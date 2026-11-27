Cư dân số không chỉ là người tiếp nhận các dịch vụ do chính quyền cung cấp mà còn là chủ thể tham gia xây dựng cộng đồng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Không chỉ đầu tư hạ tầng, công nghệ, thành phố hướng đến mục tiêu đưa các tiện ích số vào đời sống, giúp người dân chủ động tiếp cận dịch vụ công, thanh toán trực tuyến và thụ hưởng những lợi ích thiết thực từ chuyển đổi số.

Người dân từng bước làm quen kỹ năng số

Ngay từ sáng sớm, ông Sính Văn Lâm, 65 tuổi, ngụ Khu vực 7, phường Vị Tân đã đến Nhà văn hóa Khu vực để tìm hiểu việc địa phương triển khai mô hình “Khu vực thông minh”. Tại đây, ông được giới thiệu, hướng dẫn sử dụng Sổ tay Công dân số với những nội dung thiết thực về kỹ năng sử dụng công nghệ, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và trách nhiệm của công dân trong môi trường số.

Ông Lâm vừa đọc tài liệu, vừa theo dõi cán bộ hướng dẫn các thao tác trên điện thoại thông minh. Ông nói, từ trước đến nay, ông chưa thực hiện dịch vụ nào trên điện thoại thông minh. Nay được hướng dẫn cách tra cứu thông tin dịch vụ công, đăng nhập hệ thống, nộp hồ sơ trực tuyến… thấy các bước thực hiện khá rõ ràng. Tuy nhiên, ông cho rằng bản thân phải thực hành nhiều lần mới nhớ hết và sử dụng thành thạo.

Các mô hình “Ấp thông minh”, “Khu dân cư thông minh” tại Cần Thơ là một giải pháp ứng dụng công nghệ trong quá trình đổi mới phương thức quản lý và tổ chức đời sống cộng đồng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Cũng từ những lớp tập huấn, bà Nguyễn Thị Thành, 56 tuổi, ngụ ấp Thạnh Xuân, xã Hỏa Lựu đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ về việc sử dụng điện thoại thông minh. Trước đây, bà chỉ sử dụng điện thoại di động để nghe và gọi, chưa có điều kiện tiếp cận các tiện ích trên môi trường mạng. Sau khi tham gia lớp tập huấn thuộc phong trào “Bình dân học vụ số”, được hướng dẫn những kiến thức và kỹ năng cơ bản về sử dụng công nghệ, bà nhận thấy điện thoại thông minh mang lại nhiều tiện ích thiết thực trong cuộc sống. Sau buổi tập huấn, bà thấy có thể tra cứu thông tin, làm các thủ tục trên mạng rất tiện lợi nên về nhà sẽ nhờ con mua điện thoại thông minh để học cách sử dụng, thực hiện các dịch vụ trực tuyến, đỡ phải đi lại nhiều.

Thực tế cho thấy, xây dựng cộng đồng số không chỉ bắt đầu từ những hệ thống phần mềm hiện đại hay các thiết bị công nghệ được đầu tư, mà trước hết phải bắt đầu từ chính người dân. Khi người cao tuổi biết sử dụng điện thoại thông minh, người nội trợ biết thanh toán hóa đơn trực tuyến, hộ kinh doanh quen với thanh toán không dùng tiền mặt, người lao động biết tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra những thay đổi trong đời sống cộng đồng.

Tại phường Vị Tân, việc triển khai mô hình “Khu vực thông minh” được xác định gắn với xây dựng hạ tầng công nghệ và phát triển các tiện ích phục vụ trực tiếp người dân. Theo ông Tô Minh Điền, Phó Chủ tịch UBND phường Vị Tân, địa phương tập trung triển khai đồng bộ những tiện ích cốt lõi tại Khu vực 7 và các khu vực còn lại ở phường, nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, công nghệ và các dịch vụ số.

Tại Cần Thơ, các mô hình “Ấp thông minh”, “Khu dân cư thông minh” được định hướng triển khai theo cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Về hạ tầng, phường hướng đến trang bị cho nhà văn hóa khu vực hệ thống wifi miễn phí, máy vi tính, máy in để hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, tiếp cận công nghệ và thực hiện các thủ tục cần thiết, từng bước trở thành điểm hỗ trợ người dân học tập, thực hành kỹ năng số và sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Đáng chú ý, mô hình đặt ra mục tiêu cụ thể về phát triển đời sống số. Phường phấn đấu 100% cơ sở kinh doanh chấp nhận thanh toán số; trên 85% người dân thanh toán trực tuyến các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, học phí; trên 90% người dân có thể tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà hoặc tại nhà văn hóa khu vực.

