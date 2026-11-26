Máy móc và dữ liệu bước vào quá trình canh tác

Bên cạnh những kinh nghiệm canh tác được tích lũy qua nhiều thế hệ, người nông dân tại nhiều địa phương đang từng bước đưa máy móc, thiết bị thông minh và dữ liệu số vào sản xuất. Từ theo dõi thời tiết, giám sát sâu bệnh đến gieo sạ, bón phân, công nghệ đang dần hiện diện trong từng công đoạn canh tác.

Tại xã Thạnh Phú (TP. Cần Thơ), trong mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vụ Đông Xuân 2026–2027, việc sử dụng giống Đài Thơm 8 kết hợp thiết bị bay không người lái (drone) để sạ thưa và sạ vùi phân đã giúp giảm lượng giống từ 120kg xuống còn 70–80 kg/ha.

Cần Thơ sử dụng thiết bị bay không người lái hỗ trợ giảm sức lao động và nâng cao hiệu quả canh tác trên đồng ruộng. Ảnh: Nông nghiệp và môi trường

Tại Đồng Tháp, việc triển khai hệ sinh thái số VDAPES cùng mạng lưới 25 bẫy đèn thông minh và các cảm biến đo dinh dưỡng đất đang hỗ trợ người nông dân theo dõi điều kiện canh tác, giám sát dịch hại và chủ động điều chỉnh kỹ thuật sản xuất.

Công nghệ cũng từng bước hiện diện trong nhiều công đoạn canh tác. Máy san phẳng mặt ruộng bằng tia laser giúp tiết kiệm nước tưới; thiết bị bay không người lái hỗ trợ bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật; các hệ thống thông tin chuyên ngành như MAE-INFO cung cấp dữ liệu về độ mặn, độ ẩm, sâu bệnh và cảnh báo thiên tai.

Sự chuyển biến không chỉ thể hiện ở mức độ cơ giới hóa trên đồng ruộng mà còn ở cách người nông dân quản lý sản xuất và đưa ra quyết định. Từ thời điểm gieo trồng, lượng nước tưới, phân bón đến biện pháp phòng trừ sâu bệnh, các quyết định canh tác ngày càng có thêm cơ sở từ dữ liệu thực tế. Kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ được bổ trợ bằng tri thức khoa học, tạo nền tảng cho phương thức sản xuất chủ động, chính xác và hiệu quả hơn.

Từ tăng năng suất đến tăng giá trị

Lợi ích của khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp ngày càng được thể hiện rõ qua những con số về năng suất, chi phí, lợi nhuận và giá trị thương mại của nông sản.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố tháng 11/2026, việc ứng dụng các giống lúa mới đã giúp năng suất tăng khoảng 10%, bổ sung ước tính 2,4 triệu tấn lúa mỗi năm, tạo thêm giá trị kinh tế khoảng 12.000 tỷ đồng.

Riêng tại Cần Thơ, việc kết hợp công nghệ Internet vạn vật (IoT), nhật ký canh tác điện tử, bản đồ số và các kỹ thuật canh tác tiên tiến bước đầu giúp giảm trên 30% lượng phân đạm, tăng năng suất thêm 0,3–0,7 tấn/ha và tăng lợi nhuận tối thiểu 20% so với phương thức sản xuất truyền thống.

Nếu việc ứng dụng công nghệ trong canh tác giúp người nông dân giải bài toán chi phí và năng suất, thì chuyển đổi số trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc đang mở ra cơ hội nâng cao giá trị nông sản trên thị trường.

Tại Hưng Yên, thực tế triển khai nền tảng công nghệ CheckVN kết nối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, việc định danh, xác thực nguồn gốc đến từng vườn trồng đã góp phần nâng thu nhập từ các vườn nhãn đầu dòng lên gấp 7 lần so với trước đây. Với sản phẩm vải trứng Phù Cừ, việc minh bạch quy trình sản xuất và nguồn gốc cũng góp phần nâng cao giá trị thương mại, với giá bán có thời điểm đạt 200.000–400.000 đồng/kg.

Công nghệ CheckVN sản phẩm vải trứng Phù Cừ, việc minh bạch quy trình sản xuất và nguồn gốc cũng góp phần nâng cao giá trị thương mại.

Những kết quả này cho thấy, giá trị nông sản không chỉ được quyết định bởi năng suất hay sản lượng thu hoạch mà còn phụ thuộc vào chất lượng, nguồn gốc, thương hiệu và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường. Công nghệ đang tạo điều kiện để người nông dân chuyển từ tư duy gia tăng sản lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả kinh tế, từng bước nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt.

Để công nghệ không dừng lại ở những mô hình điểm

Dù những giá trị mà khoa học, công nghệ mang lại ngày càng được khẳng định, hành trình đưa công nghệ vào đồng ruộng trên diện rộng vẫn đối mặt với không ít rào cản.

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản xuất nông nghiệp hiện nay vẫn chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ, phân tán, gây khó khăn cho việc đầu tư hạ tầng, cơ giới hóa đồng bộ và ứng dụng công nghệ trên quy mô lớn.

Đối với nhiều hộ sản xuất, việc đầu tư máy móc, thiết bị cảm biến hay hệ thống quản lý số còn là bài toán về chi phí và hiệu quả đầu tư. Một giải pháp dù tiên tiến đến đâu cũng khó được nhân rộng nếu không phù hợp với điều kiện canh tác, khả năng tài chính và năng lực vận hành của người nông dân.

Bên cạnh những hạn chế về điều kiện sản xuất, hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ còn dàn trải, chưa thực sự bám sát nhu cầu thực tiễn. Khoảng cách giữa phòng thí nghiệm và đồng ruộng khiến nhiều kết quả nghiên cứu chưa phát huy được giá trị trong sản xuất.

Trong tiến trình chuyển đổi số, những điểm nghẽn về dữ liệu và nguồn nhân lực cũng ngày càng bộc lộ. Dữ liệu nông nghiệp còn phân tán, thiếu sự kết nối và chia sẻ, trong khi kiến thức, kỹ năng khai thác và vận hành công nghệ của người sản xuất còn hạn chế.

Để công nghệ không dừng lại ở những mô hình điểm, cần đồng thời tháo gỡ các rào cản về đầu tư hạ tầng, nghiên cứu, chuyển giao, kết nối dữ liệu và nâng cao năng lực của người sản xuất.

Trong tiến trình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người nông dân có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa các kết quả nghiên cứu đến gần hơn với thực tiễn, tạo điều kiện để những giải pháp công nghệ phù hợp được ứng dụng và nhân rộng.

Thước đo thành công của quá trình đưa khoa học, công nghệ vào nông nghiệp không chỉ nằm ở năng suất trên mỗi hecta đất hay số lượng thiết bị được đưa xuống đồng ruộng, mà còn ở thu nhập của người nông dân, sức cạnh tranh của nông sản Việt và khả năng phát triển bền vững của nền nông nghiệp.