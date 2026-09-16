Khi công nghệ y tế đánh thức những khát vọng cống hiến

Sự hợp tác giữa TECNIC Medtech và Doanh nghiệp Xã hội Khát Vọng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc hỗ trợ người khuyết tật. (Ảnh: TECNIC )

Sự hợp tác chiến lược giữa Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Hỗ trợ Y tế TECNIC (TECNIC Medtech) và Công ty cổ phần Doanh nghiệp Xã hội Khát Vọng (Doanh nghiệp Xã hội Khát Vọng) đang mở ra một hệ sinh thái toàn diện, nơi công nghệ y tế trở thành chiếc cầu nối vững chắc, đưa những "trí tuệ phi thường" và "bàn tay vàng" tái hòa nhập, tiếp tục kiến tạo giá trị cho cộng đồng.

Hành trình từ phục hồi thể chất đến tự lập cuộc sống

Sau khi rời các cơ sở y tế điều trị tích cực, chặng đường phục hồi của người bệnh, đặc biệt là người khuyết tật tiếp tục diễn ra tại gia đình. Đây là giai đoạn mang tính quyết định, bởi những hoạt động tưởng chừng đơn giản nhất như thay đổi tư thế, tự di chuyển hay sinh hoạt cá nhân cũng trở thành những thử thách lớn, không chỉ đòi hỏi nghị lực kiên cường mà còn cần sự đồng hành của các giải pháp công nghệ y tế và phục hồi chức năng phù hợp.

Tuy nhiên, việc tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại ngay tại nhà từ lâu vẫn luôn là một trở ngại lớn đối với nhiều người. Bằng sự thấu hiểu, TECNIC Medtech mang theo triết lý "Giải pháp toàn diện, tái sinh cuộc sống" đưa các giải pháp công nghệ y tế và thiết bị phục hồi chức năng hiện đại đến gần hơn với không gian sinh hoạt của từng gia đình.

Những "khối óc phi thường" và những "bàn tay vàng" ẩn sau nghịch cảnh

Có một thực tế trong xã hội, chúng ta thường nhìn nhận người khuyết tật thông qua lăng kính của sự đồng cảm về những khiếm khuyết thể chất, mà vô tình quên đi hoặc đánh giá thấp năng lực nội tại của họ.

Nhiều người khuyết tật vốn rất giỏi chuyên môn. Trước khi biến cố ập đến, họ từng là những cán bộ quản lý tài năng, những nhà lãnh đạo, những doanh nhân sắc sảo trên thương trường. Không chỉ sở hữu những khối óc nhạy bén, cộng đồng người khuyết tật còn hội tụ những "bàn tay vàng" tài hoa, những nghệ nhân mang trong mình ngọn lửa đam mê sáng tạo bất diệt.

Sâu thẳm trong họ là một khát vọng mãnh liệt: khát vọng được lao động, được chứng minh năng lực, tái sinh cuộc sống để có sinh kế bền vững và tái hòa nhập trọn vẹn vào dòng chảy của cộng đồng.

Doanh nghiệp Xã hội Khát Vọng chính là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy, được sáng lập và vận hành bởi chính những người khuyết tật, tập hợp để cùng nhau vượt rào cản, kiến tạo nên những giá trị sống đích thực.

Bằng những nỗ lực không mệt mỏi, Khát Vọng đã kết nối và đồng hành cùng hơn 1.250 người khuyết tật, tổ chức đào tạo nghề và kỹ năng số cho hơn 360 người, đồng thời hỗ trợ kết nối việc làm thành công cho hơn 220 người.

Cái bắt tay kiến tạo hệ sinh thái - Sự sòng phẳng của những "khách hàng đặc biệt"

Ngày 15/9/2026, tại Hà Nội, TECNIC Medtech và Doanh nghiệp Xã hội Khát Vọng đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc hỗ trợ người khuyết tật.

Điểm sáng mang tính tư tưởng lớn nhất của sự hợp tác này nằm ở cách tiếp cận: Đây không phải là một chương trình ban phát tình thương. Mọi hội viên do Doanh nghiệp Xã hội Khát Vọng giới thiệu khi có nhu cầu tiếp cận công nghệ phục hồi đều được áp dụng chính sách đối với khách hàng đặc biệt của TECNIC. Việc định vị người khuyết tật là những "khách hàng đặc biệt" thay vì đối tượng nhận trợ cấp đã mang lại cho họ sự tôn trọng tuyệt đối.

Ông Tạ Văn Luận, Chủ tịch Hội đồng quản trị TECNIC khẳng định, việc đồng hành cùng Doanh nghiệp Xã hội Khát Vọng hướng tới mục tiêu đưa các giải pháp y tế công nghệ cao đến gần hơn với nhu cầu thực tiễn, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phục hồi và tự lập của người bệnh.

Cùng chia sẻ tầm nhìn này, bà Lương Thị Minh Nguyệt, Giám đốc Doanh nghiệp Xã hội Khát Vọng nhấn mạnh rằng, mỗi hội viên đều mang trong mình mong muốn cháy bỏng được tự lập và đóng góp cho xã hội. Việc được tiếp cận các công nghệ phục hồi hiện đại thông qua những chính sách thiết thực từ TECNIC sẽ là bệ phóng giúp họ vượt qua rào cản thể chất, chủ động kiến tạo lại cuộc đời.

Lan tỏa thông điệp nhân văn: Hòa nhập bằng năng lực

Hợp tác giữa hai tổ chức không chỉ dừng lại ở các giải pháp y tế, mà còn mở rộng thành một chiến dịch truyền thông cộng đồng mạnh mẽ. Hai bên sẽ cùng phối hợp xây dựng và lan tỏa chuỗi nội dung truyền thông "Tái sinh cuộc sống" thông qua các video ngắn, phóng sự truyền cảm hứng trên đa nền tảng.

Hợp tác không chỉ dừng lại ở các giải pháp y tế, mà còn mở rộng thành một chiến dịch truyền thông cộng đồng mạnh mẽ. (Ảnh: TECNIC )

Mục tiêu cốt lõi của chiến dịch là thay đổi lăng kính của xã hội, qua đó hình ảnh người khuyết tật sẽ được giới thiệu và định vị dựa trên năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng tay nghề và khả năng cống hiến thực tế, thay vì chỉ bị đóng khung trong sự giới hạn về thể chất. Việc kết nối hình ảnh của họ với các tổ chức, doanh nghiệp sẽ mở ra những cánh cửa sinh kế mới, công bằng và bền vững hơn.

Bằng cái bắt tay mang đậm tính nhân văn và tư duy hiện đại, TECNIC Medtech và Doanh nghiệp Xã hội Khát Vọng đang cùng nhau chứng minh một chân lý: Khi công nghệ y tế được trao đến đúng người, kết hợp cùng một chính sách tôn trọng phẩm giá, nó sẽ không chỉ phục hồi một cơ thể, mà còn đánh thức những khát vọng cống hiến mãnh liệt, thắp sáng lại cả một cuộc đời.