Khi công tác dân vận ở Vĩnh Long không chỉ dừng lại ở vận động

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Ngày 12/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2026) và Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Kim Ngọc Thái nhấn mạnh, công tác dân vận và Mặt trận phải bắt đầu từ nhân dân, dựa vào nhân dân và hướng đến lợi ích của nhân dân. Do đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh lấy quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, niềm tin và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác. Mọi chủ trương, chính sách cần gắn với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Kim Ngọc Thái phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Theo ông Kim Ngọc Thái, Vĩnh Long có cơ cấu dân cư đa dạng, gồm đồng bào dân tộc, tôn giáo, công nhân, nông dân và nhiều nhóm đối tượng khác. Do đó, phương thức vận động cần phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, nhóm dân cư, tránh cách làm máy móc, rập khuôn. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tăng cường đối thoại, thuyết phục, đồng hành cùng người dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Tỉnh đã có chuyển biến trong ứng dụng công nghệ số vào công tác vận động quần chúng, với 100% Ủy ban MTTQ cấp xã duy trì Fanpage, nhóm Zalo cộng đồng; xây dựng, triển khai “Cẩm nang điện tử về công tác giám sát và phản biện xã hội” và đưa “Cổng Mặt trận số 24/7” vào hoạt động. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là phương tiện hỗ trợ, yếu tố quyết định vẫn là sự gần gũi, chân thành và trách nhiệm của cán bộ Mặt trận. Cán bộ Mặt trận cần thường xuyên bám địa bàn, gặp gỡ, lắng nghe người dân, nhất là đồng bào dân tộc, tôn giáo, người có uy tín, công nhân, người lao động và các nhóm yếu thế.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Hồng Nhung phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Cùng với đó, MTTQ các cấp cần nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm như chất lượng công trình giao thông nông thôn, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và tình trạng lừa đảo trên không gian mạng. Sau giám sát, Mặt trận cần theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị đến cùng; kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền những vấn đề vượt thẩm quyền, tránh tình trạng kiến nghị nhưng thiếu kiểm tra kết quả thực hiện.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng yêu cầu phát huy tiềm năng, lợi thế của địa bàn đang đặt ra đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ công tác vận động quần chúng.

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các cá nhân có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và cơ chế phối hợp trong công tác vận động quần chúng; đổi mới phương thức vận động, tập hợp nhân dân và phát huy quyền làm chủ của người dân; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng đồng thuận và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các ý kiến yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Hồng Nhung cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, MTTQ các cấp cần chuyển từ vai trò cầu nối đơn thuần sang chủ động kiến tạo đồng thuận, tham gia phản biện chính sách và giám sát việc thực thi quyền lực. Đối với Vĩnh Long, phát huy sức mạnh đoàn kết, chuyển thành nguồn lực và động lực phát triển có ý nghĩa quan trọng trong giải quyết những điểm nghẽn về hạ tầng, chuyển đổi số và an sinh xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Kim Ngọc Thái tặng quà cho đại biểu tôn giáo tại buổi tọa đàm. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung lưu ý việc tổ chức các phong trào, cuộc vận động cần khắc phục tình trạng hình thức, chồng chéo, thiếu tiêu chí đánh giá kết quả thực chất. Công tác giám sát, phản biện xã hội và theo dõi việc giải quyết kiến nghị của nhân dân cần được quan tâm hơn. Ứng dụng công nghệ số cần gắn với nâng cao chất lượng tương tác, bảo đảm thông tin đến đúng đối tượng và phản ánh của người dân được tiếp nhận, xử lý có trách nhiệm.