Điều này cho thấy, cách tiếp cận chuyển đổi số không dừng ở việc phổ cập thiết bị mà hướng đến thay đổi phương thức giao dịch, sinh hoạt và tương tác giữa người dân với chính quyền. Khi các khoản thanh toán thiết yếu được thực hiện trên nền tảng số, người dân có thể tiết kiệm thời gian, hạn chế sử dụng tiền mặt và chủ động theo dõi các giao dịch. Khi dịch vụ công trực tuyến được sử dụng thường xuyên, việc giải quyết thủ tục hành chính cũng có thêm điều kiện để giảm giấy tờ, giảm thời gian đi lại. Chuyển đổi số còn được mở rộng sang lĩnh vực an ninh và môi trường. Địa phương triển khai hệ thống camera giám sát kết nối thông minh, đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, ứng dụng công nghệ số trong phân loại, thu gom rác thải, hướng đến xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn.

Như vậy, một khu vực thông minh không chỉ được nhận diện bằng mức độ phủ sóng internet hay số lượng thiết bị công nghệ được trang bị mà còn nằm ở khả năng kết nối các tiện ích, từ quản lý an ninh, chiếu sáng công cộng, vệ sinh môi trường đến cung cấp thông tin và hỗ trợ người dân giải quyết nhu cầu hằng ngày. Nhà văn hóa khu vực nay trở thành điểm kết nối giữa chính quyền và người dân trong quá trình chuyển đổi số. Người dân chưa biết sử dụng dịch vụ công có thể đến nhờ hướng dẫn; người cao tuổi có thể được hỗ trợ cài đặt, sử dụng ứng dụng; hộ kinh doanh có thể tìm hiểu thanh toán số. Công nghệ không còn là vấn đề xa lạ mà dần trở thành công cụ quen thuộc trong sinh hoạt thường ngày.

Mở rộng không gian phát triển đô thị thông minh

Trong định hướng phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026–2030, Cần Thơ hướng đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Không chỉ dừng lại ở việc phổ cập kỹ năng số và xây dựng các khu dân cư thông minh, thành phố Cần Thơ còn hướng đến mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), khai thác dữ liệu và phát triển các nền tảng công nghệ phục vụ quản lý, điều hành và phát triển kinh tế, xã hội.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, địa phương triển khai Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều mục tiêu gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển doanh nghiệp và bảo đảm an toàn trên môi trường số. Trong đó, thành phố đặt mục tiêu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công được hỗ trợ bởi AI tăng tối thiểu 30% so với năm 2026. Đây là một định hướng nhằm khai thác công nghệ để cải thiện trải nghiệm của người dân khi tương tác với chính quyền, hỗ trợ tra cứu thông tin, tiếp nhận yêu cầu và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Thành phố hướng đến mục tiêu trên 40% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, sử dụng các nền tảng “mô hình như một dịch vụ”, tác nhân trí tuệ nhân tạo hoặc giải pháp AI dùng chung. Việc mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ AI được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và từng bước tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số.

Tại Cần Thơ, việc tổ chức các lớp đào tạo công dân số gắn với xây dựng “Ấp thông minh” là hướng đi thiết thực nhằm từng bước hình thành lực lượng cư dân có kỹ năng số ngay từ cơ sở. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Một mục tiêu quan trọng khác là 100% cơ quan nhà nước cấp thành phố và cấp xã cung cấp dữ liệu mở, phục vụ nghiên cứu, sáng tạo và phát triển dịch vụ. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả, đây sẽ là nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách và phát triển các sản phẩm, dịch vụ số. Đối với đô thị thông minh, dữ liệu có vai trò như nền tảng kết nối các lĩnh vực quản lý. Thông tin về giao thông, môi trường, dân cư, hạ tầng kỹ thuật và hoạt động kinh tế nếu được cập nhật, chia sẻ và khai thác phù hợp sẽ hỗ trợ cơ quan chức năng nắm bắt tình hình, nhận diện vấn đề và đưa ra phương án xử lý kịp thời. Qua đó, việc ứng dụng công nghệ không chỉ phục vụ công tác hành chính mà còn góp phần nâng cao chất lượng quản trị đô thị.

Cần Thơ cũng định hướng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân sự chuyên trách về an ninh mạng, an ninh dữ liệu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ các hệ thống trí tuệ nhân tạo, tổ chức giám sát, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các hệ thống AI trên địa bàn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức các lớp đào tạo công dân số, phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Từ mô hình “Ấp thông minh”, “Khu dân cư thông minh” đến mục tiêu ứng dụng AI trong quản lý và cung cấp dịch vụ công, Cần Thơ đang hướng đến xây dựng hệ sinh thái số có sự kết nối từ thành phố đến cơ sở. Trong đó, chính quyền giữ vai trò tổ chức, dẫn dắt; doanh nghiệp tham gia phát triển các giải pháp công nghệ; còn người dân là chủ thể tham gia, đối tượng trực tiếp thụ hưởng thành quả chuyển đổi số.