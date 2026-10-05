Khi công việc cần một chiếc bán tải, Toyota Hilux là lựa chọn đáng cân nhắc

Toyota Hilux thế hệ thứ 9 ra mắt thị trường Việt Nam cuối tháng 1-2026 đã làm thay đổi góc nhìn của đông đảo khách hàng về bán tải của thương hiệu Nhật.

Thoát mác trung tính, các kỹ sư của Toyota đã “lột xác” diện mạo Hilux theo tinh thần “Cyber Sumo” với phong cách hiện đại, công nghệ và mang hơi hướng tương lai. Từ thiết kế đầu xe với lưới tải nhiệt 3D, hốc gió giả lập Offroad, cản trước vững chắc, hệ thống đèn sắc nét cho đến logo mang dòng chữ TOYOTA ấn tượng ở đầu và sau thùng xe mang đến diện mạo mới mẻ, chinh phục đông đảo khách hàng.

Nhưng không chạy theo xu hướng hay sao chép đối thủ, Toyota xác định rõ ràng tệp khách hàng của từng phiên bản Hilux và kiên định với định hướng tạo ra một chiếc bán tải “đa-di-năng” để có thể đồng hành với chủ nhân mỗi ngày. Đó phải là một chiếc xe bền bỉ, tin cậy cho công việc. Bởi vậy, Hilux thế hệ mới tiếp tục kế thừa DNA: Chất lượng, bền bỉ, tin cậy.

Hilux thế hệ mới đổi mới toàn diện về thiết kế, phù hợp thị hiếu người dùng Việt.

Hilux Standard: Ưu tiên hiệu quả đầu tư

Hilux 2026 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản Standard, Pro và Trailhunter. Nếu như phiên bản Trailhunter được trang bị đa dạng các công nghệ chinh phục địa hình, lựa chọn hàng đầu cho người dùng yêu thích offroad thì phiên bản Standard và Pro được đánh giá là lựa chọn hợp lý cho khách hàng cần một chiếc xe có khả năng tải nặng, bền bỉ cho công việc hằng ngày và tiết kiệm chi phí đầu tư.

Giá bán chỉ từ 632 triệu đồng, Hilux Standard tối ưu hiệu quả đầu tư, lựa chọn phù hợp phục vụ công việc.

Hilux Standard có giá bán chỉ từ 632 triệu đồng. Khách hàng mua xe trong tháng 9 này được nhận ưu đãi lãi suất từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN). Lãi suất chỉ từ 7,75% cố định trong 6 tháng đầu và 10,49% cố định trong 6 tháng tiếp theo, giúp khách hàng giảm bớt áp lực tài chính khi mua xe.

Phiên bản này sử dụng hộp số sàn 6 cấp, động cơ dầu 2.8L tăng áp cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn 420Nm mang lại sức mạnh vận hành vượt trội, đáp ứng nhu cầu tải nặng và bền bỉ theo năm tháng.

Hilux Standard là lựa chọn kinh tế cho khách hàng mua xe chủ yếu phục vụ công việc, chuyên chở hàng hóa, chinh phục các công trường khói bụi hay cần mẫn lao động tại các vùng nông sản. Dù sinh ra cho công việc nặng nhọc, nhưng mẫu xe này vẫn được Toyota trang bị các tiện ích phục vụ người dùng như lọc bụi PM2.5, màn hình giải trí cảm ứng 9inch kết nối điện thoại thông minh và đàm thoại rảnh tay. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn như hệ thống kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử hay hỗ trợ khởi hành ngang dốc phát huy vai trò thiết thực trong các điều kiện vận hành.

Hilux Pro: Cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Nếu như Hilux Standard là giải pháp đầu tư hiệu quả cho công việc, thì Hilux Pro là lựa chọn cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Phiên bản này có giá bán từ 706 triệu đồng và hưởng ưu đãi lãi suất tương tự Hilux Standard. Phiên bản giữa của Hilux cũng được trang bị động cơ 2.8L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn 500Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu sau.

Hilux Pro với hộp số tự động 6 cấp, động cơ 2.8L tăng áp là lựa chọn cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Với Hilux Pro, hãng Nhật không chỉ chú trọng đến việc tối ưu chi phí cho một mẫu xe cần mẫn trong công việc mà còn mang đến cho chủ xe không gian tận hưởng cuộc sống khi trang bị các tính năng sạc không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, lọc bụi PM2.5, màn hình hiển thị đa thông tin TFT 7 inch thuận tiện trong quá trình sử dụng hàng ngày. Bên cạnh đó, các tính năng sấy kính sau, hệ thống đèn chiếu sáng LED, đèn sương mù sau, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe là những trang bị nâng cấp so với bản Standard. Với nhóm người dùng cần một chiếc bán tải cân bằng giữa công việc và trải nghiệm, trong mức giá hợp lý, thì Hilux Pro là lựa chọn đáng cân nhắc.

Anh Dương Vũ Văn, chủ xe Hilux Pro tại Hà Nội chia sẻ: “Bản 1 cầu số tự động vừa vặn với nhu cầu của tôi. Vừa đáp ứng công việc chở hàng hằng ngày, vừa phục vụ gia đình cuối tuần đi chơi ngoại thành hay đi các vùng biển miền Bắc. Xe cũng thuận tiện di chuyển trong phố với mức tiêu thụ nhiên liệu vừa phải”.

Sự thay đổi về diện mạo, duy trì giá trị bền bỉ và tin cậy dài lâu cùng giá bán hợp lý, hai phiên bản 4x2 của Toyota Hilux trở thành sự lựa chọn của nhiều khách hàng Việt. 8 tháng đầu năm, hãng Nhật ghi nhận 5.261 chiếc Hilux (gồm cả 3 phiên bản) đã được bán ra thị trường, duy trì vị trí số 2 phân khúc bán tải, theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA).