buổi sinh hoạt như thế này không chỉ giúp chị em thư giãn mà còn mang đến không khí tươi vui, tích cực cho cộng đồng”.

Còn ông Lê Minh Khai, người dân phường Phú Thủy bày tỏ: Những sân chơi âm nhạc miễn phí như thế này rất thiết thực, nhất là đối với giới trẻ. Đây là dịp để các em tiếp cận âm nhạc, nuôi dưỡng niềm yêu thích nghệ thuật, đồng thời có thêm môi trường giao lưu, thể hiện khả năng của mình. Âm nhạc cũng là cầu nối để những người chưa quen biết có thể gặp gỡ, chia sẻ và trở nên gần gũi hơn.

Bất kỳ ai yêu thích âm nhạc, biết chơi nhạc cụ đều có thể tham gia biểu diễn.

Không chỉ có sân chơi âm nhạc, tại Công viên Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy còn duy trì một điểm hẹn âm nhạc khác vào buổi tối cuối tuần ở Công viên Cầu Vồng. Qua nhiều tháng hoạt động, nơi đây trở thành không gian gặp gỡ của những người yêu ca hát, cùng nhau biểu diễn, thưởng thức và chia sẻ niềm đam mê. Mỗi điểm hẹn có cách tổ chức riêng nhưng đều hướng đến mục tiêu tạo thêm sân chơi lành mạnh, gần gũi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân.

Ông Nguyễn Thế Dũng - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Phú Thủy cho biết: Địa phương luôn quan tâm duy trì, nhân rộng các sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại không gian công cộng. Đây là hướng triển khai phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, khuyến khích sáng tạo và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Qua đó, tạo điều kiện để người dân giao lưu, chia sẻ sở thích, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Để giữ vững chất lượng trình diễn và duy trì sân chơi lâu dài, nhóm mong muốn thu hút thêm các bạn trẻ, nghệ sĩ và du khách có khả năng biểu diễn cùng tham gia. Qua đó, chương trình sẽ có thêm nhiều màu sắc, tiết mục phong phú, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân. Anh Bùi Văn Hậu, Trưởng nhóm Nhịp Sáng